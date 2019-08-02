Знаменитые мужчины, которые заработали репутацию ловеласов Самым известным секс-гигантом считается итальянский авантюрист Джакомо Казанова, но в мире уже давно появились мужчины, которые обошли его по количеству партнерш. И многие из них - известные артисты, музыканты и даже политики.