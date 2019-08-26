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Понедельник, 26.08.2019
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Развенчиваем мифы о мужской любви: интересные факты

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Развенчиваем мифы о мужской любви: интересные факты
16:10 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как узнать, действительно ли возлюбленный серьезно ли относится к вашему союзу?

  • 1

    Вместо того, чтобы идти к гадалке, просто понаблюдай за своим мужчиной - за его жестами, словами, поведением - они расскажут о нем гораздо больше, чем ворожба.

  • 2

    Я… Я… Я… если каждое его предложение начинается с местоимения Я…Берегись, твой парень классический эгоцентрик. Для него важны только его собственные чувства, желания и потребности. Он любит исключительно себя, ценит только свой комфорт и у него есть склонность к тирании. Не стоит рассчитывать на любовь такого человека. Рекомендация: расстанься!

  • 3

    Он не спешит перейти к активным действиям… Может быть он романтик или просто ждет твой первый шаг. Возможно также, что он тебя очень любит, но боится, что у него нет шансов. если ваши отношения долгое время находятся в таком "подвешенном" состоянии, это может также свидетельствовать о том, что его прежние связи с женщинами не увенчались успехом.

  • 4

    После ссоры твой парень первый приходит мириться. Мужчины не любят просить прощения, они считают, что это ущемляет их достоинство. если ты встретила такого парня, тебе повезло, для него ваши отношения очень важны!

  • 5

    Он ходит с тобой в кино на фильмы о любви! Твой парень - романтик и идеалист. Он нежен и готов идти на жертвы. Он хочет, чтобы ты была счастлива.

  • 6

    Твой парень любит шутки о блондинках. если ты - светловолосая девушка, то безусловно у него отсутствует чувство такта и чувствительным его не назовешь. Проверь, смеется ли он над другими шутками и умеет ли смеяться над собой. если нет, ты рискуешь связаться с мужским шовинистом. После свадьбы, скорее всего, ты услышишь, что твое место на кухне!

  • 7

    Если на прощание твой парень говорит: "Пока, я тебе завтра позвоню!" и звонит… только через неделю. Не питай иллюзий, он тебя не любит! Скорее всего, у него на примете есть другая девушка! Он хочет тебя бросить. Уйди первая!

  • 8

    Во время разговора он не смотрит тебе в глаза. Скорее всего твой возлюбленный не честен с тобой. Возможно, что он тебя обманывает или что-то скрывает. Будь осторожна! Не верь его признаниям в любви!

  • 9

    В магазине твой рыцарь оплачивает только свои покупки. Любовь слепа, возможно поэтому ты не заметила, что он скряга. Он встречается с тобой, потому что так для него комфортно и выгодно. Или он хочет с тобой просто дружить.

  • 10

    Твой парень часто ходит развлекаться без тебя! Это может означать, что друзья для него важнее, чем ты. Но если он возвращается к тебе через час-другой и в то время высылает тебе нежные СМС-ы, тогда все в порядке.

  • 11

    Когда вы целуетесь, он закрывает глаза и наклоняет голову. Это очень чувствительный и нежный человек. Он не ищет приключения на одну ночь, а хочет длительных отношений. Он очень заинтересован тобой, но не хочет спешить.

  • 12

    Когда у тебя болит голова, он предложит таблетку и… оставит тебя саму. На первый взгляд, ты думаешь, что он бесчувственный эгоист. На самом деле он не равнодушен к тебе, а действительно хочет помочь. Это типично мужское решение - когда болит, нужно принять лекарство. Больной мужчина нуждается в тишине и покое. Он думает, что тебе необходимо тоже самое.

  • 13

    Парень говорит с тобой о… контрацепции. Это очень ответственный человек, он ценит партнерские отношения и хочет принимать решения вместе с тобой. Он беспокоится о тебе и желает только добра. Такой мужчина на вес золота!

  • 14

    Он опаздывает на свидания и не извиняется при этом. Увы, он не считается с тобой, и даже не пытается произвести хорошее впечатление. Он хочет показать тебе, кто в доме хозяин. Берегись или тебе всегда придется принять только его условия.

  • 15

    Вы вместе любуетесь закатом и звездами на небе. Он влюблен в тебя!

  • 16

    Он никогда не ссорится с тобой, но всегда добивается своего. его метод решения проблем - это подождать, пока ты выговоришься, и сделать все по-своему. Разве о таких отношениях ты мечтаешь?

  • 17

    Он предлагает тебе жить вместе. Это звучит как признание в любви. У твоего парня серьезные намерения!

  • 18

    Совет психолога: если уже в самом начале отношений твой парень доставляет тебе больше неприятных моментов, чем приятных, и не готов идти на компромиссы - повремени с принятием окончательного решения. Береженого Бог бережет.

Почему мужчины не понимают женских эмоций

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