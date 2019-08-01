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Четверг, 01.08.2019
Вы не поверите: удивительные факты из жизни Киану Ривза
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Вы не поверите: удивительные факты из жизни Киану Ривза

Киану Ривз, возможно, поразил нас в таких фильмах, как трилогия "Матрица" или "Сладкий ноябрь". Но некоторые поклонники постепенно начинают понимать, что сам актер может быть одним из лучших людей вокруг. Он богатый. Он красивый. Но он также добрый, щедрый и смиренный. Но есть несколько вещей в актере, о которых большинство людей ничего не знают. Итак, вот несколько забавных фактов, которые обязательно заставят вас влюбиться в актера снова и снова.
fullpicture.ru
Фото: Телеграф EPA
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