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Пятница, 04.10.2019
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Невероятно талантливы: топ 19 британских актеров (Фото)

Смотрите фото (20)
Невероятно талантливы: топ 19 британских актеров (Фото)
11:45 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы пытались собрать всех известных британских актеров, которых мы любим.

  • 1

    Неизвестно, почему в этой стране так много талантливых и харизматичных актеров. Но даже красивые мужчины Голливуда теряют сон, потому что знают, что в мире живут такие звезды, как Кит Харингтон, Том Хиддлстон и Бен Барнс. И, конечно же, есть у них более старые английские актеры, такие как Колин Ферт, Гари Олдман и Джуд Лоу.

    Ральф Файнс, 56 лет.

    Лучшие фильмы: Список Шиндлера, Отель Гранд Будапешт, Английский пациент и Красный дракон.

  • 2

    Гэри Олдман, 61 год.

    Лучшие фильмы : Леон, Темный рыцарь, Пятый элемент и Дракула.

  • 3

    Колин Ферт, 58 лет.

    Лучшие фильмы: Король говорит, Английский пациент, Одинокий мужчина и Гордость и предубеждение.

  • 4

    Хью Лори, 60 лет.

    Лучшие фильмы и сериалы: "Друзья Питера", "Мистер Пип", "Человек в железной маске" и "Доктор Хаус".

  • 5

    Мартин Фриман, 47 лет.

    Лучшие фильмы и сериалы: Хоббит: Нежданное путешествие, Хоббит: Пустошь Смауга, Хоббит: Битва пяти воинств, Шерлок и Фарго.

  • 6

    Джуд Лоу, 46 лет.

    Лучшие фильмы и сериалы: Шерлок Холмс, Гаттака, Шерлок Холмс: Игра теней, Холодная гора и Молодой папа.

  • 7

    Кристиан Бэйл, 45 лет.

    Лучшие фильмы: "Престиж", "Темный рыцарь" и "Империя солнца" .

  • 8

    Пирс Броснан, 66 лет.

    Лучшие фильмы: Миссис Даутфайр, "Помни меня" и "Мама Миа".

  • 9

    Хью Грант, 58 лет.

    Лучшие фильмы: Горькая Луна, Паддингтон 2 и Агенты А.Н.К.Л.

  • 10

    Клайв Оуэн, 54 года.

    Лучшие фильмы: "Город грехов", "Идентификация Борна".

  • 11

    Бенедикт Камбербэтч, 43 года.

    Лучшие фильмы: Национальный театр в прямом эфире и Шерлок.

  • 12

    Орландо Блум, 42 года.

    Лучшие фильмы: Властелин колец: Возвращение короля, Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины, Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, Троя и Пираты Карибского моря: На краю света.

  • 13

    Том Харди, 41 год.

    Лучшие фильмы: Начало, Темный рыцарь, Воин и Табу.

  • 14

    Бен Барнс, 38 лет.

    Лучшие фильмы: Звездная пыль, Портрет Дориана Грея и Хроники Нарнии: Принц Каспиан.

  • 15

    Эдди Редмэйн, 37 лет.

    Лучшие фильмы: "Отверженные", "Девушка из Дании", "7 дней и ночей с Мэрилин", "Фантастические твари и где они обитают".

  • 16

    Кит Харингтон, 32 года.

    Лучшие фильмы и сериалы: "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" и "Игра престолов".

  • 17

    Дэниэл Рэдклифф, 30 лет.

    Лучшие фильмы: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гарри Поттер и Дары смерти: часть II", "Гарри Поттер и Тайная комната", "Гарри Поттер и Кубок огня".

  • 18

    Роберт Паттинсон, 33 года.

    Лучшие фильмы: Воды слонам и Гарри Поттер и кубок огня.

  • 19

    Том Хиддлстон, 38 лет.

    Лучшие фильмы: Кориолан, Тор: Рагнарек, Тор 2: Царство тьмы, и Ночной администратор.

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Фильмы, Голливуд, Мужчины, Актеры, Звезды, Сериалы, Талант, Британские актеры.
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