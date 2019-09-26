"Жизнь Пи", или как маленький мальчик подружился с ягуарами (Фото)

1 Фото породило множество версий: одни считали его умелым монтажом, другие доказывали, что животные не настоящие. Но, как оказалось, снимок реален, и, более того, на нем запечатлена совершенно обыденная для этого мальчика ситуация. Мальчика, который позирует с хищниками, зовут Тьяго Силвейра (Thiago Silveira), ему 12 лет, и всю свою жизнь он провел в компании ягуаров. Родители Тьяго - Леандро Силвейра (Leandro Silveira) и Ана Джакомо (Ana Giacomo), известные в Бразилии биологи, координаторы единственного в мире Института ягуаров (IOP). Расположенный в бразильском штате Гояс институт изучает пятнистых хищников и ищет способы сохранить этих прекрасных животных.

2 Отец мальчика, Леандро Силвейра, который сделал тот самый нашумевший снимок, так рассказывает о сыне: "Мой сын после рождения рос в окружении ягуаров и с младенчества учился сосуществованию с хищниками. Мы, естественно, ввели некоторые ограничения, но он и сам уже знает, как себя вести с ними. Для него это абсолютно естественно. Это часть его повседневной жизни, тут нет ничего особенного".

3 К моменту рождения Тьяго, в его семье уже росли три малыша-ягуара. Ребенка прогуливали вместе со зверятами и даже одновременно кормили из бутылочки. Мальчик с ранних лет понимал, что он не такой как все - немногим детям довелось расти вместе с хищными кошками. "В нашей семье все любят и уважают друг друга, мне всегда нравилось помогать родителям ухаживать за животными". Так скромно говорит об отношениях в своей необычной семье Тьяго Силвейра. С самого детства отец внушал сыну, что для ягуара человек не является объектом охоты, и животное лишь реагирует на наши действия. Леандро считает, что нужно проявлять уважение к животным, например, оставляя их одних, когда им это необходимо. Ученый говорит, что ягуары достаточно наглядно демонстрируют свое настроение и отношение к окружающим. "Важно осознавать границы. Когда ягуар хочет общения, он приходит. Это не социальные животные, но они умеют создавать длительные отношения". Так говорит об общении с хищниками мать Тьяго. Она не припоминает, чтобы между ребенком и ягуарами хоть раз возникли конфликты, но при этом подчеркивает, что ее сын никогда не оставался с животными наедине. "Мы всегда очень осторожны в обращении с ягуарами и любыми другими животными. Наши правила безопасности очень четкие".

4 Ягуары семьи Силвейра живут на 123 акрах (около 50 гектар) территории, принадлежащей Леандро и Ане. Другим людям на эту землю ступать запрещено, но не только в целях безопасности. Биологи хотят обеспечить своим питомцам максимальный покой и комфорт, приближенные к естественным природным условиям.

5 Институт ягуара был основан в 2002 году как обычный центр по изучению больших южноамериканских кошек. Но после того, как Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых источников энергии попросил приютить нескольких осиротевших котят ягуара, было решено организовать приют для зверят.

6 Сегодня помещения питомника занимает большую часть владений семьи и половину помещений в доме и вспомогательных постройках. Леандро говорит, что 95% финансирования института - это их личные сбережения, а 5% - помощь неравнодушных людей. Поиск средств является важной частью жизни семьи, в которой сегодня живет 14 ягуаров, из которых 4 - детеныши.

7 Всего за последние 10 лет через Институт ягуара прошло 35 животных. Хищников часто отдают другим организациям, которые занимаются защитой и изучением этих прекрасных животных, к сожалению, уже попавших в международную Красную книгу.