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Мохаммед Али: редкие фотографии легендарного боксера

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Мохаммед Али: редкие фотографии легендарного боксера
19:33 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Давайте вспомним, каким был Али на ринге и вне его. 25 лучших фотографий легендарного боксера в нашей сегодняшней подборке.

  • 1

    На фото бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. На ринге Али обладал необычайной скоростью для тяжеловеса. Как ни парадоксально, но тот бой Али проиграл. Бой получил название "Триллер в Маниле" и это было первое поражения Мохаммеда Али.

  • 2

    Али часто провоцировал и выводил своих соперников на эмоции. На фото Али пытается спровоцировать Джо Фрейзера.

  • 3

    Поединок Мохаммеда Али и Леона Спинкса.

  • 4

    Мохаммед Али после боя с Сонни Листона. Али уже был настолько знаменит, что толпа просто собиралась посмотреть, как он ест.

  • 5

    А вы знали, что Али спас самоубийцу? Парень хотел свести счеты с жизнью, но на его счастье в соседнем окне оказался Мохаммед Али, который с помощью уговоров заставил самоубийцу передумать.

  • 6

    Али после тренировка в Майами в 1966 году.

  • 7

    18-летний, тогда еще Кассиуc Клей, стал чемпионом Олимпиады в 1960 году в полутяжелом весе.

  • 8

    Мохаммед Али и Джордж Форман.

  • 9

    Али был достаточно высок для боксеров того времени (191 см) и очень быстр для тяжеловеса, чем он с успехом пользовался.

  • 10

    Обложка журнала Esquire. Фото символизирует гонение на Али после его позиции о войне во Вьетнаме.

  • 11

    "Грохот в джунглях" - легендарный бой Али и Формана.

  • 12

    Обложка журнала Sports Illustrated.

  • 13

    Мохаммед Али и комик Сэмми Дэвис.

  • 14

    Самая известная фотография Али, когда он стоит над поверженным Сонни Листоном.

  • 15

    Мохаммед Али и Джо Фрейзер в 2003 году.

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