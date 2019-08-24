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"Она замечательная": Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри

"Она замечательная": Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри
20:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Орландо Блум убежден, что его брак с Кэти Перри не закончится разводом.

В этот четверг, 22 августа, Орландо Блум и Кэти Перри впервые за долгое время вместе вышли на красную дорожку на премьере сериала "Карнивал роу". В феврале этого года пара обручилась, и репортеры не упустили возможности узнать, что актер думает о совместном будущем с певицей.

По словам 42-летнего Орландо Блума, его брак с Кэти Перри будет отличаться от предыдущего.

Для меня важно, чтобы мы с ней были на одной волне. Я уже был женат и развелся, не хочу повторять этого снова. Мы оба осознаем это. Она замечательная, и это меня воодушевляет, — поделился актер.

Не так давно Перри рассказала, что Блум сделал ей предложение на борту вертолета и преподнес ей помолвочное кольцо, чью стоимость эксперты оценили в 5 млн долларов. Актер признался, что спланировал все подобным образом, прекрасно зная, как сильно его невеста любит широкие жесты. Но при этом они оба вместе учатся ценить и приятные мелочи.

 
 
 
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Мне нравится учиться и развиваться, к счастью, ей тоже, — сказал Орландо.

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Они с Кэти по-прежнему оставляют вопросы о свадьбе без ответов, хотя недавно певица заверила журналистов, что не собирается торопиться. Напомним, будущий брак будет для влюбленных не первым. В 2013 году Блум развелся с Мирандой Керр после трех лет семейной жизни и теперь воспитывает с ней сына Финна. А Перри полтора года была замужем за комиком Расселом Брэндом.

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Отношения, Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости, Актер.
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