|
|
Вы не поверите: удивительные факты из жизни Киану Ривза
Киану Ривз, возможно, поразил нас в таких фильмах, как трилогия "Матрица" или "Сладкий ноябрь". Но некоторые поклонники постепенно начинают понимать, что сам актер может быть одним из лучших людей вокруг. Он богатый. Он красивый. Но он также добрый, щедрый и смиренный. Но есть несколько вещей в актере, о которых большинство людей ничего не знают. Итак, вот несколько забавных фактов, которые обязательно заставят вас влюбиться в актера снова и снова.
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Креативная мамочка создает завтраки для детей, вдохновляясь сказочными персонажами (Фото)
Спорт - это жизнь: подборка убойных гифок из тренажерного зала
Идеальное место для любителей тишины и спокойствия: отель на дереве в Дании (Фото)
Животные, которые выделяются из толпы
Прически 2019: стильные укладки с косичками (Фото)
Педикюр 2019: интересные идеи в стиле кошачий глаз (Фото)
Маникюр 2019: модные идеи в стиле кошачий глаз (Фото)
Лучший друг человека: собаки, которые являются гениями фотобомбинга
Всемирная неделя грудного вскармливания: нежные снимки мамочек с их малышами (Фото)
"Город сотни шпилей": самые чарующие мосты Праги
Если у вас есть домашнее животное, то вы прекрасно знаете, что значит жить без скуки
Минутка веселья: смешные картинки для хорошего настроения
Горе архитекторы и дизайнеры: фатальные провалы и ляпы этих мастеров
Французский художник создает потрясающие рисунки с помощью теней (Фото)
Александрия - Шахтер: лучшие моменты матча (Фото)
Карпаты - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Когда любишь бегать и рисовать: художник, который знает, как совместить несовместимое
Не везет, так не везет: неудачный день в картинках
Для самых отчаянных: стильные, но спорные татуировки на лице (Фото)
Отборный бред из просторов сети: самые бесполезные и бессмысленные лайфхаки
Strange Planet: забавные жизненные ситуации глазами инопланетян
"Цветочные вспышки": флорист украшает улицы Нью-Йорка композициями из цветов (Фото)
Marvel и искусство: кипрский художник объединил персонажей MCU и классические картины (Фото)
Бесстыдники: домашние животные, которым не мешало бы поучиться хорошим манерам