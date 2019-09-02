Достойный пример: история "Самого большого неудачника", который похудел на 71 кг (Фото)

Новости шоу бизнеса:Десять лет назад австралиец Сэм Роуэн выиграл в реалити-шоу "Самый большой неудачник".

В этом шоу люди с избыточным весом пытаются похудеть в борьбе за денежный приз. Победителем становится тот, кто теряет больше всего килограммов в процентном соотношении с первоначальным весом.

Когда Сэм появился на шоу, он весил 154 килограмма, а потерял 71 и по прошествии десяти лет сумел сохранить результат.

На днях 29-летний Сэм Роуэн поделился фотографиями до и после на своей странице в Facebook. "Прошло 10 лет, какое это было время. Так много всего произошло: хорошего и плохого. Но я точно знаю, что меня окружают потрясающие люди", - написал Сэм, который теперь работает пожарным.

В этом посте Сэм поделился фотографией себя 19-летнего, когда он впервые появился на реалити-шоу. Другой снимок недавний, где Сэм уже мускулистый и подтянутый.

С момента появления в "Самом большом неудачнике" Сэм смог полностью трансформироваться. Несколько раз его фотографии появлялись на календаре пожарных Нового Южного Уэльса.

За это время Сэм смог найти свою любовь в лице стюардессы Даниэлы Шот. В прошлом году они обручились.

Однако, несмотря на огромную потерю в весе, Сэм поначалу все равно стеснялся раздеваться.

"Мне все еще не нравится снимать рубашку даже на пляже. Я все еще очень застенчив".

"Мне очень повезло с компанией в старшей школе, ребята поддерживали меня, поэтому мне никогда не было так плохо. Сейчас хуже. Надо мной подшучивают ребята с работы, называют меня мальчиком из календаря".

"Я сейчас увлекаюсь тренировками, люблю бегать. Я занимаюсь спортом, чтобы оставаться в форме".

После того как на шоу Сэм смог потерять 71 килограмм, он стал упорно трудиться, чтобы сбросить еще.

"Мне удалось скинуть пять килограммов. Но не могу сказать, что это было весело, особенно когда остальные парни ели пиццу, а я - цветную капусту на пару".

Глядя на старые фотографии, Сэм говорит, что ему трудно поверить, что когда-то он был таким: "Кажется, что это было так давно. Не могу представить, как можно жить в таком теле".

"Вы можете быть на самом дне, но немного напряженной работы и настойчивости помогут вам достичь своей мечты".