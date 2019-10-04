Невероятно талантливы: топ 19 британских актеров (Фото)

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Неизвестно, почему в этой стране так много талантливых и харизматичных актеров. Но даже красивые мужчины Голливуда теряют сон, потому что знают, что в мире живут такие звезды, как Кит Харингтон, Том Хиддлстон и Бен Барнс. И, конечно же, есть у них более старые английские актеры, такие как Колин Ферт, Гари Олдман и Джуд Лоу.

Ральф Файнс, 56 лет.

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