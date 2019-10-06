Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)

1 Рoдpиго Гирaо Диас Несмотря на то что Родриго yже за тридцать, он по-прежнему востребованная модель и актер театра, активно продолжает сниматься в кино. Фильмы с ним любят смотреть не только аргентинки, но и женщины европы. Устоять перед его томным взглядом просто невозможно. Так что, если вам нужен повод отправиться в Аргентину - встреча с Родриго может стать как раз той причиной, зачем вам нужно поеxать в эту страну.

2 Хуан Мануэль Гилера Красивым аргентинским мужчинам просто предначертана карьера актеров. И Хуан Мануэль Гилера не стал спорить с судьбой. Он активно снимается в теленовеллах, и даже совсем недавно отличился участием в седьмом сезоне сериала "Католические мальчики".

3 Гастон Соффритти Метаморфозы во внешности Гастона и его перевоплощения на экране из хорошего в плохого "мальчика", только добавляют популярности этому актеру и просто красивому мужчине. Сегодня он также активно увлекается музыкой и украшает свое тело татуировками. Впрочем, они совсем его не портят, а только придают ему шарм.

4 Викторио д’Алессандро Не можете представить, как выглядит аргентинский сердцеед? Взгляните на фото Викторио. Модель, успешный актер, он успевает не только сниматься в сериалах и романтических комедиях в амплуа героя-любовника, но и разбивает женские сердца в жизни. Впрочем, за мгновения рядом с ними женщины готовы перетерпеть свои будущие страдания. Гвидо Массри Родился этот аргентинский актер в Маями, но, несмотря на свое происхождение, он позиционирует себя именно как представителя аргентинского кинематографа. Сыграл немало ролей как первого, так и второго плана не только в аргентинских, но и в испанских сериалах. А зеленые глаза Гвидо разбили не одно девичье сердце.

5 Пабло Мартинес Пабло можно смело причислить к списку знаменитых актеров, а славу и известность ему принесла роль подростка в 2007 году. С тех пор он избирательно подходит к участию в телепроектах и сериалах, и предпочитает не отходить о своего амплуа томного юноши с ангельской внешностью.

6 Николас Франселла Помимо того, что Николас актер (кажется, все красивые мужчины, Аргентины играют в кино), он еще и певец, и телевизионный продюсер. Кстати, он даже умудрился сыграть в одном сериале две роли. Обязательно пересмотрите сериал Aliados, чтобы полюбоваться его игрой и искусством перевоплощения.

7 Лионель Месси Лионель носит звание не только Лучшего футболиста в мире, но и одного из самых романтичных и красивых аргентинцев. Что же, даже если мужчина не выглядит как Месси, ничто не мешает ему вести себя как этот аргентинский романтик!

8 Себастьян Рулли Себастьян популярен не только в Аргентине, но и в Мексике. Первые шаги к славе и известности он сделал в качестве модели, потом его привлек кинематограф и съемки в сериалах. Сегодня его официальной подругой является Анжелика Бойер, однако, каждая аргентинка в душе мечтает о том, что однажды рядом с Себастьяном окажется именно она.

9 Сантьяго Рамундо Слава и известность настигли Сантьяго после роли в аргентинской мыльной опере, где он играл певца, стремящегося к славе. Целеустремленный и романтичный красавчик разбил много девичьих сердец. Более того, ему удалось покорить кинокритиков. Сегодня Сантьяго успешный и состоявшийся актер с чувственным взглядом, способным растопить даже сердце Снежной Королевы.

10 Марко Антонио Капони Прогуливаясь узкими аргентинскими улочками, вы имеете шанс встретить самого Марко Антонио Капони. Особенно если посетите город Майпу. В 2011 году этого актера, телеведущего и просто талантливого молодого человека объявили почетным гражданином этого города. Так что, обязательно включите посещение Майпу в свой аргентинский туристический маршрут.

11 Мишель Браун В день рождение Мишеля Судьба была благосклонна к нему. Иначе, как объяснить, что он родился не только талантливым, но и красивым? Такое удачное сочетание не оставили без внимания аргентинские режиссеры, и именно они обеспечивают Мишеля работой, предлагая ему роли в мыльных операх и телесериалах.

12 Лукас Веласко Нередко талантливые в одной области люди пробуют свои силы в чем-то другом, пытаясь доказать, что они могут достигать вершин и там. Лукас Веласко, при взгляде на фото которого сердце начинает биться быстрее у всех без исключения женщин, именно поэтому решил не зацикливаться на карьере киноактера, но решил попробовать себя также в роли вокального исполнителя. Сегодня он лидер и фронт-мен группы Arturitos и судя по рейтингам, с популярностью у которой все в порядке.

13 Джулиан Серрано Несмотря на молодой возраст, чуть более 20 лет, лицо Джулиана знакомо всей стране, особенно прекрасной половине населения, которая в восторге от новых выпусков на видеоканале Джулиано. Кстати, он даже запустил рискованный челлендж, предлагая выбрать своим поклонникам между ним и Джастином Бибером.