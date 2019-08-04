Instagram покоряет невероятно обаятельный шатен с голубыми глазами (Фото) Брок О’Херн - простой парень из Калифорнии, США. Он любит играть с племянниками, обожает своего питомца, носит ковбойскую шляпу, ездит на внедорожнике и на мотоциклах… За жизнью голубоглазого красавчика следят более 2,6 млн людей со всего мира.