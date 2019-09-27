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Нет, нет и еще раз нет: женские типажи, которые не нравятся мужчинам

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Нет, нет и еще раз нет: женские типажи, которые не нравятся мужчинам
15:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Среди разнообразия женщин есть особенные типажи, которые, по признанию мужчин, их отпугивают.

С ними не хочется идти на второе свидание, разделять быт и, тем более, растить детей. В Сети выделили основные «типичные» образы женщин, от которых мужчины бегут в обратном направлении.

Дорого-богато

Если у вас на лице написано, что вы признаете только пятизвездочные отели и мишленовские рестораны, скорее всего вы отпугнете даже хорошо обеспеченных мужчин. Их пугают вопросы о том, какая у него машина, сколько он зарабатывает, и где отдыхает. А постоянные разговоры о бриллиантах и шубах подруг могут и вовсе заставить вас ненавидеть. И не важно, может он позволить себе эти предметы роскоши или нет.

Некоторые мужчины рассказывают, что их избранницы уже на втором свидании намекали о сапогах, которые им понравились или рассказывали о классной машине друга.

"Твоя навеки"

Мужчины особенно не любят навязчивости. И если им кажется, что вы уже точно никуда не денетесь, да и вам в принципе ничего кроме его жизни неинтересно, скорее всего, его это отпугнет. А еще, скорее всего, вы до смерти испугаете мужчину, если после двух свиданий и одной проведенной ночи он услышит в ваших разговорах намек на то, что пора съезжаться.

Базар-вокзал

Мужчинам часто нравятся «хулиганки», когда им 20 лет. Однако, «базарные дамы», которые напрочь лишены атрибутов женственности, скорее всего испугают взрослого мужчину. Так, пристрастие к семечкам, громким разговорам, скандалам, нецензурной брани и жаргону, пугает мужчин больше, чем даже показной гламур.

Весь город знает

Если среди его друзей найдется хоть один, с которым у вас были отношения, вряд ли ему это понравится. Тем более страшно для них, если до него отношений у вас было больше, чем пальцев на одной руке. Кроме того, девушки, которые не умеют отказывать мужчинам (в свиданиях, интиме и других вопросах), также в какой-то момент начинают их пугать.

Бизнес-вумен

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Женщина, которая сама решает все свои проблемы пугает мужчин тем, что он до нее «не дотягивает». Даже если этот мужчина сам успешный бизнесмен, он сто раз подумает прежде чем начать отношения с женщиной, которая слишком независима. Однако некоторым такие сильные женщины, наоборот, кажутся еще более сексуальными.

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Женщины, Мужчины, Женский типаж.
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