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Почему же он не хочет жениться на мне: ответы на все вопросы (Фото)

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Почему же он не хочет жениться на мне: ответы на все вопросы (Фото)
14:07 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:"Почему он на мне не женится?" - это один из частых вопросов, которые задают женщины. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

  • 1

    Я опросила львиную долю своих знакомых (холостяков, женатых и разведенных) и пришла к выводу, что в целом нет парней, которые бы не женились никогда и ни при каких условиях. Даже убежденные, казалось бы, холостяки признавались, что готовы упасть на колено и протянуть кольцо, если встретится им идеальная для них женщина. Вывод напрашивался сам собой. Он не женится, потому что не видит себя в идеальном браке с конкретно заданной женщиной. Некрасиво, конечно, навешивать ярлыки и разбивать людей на типажи (мы все уникальны, бла-бла-бла). Однако для примера давай все же разделим мужчин на категории и посмотрим, что мешает им жениться на тех или иных девушках.

  • 2

    1. Обеспеченный

    Многие девушки мечтают оказаться в роли Золушки, вот только сказку читали они явно невнимательно. Золушка была благородных кровей, была молодой, красивой, доброй, работящей. Я уже молчу про бонус в виде крестной волшебницы. Так что в истории подфартило как раз принцу. К слову, он в Золушку влюбился, когда на той был роскошный наряд принцессы, а не испачканное золой платье. Факты говорят о том, что жены самых богатых мужчин отнюдь не простушки из села. Исключения крайне редки. Если у тебя за душой ни гроша, то на руку и сердце богатого мужчины можно не рассчитывать. Ему какой резон связывать себя обязательствами и в случае развода отдавать половину им (а не тобой) нажитого? Если хочешь замуж за богатого, то придется попотеть и обеспечить себя приданным. Молодости и красоты мало. За обеспеченными парнями женщины развернули настоящую охоту. Будь готова дать достойный отпор соперницам. Он женится на тебе, если ты не станешь претендовать на его имущество, а пополнишь семейную казну своим вкладом. Покажи, что ты во многом лучше других женщин.

  • 3

    2. Женатый

    Нередко любовницы женатых мечтают о том дне, когда их избранники сдержат слово, разведутся с женами и поведут под венец своих подружек. Мечтать не вредно. Да, женатый может бросить жену ради тебя, но зачем? Ты же с ним связалась, значит, твои моральные устои далеко не высоки, в чем он убедился на личном опыте. А вот дома его ждет верная (возможно) жена, которая (гарантированно) выпьет из него всю кровь в случае развода. Придется лишиться привычной квартиры, с детьми видеться станет сложнее, в глазах друзей он будет выглядеть сволочью и так далее. Зачем ему вся эта нервотрепка? Да и примешь ли его ты, если бывшая супруга лишит его половины имущества? Не факт… Он женится на тебе, скорее всего, лишь в двух случаях: а) если жизнь с бывшей станет для него невыгодной; б) если бывшая сама выгонит его из дома. Конечно, он будет вешать лапшу на уши о том, что просто любовь к тебе победила.

  • 4

    3. Не хочет заводить детей

    Разделим эту категорию на два типа: а) не хочет заводить детей в ближайшее время, б) чайлдфри. а) Не хочет заводить детей в ближайшее время Брак ассоциируется у многих с детьми и парень может банально бояться того, что за свадьбой пойдут подгузники да распашонки, что жизни на себя не останется, что придется вкалывать с утра до ночи. Попробуй понять его причины: если проблема в финансах (дети требуют колоссальных трат), то просто окажи посильную поддержку и покажи, что не будешь висеть камнем на шее, а сможешь в декрете хотя бы немного, но пополнять семейный бюджет. И не надо этих пафосных эгоистичных фразочек в духе "Ты – мужик и обязан нас содержать!". Представь только, каково ему будет: кормить себя, тебя, ребенка, а там еще его родители, твои родители – и всем надо помогать. Неужели тебе не жаль любимого человека, неужели ты готова швырнуть его в сводящий с ума быт белки в колесе? Готова повременить с детьми? Тогда обсуди с любимым виды контрацепции. Он женится на тебе, если ты сама не спешишь заводить потомство или докажешь, что дети не станут для него пожизненным ярмом. б) Чайлдфри Вот тебе карапузов подавай, а он детей не хочет. Если парень – убежденный чайлдфри, то стоит выяснить его мотивацию. У большинства чайлдфри с годами проходит неприязнь к детям. Однако за этим термином может скрываться вовсе не эгоистичная жажда свободы молодого парня, стремящегося жить только в свое удовольствие. Может, парень трезво видит свои недостатки и ясно понимает, что отец из него просто никакой. Может, в роду у него есть тяжкие заболевания, которые могут передаться детям. Да мало ли причин! Он женится на тебе, если ты разделишь его взгляды и не будешь доводить до белого каления разговорами о детях.

  • 5

    4. Хочет завести детей

    Вот такая вот у него идея-фикс: как можно скорее стать отцом. Такой парень выискивает в подруге черты потенциальной матери. Если ты ведешь себя не как мать или ясно дала понять, что рожать в ближайшее время не планируешь, то не жди от него предложения руки и сердца. Данный тип мужчин считается прекрасным вариантом для брака, однако я рекомендую быть на чеку. Нередки случаи, когда мужчина теряет интерес к избраннице сразу после родов, ведь ему надо было просто удовлетворить свое желание быть отцом. Отцом, заметь, а не мужем. К слову, отцы из таких парней тоже не всегда первоклассные. Он женится на тебе, если ты тоже стремишься завести детей да поскорее.

  • 6

    5. Путешественник

    Я (как и большая часть людей в мире) свято верила, что хочу путешествовать, пока не стала встречаться с путешественником. Наши отношения продлились несколько лет и, в итоге, рухнули. Потому что мечтать о дальних странах при просмотре "Орла и решки", лежа на мягком диване – это одно, а вот мотаться по вокзалам, стоять в очередях, таскаться с чемоданами и т.д. – это совсем другое. Если ты – домоседка, а парня зовет муза дальних стран, то построить отношения будет ой как не просто. О браке я уже молчу. Представь, каково будет тебе все время одной, пока он где-то далеко. И ему тоже не в радость оказаться связанным отношениями, когда рядом с ним соблазны курортных романов. Он женится на тебе, если ты готова разделить с ним радость путешествий.

  • 7

    6. Домосед

    С точностью до наоборот обстоит ситуация с домоседом. Ну не сможет он оставаться счастливым, если его зазнобушка вечно рвется сбежать в другой город или еженощно хочет тусить с друзьями. Он болезненно может реагировать даже на твои отчаянные попытки вытащить его из дома в кинотеатр. Он женится на тебе, если ты способна насладиться уютом дивана и четырех стен.

  • 8

    7. Командировочный

    Не путать с путешественником, поскольку в разъездах бывают и домоседы. Яркий пример командировочных парней – моряки, вынужденные проводить вдали от дома многие месяцы. Моряки жениться любят, как правило, и женятся на самых разных типажах. Однако брак с моряком может довольно быстро закончиться, если женщина не научится видеть в избраннике мужчину как защитника, добытчика и так далее. При этом ты можешь быть сколь угодно самостоятельной, но рядом с ним надо (хотя бы для вида, хотя бы изредка) прикидываться слабой. Иначе зачахнет бедолага и сбежит к другой, которая будет радостно бежать к нему в порту и строчить каждый день смс: "Приезжай поскорее, скучаю". Проблема в том, что слабость твоя будет лишь показушной, а на деле надо быть сильной, потому что его крепкое плечо большую часть времени вдали от тебя. Жена для моряка – как спасительный жилет, не дающий пойти ко дну в пучине тяжкой работы. Он женится на тебе, если ты подаришь ему радость встреч после долгой разлуки и уютный домашний очаг.

  • 9

    8. Тусовщик

    Все эти бабушкины советы про "путь к сердцу мужчины лежит через желудок" и "будь хозяйственной" вообще неуместны в случае тусовщика. С хозяюшкой ему будет скучно. Ему не котлеты и борщ нужны, ему нужна спутница для похода по клубам. И спутница эта должна соответствовать его статусу. Ухоженность, стройная фигурка, модные вещи – вот его идеал. Сможешь быть такой женой? Тогда жди кольца. В противном случае особых надежд на ЗАГС возлагать не стоит. Он женится на тебе, если с тобой не стыдно показаться в компании других тусовщиков.

  • 10

    9. Маменькин сынок

    Кровь – не водица, родственные узы для многих куда важнее романтических отношений со второй половинкой. Если парень превыше всего ценит мнение своих родственников, то даже не думай шантажировать его фразой: "Или я, или они". Выберет он не тебя. Надо понять, как завоевать уважение его мамы. Подготовься во всем до мелочей, избегай ошибок в гардеробе для знакомства с его родителями. Он женится на тебе, если его семья тебя одобрит. Народная мудрость гласит: "Замуж – не напасть, лишь бы замужем не пропасть". Не спеши тащить свою пассию под венец, ведь семейная жизнь сложна и непредсказуема. Убедись в том, что брак сделает счастливой не только тебя, но и твоего избранника. Чтобы не обжечься, старайся избегать худших для отношений типов мужчин. В супружескую жизнь надо вступать после тщательной подготовки, поэтому стоит задать важные вопросы до свадьбы.

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