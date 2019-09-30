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Перед ними не устоять: самые харизматичные мужчины в мире (Фото)

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Перед ними не устоять: самые харизматичные мужчины в мире (Фото)
13:21 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:В мире есть мужчины, которые не уступают в своей красоте и харизме слабому полу.

  • 1

    Принц Уильям

    Очаровательный молодой человек с застенчивой улыбкой, еще в раннем возрасте стал любимчиком общественности, а в настоящее время он является наглядным примером того, как должен выглядеть истинный джентльмен и мужчина. За плечами Принца Уильяма множество достижений, в том числе и армия, и поездка в Африку и Южную Америку, а также благотворительные фонды, которые ранее поддерживала его мать принцесса Диана.

    Ко всему прочему он является ответственным покровителем организации Centerpoint, помогающей бездомной молодежи и принимает участие в программе Tusk Trust, посвященной сохранению африканской дикой природы. И совсем неудивительно, что он занимает первое почетное место в данном списке. Ведь его обаянию, харизме и выдержке можно только позавидовать.

  • 2

    Салман Хан

    На втором месте оказался индийский актер Салман Хан, сумевший покорить своей харизмой не только Болливуд, а и сердца женщин по всему миру. Обладая вездесущим шармом и мускулистым телосложением, Хан является истинным фаворитом среди представительниц слабого пола. И несмотря на свой возраст, мужчина в прекрасной форме, а его фирменная теплая улыбка способна растопить любое, даже самое черствое сердце.

  • 3

    Ноа Миллс

    После начала своей карьеры в 2003 году Миллс перешел на работу в ряд модных компаний, в первую очередь Wilhelmina Models, с которой он начал свою модельную жизнь. В 2004 году Миллс дебютировал в качестве модели подиума для осенних коллекций Gucci и Yves Saint Laurent в Милане и Париже, а также стал прекрасным "приобретением" для Versace, Michael Kors и, конечно же, Dolce & Gabbana, с которыми он подписал контракт в начале 2005 года. В 2009 году Миллс появился в кампании аромата naked Dolce & Gabbana Anthology с рядом других известных моделей, включая Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Тайсон Баллу.

    В 2010 году он появился в Sex and the City 2. Ко всему прочему, Миллс стал одной из моделей Lacoste, снявшись в кампании "new look" под новым слоганом "нетрадиционный шик". Реклама была снята Мертом и Маркусом, показывая модели, одетые в знаковые белые рубашки поло Lacoste, надетые поверх причудливой черной вечерней одежды. В 2011 и 2012 годах Миллс появился в ситкоме CBS 2 Broke Girls, сыграв роль Робби, бойфренда Макса. Он также сделал камею в видео Тейлор Свифт 2012 года для "Мы никогда не вернемся вместе". А в драматическом телесериале The Enemy Within Миллс собирается появиться в главной роли. Но несмотря на свою популярность, Ноа по-прежнему остается одним из самых скромных и застенчивых мужчин, которых все еще не испортила слава.

  • 4

    Годфри Гао

    Тайвань – это страна, которая вряд ли получает какое-либо серьезное внимание с точки зрения кинозвезд или суперкрасивых людей. Однако это не означает, что в этой части мира не существует красивых мужчин. Годфри Гао принадлежит именно к этой категории. Годфри родился в Тайбэе, Тайвань. его семья переехала в Ванкувер, Канада, когда ему было всего девять лет, где он и вырос. Гао учился в Университете Капилано в Ванкувере, после окончания колледжа он вернулся на Тайвань и планировал стать профессиональным баскетболистом, однако стал моделью и сделал ряд рекламных работ и журнальных фотографий, которые открыли ему путь к исполнительской карьере.

    Один из самых популярных и обожаемых многими актер, Годфри Гао уже давно имеет репутацию самого красивого человека в своей стране и за ее пределами. Он продолжает работать в телевизионных шоу и фильмах и является чрезвычайно популярной звездой на Тайване и во всем мире.

  • 5

    Джастин Трюдо

    Джастин Трюдо – человек, который сто процентов не нуждается в представлении. Канадский премьер-министр, вероятно, самый красивый премьер-министр, который когда-либо был в этой стране. Джастин провел свои первые годы в центре внимания как сын знаменитого канадского премьер-министра Пьера Трюдо. После колледжа он работал учителем в течение нескольких лет, прежде чем войти в политику. Впервые он был избран в канадский парламент в 2008 году, а в 2013 году Трюдо стал лидером Либеральной партии.

    Он и его партия одержали впечатляющую победу в 2015 году, когда Трюдо стал вторым самым молодым премьер-министром страны. его обожают во всем мире не только дамы, но и мужчины. Благодаря своей суперстильной внешности и большой заботе о уязвимых слоях общества, он продолжает завоевывать сердца по всему миру, став единственным политиком, попавшим в список самых красивых мужчин.

  • 6

    Омар Боркан аль Гала

    Омар Боркан стал печально известен в 2013 году после того, как сообщалось, что он был выслан из Саудовской Аравии за то, что "слишком красив". Инцидент произошел во время культурного фестиваля Jandriyah в Эр-Рияде, в котором Аль Гала, а также две другие модели мужского пола, работали на рекламном стенде. В интервью в январе 2015 года Аль Гала сказал, что на фестивале несколько девушек, собравшись вместе, попросили у него и других моделей автографы и пару совместных снимков, после чего толпа вокруг них выросла. Гала сказал, что религиозной полиции это не понравилось, и они вежливо попросили его покинуть фестиваль, опасаясь, что юные наивные девушки попросту влюбятся в дьявольски красивого парня. Позже делегация Объединенных Арабских Эмиратов выступила с заявлением, уточняющим, что Боркан и двух других моделей никогда не просили покинуть страну, только фестиваль, и это не имело ничего общего с тем, чтобы быть "слишком красивым", а было связано с тем, чтобы женщины не взаимодействовали с мужчинами, которые не являются членами их семьи.

    Они также заявили, что Аль Гала исполнял неприличные танцы на мероприятии. Инцидент стал одной из самых вирусных историй в интернете после того, как фотографии Аль Гала были распространены через социальные сети, и он был приглашен дать интервью на различных телевизионных программах и появился на обложках многочисленных журналов, будучи представлен международной прессой как "самый красивый арабский человек в мире" или "самый красивый мужчина в мире". И совсем неудивительно, что на его странице в Facebook более миллиона подписчиков, а он и по сей день продолжает сводить дам с ума одним лишь взглядом темных глаз.

  • 7

    Брэд Питт

    Брэд Питт продолжает очаровывать нас своей внешностью и превосходной актерской игрой изо дня в день. Благодаря своей неугасающей красоте и способности сбивать дам с ног харизмой, он попадает в список самых красивых мужчин в мире, посоперничать с которым может лишь Том Круз.

  • 8

    Том Круз

    А замыкает этот список непревзойденный сердцеед Том Круз, который невзирая на свой возраст и по сей день производит на женщин неизгладимое впечатление, мало кого оставляя равнодушным. Стоит только взглянуть на его обольстительную улыбку, как тут же теряешь дар речи, уж больно он хорош собой в такие моменты.

Сменили пол: знаменитые мужчины в женском амплуа (Фото)

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