Многогранный Льюис Кэрролл: взрослые тайны автора "Алисы в Стране чудес" (Фото)

1 Последние несколько десятилетий то, что пишут о Льюисе Кэрролле, смущает и разочаровывает. Но, возможно, любовь Кэрролла к девочкам - миф, за которым прятали более постыдную (по меркам его времени) тайну. И даже не просто возможно, а тому есть все свидетельства. В чем же на самом деле был виноват Кэрролл? Брат своих сестер и сторонник женских прав То, что Кэрролл предпочитал общество девочек мальчишескому - факт. Сам он вырос в окружении сестер и был единственным сыном своих родителей. Когда подошло время, его послали учиться в интернат, спортивной специализацией которого было регби - не ради спорта, конечно, а просто уровень образования в нем нравился семье Кэрролла. Тем не менее он, книжный мальчик, вынужден был сосуществовать с толпой юных регбистов, которые дразнили его, дрались с ним и, в общем, породили у него определенное мнение о собственном поле и большинстве его представителей. Удивительно ли, что после школы молодой математик и дьякон предпочитал общаться с девочками и женщинами - тем более, что это считалось более естественным для священника (и менее подозрительным), чем ходить по кабакам с юными студентами или искать мальчишеских компаний (то и другое было популярно среди гомосексуалов и бойлаверов того времени). С девочками притом Кэрролл любил разговаривать о сложных вещах, в личной библиотеке держал книги феминисток, с удовольствием преподавал математику в женском колледже, когда появилась такая возможность, а до того пытался протолкнуть изучение хотя бы цензурированного Шекспира в школах для девочек (да, Шекспир в Викторианской Англии был только для мужчин - из-за обилия скабрезных шуток и непристойных сцен). Другими словами, Кэрролл мог бы стать любимцем феминисток и оказаться вписанным в историю борьбы за женское образование, если бы не одно но: викторианскую эпоху сменила эпоха психоанализа, после смерти Кэрролла его сестры как следует поработали над его образом, и столкновение этого образа и психоанализа породило гипотезу, которая стала восприниматься как факт. Гласила эта гипотеза, что Кэрролл был педофил и девочек любил совсем не по дружески.

2 Были ли девочки? Кэрролл действительно постоянно общался с девочками различных возрастов; с ним порой без пригляда оставляли своих маленьких дочерей чопорные викторианские дамы и джентльмены; он фотографировал девочек полуодетыми или раздетыми вовсе. его любимым словечком - многократно повторяющимся в дневниках - было "маленький дружок", что по-английски звучит очень похоже на "бойфренд" или "герлфренд" и вызывает определенные ассоциации. Достаточно для того, чтобы насторожиться. Однако стоит учесть ряд деталей, чтобы развеять иллюзию о том, что Кэрролл был исключительно одержим малышками допубертатного возраста. Для начала, хотя в сети в основном мы видим из сделанных им портретов только бесконечные галереи юных леди, Кэрролл вообще очень активно фотографировал - далеко не только девочек. Просто весь архив его фотопортретов любителей пикантных теорий мало интересует. Девочки, которые общались с Кэрроллом в детстве, спокойно продолжали при случае общение и во взрослом возрасте. На фотосессиях с девочками присутствовали, как правило, их матери. А слово "маленький дружок" он активно применял… К молодым, но очень даже половозрелым женщинам. Все это, без сомнения, не значит, что Кэрролл не мог испытывать тайной тяги к девочкам. Однако штука в том, что его сестры отчего-то сочли нужным скрывать совсем другое его поведение. Они сочли куда более непристойным как раз общение Кэрролла с "маленькими дружочками" немаленького возраста.

3 Эротоман, театрал и покровитель молодых особ Вот гораздо менее известные привычки Льюиса Кэрролла, которые кажутся нам невинными, но которые, по меркам Викторианской Англии, были по-настоящему неподобающими человеку в духовном сане: математик обожал посещать картинные галереи (и подолгу останавливался возле картин, где у женщин была обнажена грудь), был завзятым театралом и любителем романтических пьес (и заводил знакомства с актрисами) и, наконец, постоянно назначал из своего кармана пособия молодым девушкам из театральной и музыкальной среды. Стоит понимать правильно: нет никаких свидетельств тому, что, общаясь накоротке с актрисами, Кэрролл непременно предавался с ними разврату по гримеркам или посещая их дома; нет также никаких свидетельств и тому, что за поддержку таланта он требовал от девушек интимных услуг. Но викторианские нравы однозначно связывали подобный круг общения и подобные поступки с сексуальной эксплуатацией артисток, так что подобное поведение воспринималось англичанами очень и очень однозначно. Вероятно, одна из причин, по которой Кэрролл обращался к женщинам "мой маленький дружочек" была попытка как раз отмежеваться от подозрений: Кэрролл старался показать, что, как и полагается духовной особе, ко всем своим многочисленным знакомым женского пола относится исключительно по-отечески. Точно так же по-отечески он постоянно приглашал к себе пожить несколько месяцев девушек от шестнадцати лет и старше - притом с подобным предложением всегда обращался к их родителям, подчеркивая, что только одиночество и желание быть духовным наставником их дочерей лежит в основе его приглашения.