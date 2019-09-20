ТОП-5 рыцарей, которые могли испортить весь ореол романтики Средневековья (Фото)

1 Само слово "рыцарь" стало в некотором роде синонимом для "эталона". Имена их знали даже те, кто не читал романов и баллад с их участием: неистовый Роланд, король Ричард Львиное Сердце, Ульрих фон Лихтенштейн, император Барбаросса, Готфрид Бульонский. Но в наше время, столкнувшись с ними, вряд ли кто-то захотел их воспевать. Роланд оказался простым грабителем Песнь о Неистовом Роланде поднимала дух рыцарям перед сражениями, его, безвременно погибшего, в тоске оплакивали гимназистки столетия спустя. По легенде, отряд Роланда полег во время нападения гигантской армии сарацинов. Роланд мог призвать, затрубив в волшебный рог, себе на помощь всю армию короля Карла - но из гордости отказывался это сделать до самой последней минуты. В результате помощь опоздала, все франки отряда Роланда полегли на поле боя. Роланду также принадлежал волшебный меч Дюрандаль, который мог разрубать даже камень. Перед смертью Роланд попытался уничтожить его, чтобы тот не попал в руки врагу - но враг почему-то не очень заинтересовался волшебным оружием. Песнь о Роланде написана о настоящем бретонском маркграфе, Хруодланде (имена у франков в те времена не отличались легкозвучностью). Вместе со своим королем Хруодланд действительно много лет воевал с сарацинами в Испании… на службе у других сарацин, то есть - он был наемником у мусульман. В Испании Карл и, вероятно, его Роланд разорили один из городов басков, кстати, христиан. Баски в отместку устроили засаду над ущельем, в котором войско Карла неминуемо бы растянулось в длинную тонкую линию, и спокойно перебили грабителей из северных земель - наемников мусульман, не постеснявшихся нападать на единоверцев-христиан. Более того, баски это сделали, по меркам своего времени, остроумно - они встретили арьергард во главе с Роландом на подъеме в гору и скинули тяжелых рыцарей и обозные телеги на их товарищей ниже по тропе. После, бродя между трупов, баски спокойно подобрали награбленное франками в Испании и вернулись с добычей по домам. Видимо, на родине рассказывать обо всех этих приключениях франкам показалось стыдновато, и в европе распространилась версия о битве гордых христиан с многочисленными мусульманами. Не совсем ясно притом, почему главным героем этой битвы стал именно Роланд - баски перебили множество знатных рыцарей. Быть может, Роланд был чем-то особенно дорог Карлу.

2 Ричард Львиное Сердце Безупречный хранитель чести Англии, герой Крестовых походов, доблестный рыцарь - Ричарда Львиное сердце воспевают как самостоятельно, так и как справедливого короля в историях о Робине Гуде. Матерью короля была сама Алиенора Аквитанская, одна из легендарнейших деятельниц Средневековья, что добавляло блеска самому Ричарду. На деле король по прозвищу Львиное Сердце был не самым приятным человеком, а Англию и англичан так и вовсе ненавидел, чуть ли не откровенно считая своих подданных неприятным быдлом. Себя он всегда считал скорее окситанцем, то есть, по нынешним представлениям, французом, и в Крестовый поход ушел в том числе чтобы просто уехать из Англии прочь. Ричард Львиное Сердце разорил страну (с чем позже безуспешно пытался справиться его брат Иоанн Безземельный, которого еще и упрекали, что у него не получается поправить все то, что наворотил Ричард), обманывал наемных солдат, соблюдал интересы только своих французских рыцарей, проявлял полное равнодушие к сопровождавшей его в трудный поход жене и дрался только потому, что любил драться. Что особенно удивляет историков - как король умудрился, подойдя к Иерусалиму в тот момент, когда вышибить оттуда арабов можно было малыми силами, столько на них в тот момент обрушилось бедствий и так ослаб Саладдин… В общем, как это Ричард умудрился просто подойти к Иерусалиму, посожалеть, что тот занят мусульманами, и начать рыскать по окрестностям в поисках геройских сражений (из-за этой его любви к геройству зря умерло немало рыцарей, до конца прикрывавших своего короля).

3 Ульрих фон Лихтенштейн Ульриха вспоминают, когда нужен образец рыцаря идеального, не царственного и вполне реального притом. В тринадцатом веке его с почтением принимали на рыцарских турнирах, имя его гремело: еще бы, бедный дворянин достиг такого мастерства, что равных ему в турнирах не было, и благодаря славе своей обрел друзей того круга, за которых уважают особенно. На деле, вся фишка заключалась именно в сочетании того, что Ульрих был из бедной семьи, и… того, что победителей турниров щедро награждали. Никто не слышал, чтобы Ульрих как-то отличился в бою, но если за сражение обещали награду - тут он являлся первым из первых и очень быстро разбогател. Фактически, он совсем был не заинтересован в том, чтобы проявлять рыцарскую отвагу. Призы, призы и еще раз призы - вот в чем заключался его интерес; но, благодаря тому, что турниры воспринимались очень эмоционально, а сам он потом, в общении с поклонниками, демонстрировал отличные манеры и умение петь, это как-то ускользало от внимания тех, кто прославлял его как великого рыцаря. Если кратко, то Ульрих был скорее средневековой звездой спорта, чем настоящим рыцарем, и вне борьбы за дорогие призы одерживал победы только одного сорта - любовные. Он очень нравился дамам и охотно этим пользовался. Ульрих гораздо охотнее демонстрировал свою куртуазность, чем доблесть в бою.

4 Фридрих Барбаросса Еще один великий король-рыцарь действительно удивляет своими многочисленными победами на поле боя. Кроме того, он был щедр, набожен и очаровательно вел беседу. Кроме того, в молодости он был недурен собой, а в старости - крепок, жив и физически силен. Он создал самую сильную и профессональную армию своего времени. Все это не отменяет того, что Фридрих был вспыльчив и во время своих вспышек гнева - бессмысленно жесток, в достижении целей отличался беспринципностью и был помешан на абсолютной власти (удивительно ли, что его приводили как образец монарха в Третьем Рейхе?) Фридрих участвовал в одном Крестовом походе с Ричардом Львиное Сердце, и они постоянно скандалили и собачились из-за всего на свете - а самое главное, потому что каждый полагал, что в историю как самый лучший король-рыцарь, должен войти именно он. Умер Фридрих именно в Крестовом походе. По легенде, он предложил рыцарям не искать брода, и переплыть горную реку на лошадях и, когда она засомневались, уличил их в трусости и направил своего коня в воду. И утонул, конечно. По другой версии, в реку он упал случайно. А по версии совсем уж конспирологической, это его рыцари потом объявили, что все получилось случайно - просто очень уж он всем надоел.