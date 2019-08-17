Мохаммед Али: редкие фотографии легендарного боксера

1 На фото бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. На ринге Али обладал необычайной скоростью для тяжеловеса. Как ни парадоксально, но тот бой Али проиграл. Бой получил название "Триллер в Маниле" и это было первое поражения Мохаммеда Али.

2 Али часто провоцировал и выводил своих соперников на эмоции. На фото Али пытается спровоцировать Джо Фрейзера.

3 Поединок Мохаммеда Али и Леона Спинкса.

4 Мохаммед Али после боя с Сонни Листона. Али уже был настолько знаменит, что толпа просто собиралась посмотреть, как он ест.

5 А вы знали, что Али спас самоубийцу? Парень хотел свести счеты с жизнью, но на его счастье в соседнем окне оказался Мохаммед Али, который с помощью уговоров заставил самоубийцу передумать.

6 Али после тренировка в Майами в 1966 году.

7 18-летний, тогда еще Кассиуc Клей, стал чемпионом Олимпиады в 1960 году в полутяжелом весе.

8 Мохаммед Али и Джордж Форман.

9 Али был достаточно высок для боксеров того времени (191 см) и очень быстр для тяжеловеса, чем он с успехом пользовался.

10 Обложка журнала Esquire. Фото символизирует гонение на Али после его позиции о войне во Вьетнаме.

11 "Грохот в джунглях" - легендарный бой Али и Формана.

12 Обложка журнала Sports Illustrated.

13 Мохаммед Али и комик Сэмми Дэвис.

14 Самая известная фотография Али, когда он стоит над поверженным Сонни Листоном.