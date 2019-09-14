ТОП-15 самых красивых мужчин сериала "Игра престолов" (Фото)

1 Эддapд "Нед" Старк (Шoн Бин) Властелин и глава целого старинного рода Старков из Винтерфелла, он отважен, честен и справедлив, а его силе дyxа и смелости позавидует любой рыцарь. А также Эддард по прозвищу Нед любящий муж прекрасной Кейтилин Талли, которая родила ему пятерых детей. Не отрекся суровый воин и от бастарда, рожденного на стороне, приняв его в свою семью и сердце.

2 Робб Старк (Ричард Мэдден) Старший сын Эддарда "Неда" Старка, по прозвищу Молодой волк, после смерти отца стал наследником и лордом Винтерфелла. А после победы на юге северяне провозглашают Робба Старка Королем Севера и Трезубца. Всюду своего господина сопровождает его преданный слуга лютоволк Серый ветер. Воплотил персонажа на экране молодой и талантливый шотландский актер Ричард Мэдден, также известен зрителю благодаря роли Козимо де Медичи в новом сериале "Медичи: Повелители Флоренции".

3 Джон Сноу (Кит Харингтон) Одним из самых узнаваемых и популярных персонажей сериала является внебрачный сын Неда Старка, смелый и отважный воин "Ночного дозора" Джон Сноу, которого на экране сыграл гениальный американский актер Кит Харингтон. Читайте также: Самые популярные сериалы в мире.

4 Роберт Баратеон (Марк Эдди) Король Семи Королевств, старший сын Кассаны Эстермонт и Стеффонa Баратеона, друг детства Эддарда Старка, а также брат Ренли и Станниса. Женат король на Серсеи Ланнистер, от которой имеет троих детей: Джоффри, Мирцелла и Томмен. Такого важного и главного персонажа сыграл востребованный и талантливый британский актер Марк Эдди.

5 Сир Джейме Ланнистер (Николай Костер-Вальдау) Этот персонаж принадлежит династии Ланнистеров. Сир Джейме бывший лорд-командующий Королевской гвардии, мужественный воин и подданный. Назвать его положительным сложно, но на протяжении всего сериала персонаж трансформируется и меняется в лучшую сторону. его сердце заполнила прекрасная Серсея, бывшая жена самого́ короля Роберта Баратеона, которая ответила красавчику взаимностью. Наблюдать за этой парой и их отношениями одно удовольствие.

6 Дрого (Джейсон Момоа) Дрого - легендарный воин родом из Эссоса. Предводитель рода кочевого народа - дотракийцев, который женился на красавице Дейнерис Таргариен, сестре самого властного претендента на престол Визериса Таргариена. В обмен на семейное счастье пообещал могущественному брату отвоевать Железный трон, ведь он никогда не проигрывал ни одного сражения. Но как ему это удастся смотрите сами. Сыграл смелого кхала сам Джейсон Момоа поистине великий и могучий американский актер, знаменитый своей ролью супергероя Аквамена.

7 Сир Джорах Мормонт (Иэн Глен) Самый таинственный персонаж саги о железном троне Сир Джорах Мормонт был преданным телохранителем дочери короля Таргариенов Эйриса II Безумного красавицы Дейнерис Таргариен. Смелый и отверженный воин в изгнании и когда-то лорд Медвежьего Острова имел две стороны души. С одной он служил принцессе Дейнерис и ее брату Визерису, а с другой докладывал о каждом их шаге в Королевскую гавань Лорду Варису, однажды завербовавшему его в шпионы Железного трона.

8 Ренли Баратеон (Гетин Энтони) Ренли Баратеон это младший сын лорда Стеффона Баратеона, а также один из претендентов на Железный трон. его украшение - это его манеры и внешность, он смазлив и обходителен, а еще любит особ мужского пола. В его любовниках ходит Лорас Тирелл. Да, воином Ренли не назовешь, но, как ни странно у этого неординарного персонажа множество поклонников и фанатов. Герой еще тот стратег, очень умело плетет интриги и участвует в дворцовых заговорах. Наблюдать за его приключениями очень интересно и горячо.

9 Даарио Нахарис (Мишель Хайсмен, Эд Скрейн) Персонаж настоящий капитан отряда наемников, получил прозвище - Ворон-Буревестник. С малых лет Даарио сражался в бойцовых ямах и достаточно отшлифовал свое мастерство. Благодаря своей смелости и отваге молодой и красивый парень заслужил благосклонность принцессы Дейнерис Таргариен. Капитана военного отряда сыграло сразу два актера: выходец из Голландии талантливый актер Мишель Хайсмен и английский актер, музыкант Эд Скрейн. А кто вам понравится больше решайте сами.

10 Теон Грейджой (Альфи Ален) Один из главных персонажей, от имени которого идет повествование всего сериала. Теон - сын лорда Железных островов Бейлона Грейджоя и младший брат Яры Грейджой. В Винтерфелл Теон попал в качестве заложника, когда ему всего выполнилось десять лет. Благодаря заносчивости и высокомерию, парень нажил себе много врагов. А единственным его другом стал Робб Старк сын лорда Эддарда Старка. Сыграл этого персонажа английский актер Альфи Ален.

11 Сир Лорас Тирелл (Финн Джонс) Тот самый Рыцарь Цветов (получил прозвище из-за розы на фамильном гербе и доспехах), который сумел одержать победу в схватке с самим Джейме Ланнистером. Ине зря Лораса считают самым ловким и способным воином во всем королевстве. Он сын леди Аллерии Хайтауэр и Мейса Тирелла, а еще и, что самое интересное, возлюбленный Ренли Баратеона. Когда-то смазливый юноша был у него оруженосцем. Воплотил этот образ на экране молодой и одаренный британский актер Финн Джонс.

12 Давос Сиворт (Лиам Каннингем) Родился Давос в самом бедном районе Королевской Гавани под названием Блошиное дно. Благодаря усердию и труду дошел по карьерной лестнице до советника Джона Сноу. Известен он также по имени Луковый рыцарь, так как является действующим мастером над кораблями в Малом совете и пол жизни провел в Узком море. Впервые Давос Сиворт появился во втором сезоне, а сыграл персонажа ирландский актер Лиам Каннингем.

13 Бронн (Джером Флинн) Фанаты этого второстепенного персонажа знают его под именем сир Бронн Черноводный. Посвящений в рыцари обычный наемник является лордом Хайгардена и верховным лордом Простора. Действующий мастер над монетой Малого совета, умелый и опасный воин, знающий свое дело, нелюбим в своих кругах из-за алчности и меркантильности.

14 Джендри Уотерс (Джо Демпси) Симпатичный парень Джендри никто иной, как - бастард короля Роберта Баратеона. Всю свою жизнь прожил в Королевской гавани и обучался на кузнеца у мастера Тобхо Мотта. Сыграл роль незаконнорожденного принца молодой и перспективный английский актер по имени Джо Демпси.