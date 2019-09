Перед ними не устоять: самые харизматичные мужчины в мире (Фото)

3

Ноа Миллс

После начала своей карьеры в 2003 году Миллс перешел на работу в ряд модных компаний, в первую очередь Wilhelmina Models, с которой он начал свою модельную жизнь. В 2004 году Миллс дебютировал в качестве модели подиума для осенних коллекций Gucci и Yves Saint Laurent в Милане и Париже, а также стал прекрасным "приобретением" для Versace, Michael Kors и, конечно же, Dolce & Gabbana, с которыми он подписал контракт в начале 2005 года. В 2009 году Миллс появился в кампании аромата naked Dolce & Gabbana Anthology с рядом других известных моделей, включая Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Тайсон Баллу.

В 2010 году он появился в Sex and the City 2. Ко всему прочему, Миллс стал одной из моделей Lacoste, снявшись в кампании "new look" под новым слоганом "нетрадиционный шик". Реклама была снята Мертом и Маркусом, показывая модели, одетые в знаковые белые рубашки поло Lacoste, надетые поверх причудливой черной вечерней одежды. В 2011 и 2012 годах Миллс появился в ситкоме CBS 2 Broke Girls, сыграв роль Робби, бойфренда Макса. Он также сделал камею в видео Тейлор Свифт 2012 года для "Мы никогда не вернемся вместе". А в драматическом телесериале The Enemy Within Миллс собирается появиться в главной роли. Но несмотря на свою популярность, Ноа по-прежнему остается одним из самых скромных и застенчивых мужчин, которых все еще не испортила слава.