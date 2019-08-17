Мохаммед Али: редкие фотографии легендарного боксера

На фото бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. На ринге Али обладал необычайной скоростью для тяжеловеса. Как ни парадоксально, но тот бой Али проиграл. Бой получил название "Триллер в Маниле" и это было первое поражения Мохаммеда Али.
Али часто провоцировал и выводил своих соперников на эмоции. На фото Али пытается спровоцировать Джо Фрейзера.
Поединок Мохаммеда Али и Леона Спинкса.
Мохаммед Али после боя с Сонни Листона. Али уже был настолько знаменит, что толпа просто собиралась посмотреть, как он ест.
А вы знали, что Али спас самоубийцу? Парень хотел свести счеты с жизнью, но на его счастье в соседнем окне оказался Мохаммед Али, который с помощью уговоров заставил самоубийцу передумать.
Али после тренировка в Майами в 1966 году.
18-летний, тогда еще Кассиуc Клей, стал чемпионом Олимпиады в 1960 году в полутяжелом весе.
Мохаммед Али и Джордж Форман.
Али был достаточно высок для боксеров того времени (191 см) и очень быстр для тяжеловеса, чем он с успехом пользовался.
Обложка журнала Esquire. Фото символизирует гонение на Али после его позиции о войне во Вьетнаме.
"Грохот в джунглях" - легендарный бой Али и Формана.
Обложка журнала Sports Illustrated.
Мохаммед Али и комик Сэмми Дэвис.
Самая известная фотография Али, когда он стоит над поверженным Сонни Листоном.
Мохаммед Али и Джо Фрейзер в 2003 году.