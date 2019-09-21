Забота и надежность: большое счастье для мужчины быть отцом (Фото)

Это очень красивые, трогательные и нежные фотографии. "Когда я думаю о тебе, отец, внутри возникает особое чувство… Где-то в глубине моего сердца есть уголок, который принадлежит только тебе", - пишет Габриэле о своем отце.