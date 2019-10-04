Невероятно талантливы: топ 19 британских актеров (Фото)

Неизвестно, почему в этой стране так много талантливых и харизматичных актеров. Но даже красивые мужчины Голливуда теряют сон, потому что знают, что в мире живут такие звезды, как Кит Харингтон, Том Хиддлстон и Бен Барнс. И, конечно же, есть у них более старые английские актеры, такие как Колин Ферт, Гари Олдман и Джуд Лоу.
Ральф Файнс, 56 лет.
Лучшие фильмы: Список Шиндлера, Отель Гранд Будапешт, Английский пациент и Красный дракон.
Гэри Олдман, 61 год.
Лучшие фильмы : Леон, Темный рыцарь, Пятый элемент и Дракула.
Колин Ферт, 58 лет.
Лучшие фильмы: Король говорит, Английский пациент, Одинокий мужчина и Гордость и предубеждение.
Хью Лори, 60 лет.
Лучшие фильмы и сериалы: "Друзья Питера", "Мистер Пип", "Человек в железной маске" и "Доктор Хаус".
Мартин Фриман, 47 лет.
Лучшие фильмы и сериалы: Хоббит: Нежданное путешествие, Хоббит: Пустошь Смауга, Хоббит: Битва пяти воинств, Шерлок и Фарго.
Джуд Лоу, 46 лет.
Лучшие фильмы и сериалы: Шерлок Холмс, Гаттака, Шерлок Холмс: Игра теней, Холодная гора и Молодой папа.
Кристиан Бэйл, 45 лет.
Лучшие фильмы: "Престиж", "Темный рыцарь" и "Империя солнца" .
Пирс Броснан, 66 лет.
Лучшие фильмы: Миссис Даутфайр, "Помни меня" и "Мама Миа".
Хью Грант, 58 лет.
Лучшие фильмы: Горькая Луна, Паддингтон 2 и Агенты А.Н.К.Л.
Клайв Оуэн, 54 года.
Лучшие фильмы: "Город грехов", "Идентификация Борна".
Бенедикт Камбербэтч, 43 года.
Лучшие фильмы: Национальный театр в прямом эфире и Шерлок.
Орландо Блум, 42 года.
Лучшие фильмы: Властелин колец: Возвращение короля, Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины, Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, Троя и Пираты Карибского моря: На краю света.
Том Харди, 41 год.
Лучшие фильмы: Начало, Темный рыцарь, Воин и Табу.
Бен Барнс, 38 лет.
Лучшие фильмы: Звездная пыль, Портрет Дориана Грея и Хроники Нарнии: Принц Каспиан.
Эдди Редмэйн, 37 лет.
Лучшие фильмы: "Отверженные", "Девушка из Дании", "7 дней и ночей с Мэрилин", "Фантастические твари и где они обитают".
Кит Харингтон, 32 года.
Лучшие фильмы и сериалы: "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" и "Игра престолов".
Дэниэл Рэдклифф, 30 лет.
Лучшие фильмы: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гарри Поттер и Дары смерти: часть II", "Гарри Поттер и Тайная комната", "Гарри Поттер и Кубок огня".
Роберт Паттинсон, 33 года.
Лучшие фильмы: Воды слонам и Гарри Поттер и кубок огня.
Том Хиддлстон, 38 лет.
Лучшие фильмы: Кориолан, Тор: Рагнарек, Тор 2: Царство тьмы, и Ночной администратор.