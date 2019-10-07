Мужчины, о которых мечтает любая девушка: самые привлекательные звезды Голливуда (Фото)

1 Мэтт Леблaн Мет Леблан знаком нам, прежде всего по роли итальянского актёра-неyдачника, пусть не очень талантливого, но такого симпатичного Джоуи Триббиани в сериале "Друзья". Этому персонажу Мэтт отдал 12 лет своей актерской деятельности, а ведь не зря. Именно красавчик Джо стал любимцем зрителей из пресловутой шестерки "Друзей".

2 Эдвард Нортон Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Эдвард Нортон поражает многогранностью своиx персонажей. Сегодня он предстает перед нами в образе невероятного Халка - получеловека, полумонстра, а завтра он уже загадочный иллюзионист. Но за пеленой артистизма скрывается обаяние и привлекательность харизматичного мужчины. Как и многие творческие личности Эдвард увлекается музыкой, пишет песни и играет на музыкальных инструментах.

3 Хью Джекман Австралийский актер, продюсер. Непревзойденный мутант "Росомаха" не дает уснуть миллионам женщин по всей планете. Но, несмотря на свою бешеную популярность, Хью Джекман вот уже более 20 лет живет в счастливом браке с австралийской актрисой Деборрой Ли Фёрнесс. Залог счастливых отношений пары заключается не только в любви и взаимопонимании, но и в запрете Деборры сниматься Хью вместе с самыми сексуальными актрисами, в частности, с сердцеедкой Анжелиной Джоли.

4 Бен Аффлек Американский актер, сценарист, продюсер. Бен с детства мечтал попасть в мир кинематографа. И когда в Голливуде решили снимать фильм "Умница Уилл Хантинг" по его сценарию, это была его первая маленькая победа на пути к мечте. У Бена Аффлека были и взлеты и падения, как в творческой жизни, так и на личном фронте, но несмотря ни на что он остается таким же привлекательным, как и 20 лет назад.

5 Генри Кавилл Генри Кавилл - один из самых привлекательных суперменов Голливуда. Также английский актер снимался в таких фильмах и сериалах: "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л.", "Тюдоры". Кстати, у Генри есть еще четверо братьев, таких же симпатичных, как и сам актёр. Так что у представительниц прекрасного есть шанс околдовать одного из них.

6 Том Харди Британский актер театра и кино, продюсер, сценарист. Настоящий бунтарь и хулиган не только на экране, но и в жизни, британский актер Том Харди в начале своей карьеры заслужил именно такую славу, благодаря своему вызывающему поведению и бесшабашности. Но со временем Том умерил свой пыл и стал на путь перемен, а вот притягательность и сексуальность актера с годами только выросла.

7 Роберт Дауни Младший Американский актер, певец, продюсер. Ну, кто же не знает самого дерзкого и не очень законопослушного Шерлока Холмса за всю историю кино. Его сыграл американский актер Роберт Дауни Младший. Актер воспитывает двоих сыновей и практикует боевой стиль ушу, это помогает ему расслабиться и настроится на работу. И пусть у актера были тяжелые времена, сейчас Роберт снова на коне, такой же привлекательный, как и его герои. О нём мы упоминали в нашей статье про самых красивых актёров мира.

8 Райан Гослинг Канадский актер, лауреат всевозможных премий и наград Райан Гослинг до недавнего времени возглавлял список самых желанных холостяков Голливуда. Он встречался с самыми красивыми актрисами, но вот уже несколько лет Райан счастлив в браке с Евой Мендес и воспитывает с ней двух дочерей.

9 Жгучий американский брюнет Гэбриэл Махт пользуется популярностью среди женщин не зря. Ведь пройти мимо его чарующей улыбки не может ни одна девушка. Не хочется разочаровывать прекрасную половину, но Гэбриэл давно и счастливо женат. Кстати, тоже на актрисе.

10 Скотт Иствуд Американский актер и модель. Скотт Иствуд - талантливый молодой актер и модель, сын известного актера Клинта Иствуда. Он очаровал Голливуд своим шармом и обаянием. Его творческий путь начался в 2006 году и с каждым годом популярность актера только набирает обороты. А о красоте Скота уже ходят легенды. К огромной радости фанаток, Скотт до сих пор не женат.

11 Джонатан Риз Майерс Этот ирландский Казанова обаял всех своей ролью противоречивого короля Генриха VIII. Уж очень ему идут роскошные королевские наряды. Этот мужчина противоречив и в жизни, мужественная красота граничит с жестким, свободолюбивым характером звезды, что отнюдь не мешает ему покорять женские сердца и быть любимчиком женщин.

12 Дермот Малруни Неисправимый романтик Дермот Малруни продолжает радовать новыми ролями в романтических и не очень фильмах, и сериалах. Марлуни мечтает сняться в одном фильме со своей давней подругой Дженнифер Энистон и очень надеется, что это когда-нибудь произойдет. Но помимо кино Дермот активно занимается музыкой. Еще в школе он освоил виолончель, и теперь этот музыкальный инструмент присутствует в его жизни постоянно.

13 Тео Джеймс Еще один завидный жених в нашем топе самых красивых актеров Голливуда. Это британский актер и музыкант Тео Джеймс. Популярность пришла к Тео после выхода таких фильмов как "Дивиргент", "Лондонские поля", "Другой мир". Актёр ещё не встретил свою вторую половинку, видимо у него просто нет на это свободного времени, так как актер активно снимается, а также выступает с концертами. Пожелаем ему удачи.

14 Райан Рейнольдс Канадец Райан Рейнольдс начал сниматься в кино еще в юношеском возрасте. И так ему это понравилось, что уже тогда парень твердо решил стать актером. И стал. Сначала это были лишь эпизодические роли, и только в 2002 году Рейнольдс сыграл свою первую серьезную роль. С этого момента количество сыгранных ролей с участием актёра растет, как и его популярность.

15 Майкл Фассбендер Ирландский актер, продюсер. В 2016 году Майкл Фассбендер сыграл Стива Джобса в одноименном фильме. Благодаря этой роли он был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана. В жизни Майкл очень отличается от своих персонажей: он скромный, непритязательный, добрый и, конечно, очень привлекательный мужчина.

16 Хавьер Бардем Почти все родственники Хавьера были или актерами или режиссерами. С детства мальчишка крутился на задворках театра или на съемках фильмов, поэтому вопрос о выборе профессии Хавьера был предопределен. И мы, зрители этому очень рады, ведь Голливуд обрел такого жгучего и сексуального испанского брюнета. Кстати, и брат, и сестра Хавьера тоже стали актёрами.

17 Хейден Кристенсен Хейден Кристенсен - канадский актер, исполнитель роли Энакина Скайуокера во второй и третьей частях трилогии-приквела Джорджа Лукаса "Звёздные войны". Именно эта роль принесла славу актеру и открыла ему дорогу в Голливуд. Здесь же Кристен познакомился со своей будущей женой американской актрисой Рейчел Билсон. С тех пор они неразлучны.

18 Уилл Смит Американский актер и хип-хоп певец. Наш рейтинг самых красивых актеров Голливуда на most-beauty.ru был бы не полон без этого темнокожего красавца. С уверенностью можно сказать, что Уилл Смит универсальный актер, ведь каждый образ, который он воплощает на экране идеально ему подходит, будь то сексуальный мачо или супер-герой - дворняга. А залог всему его прирожденный магнетизм и харизма.

19 Ченнинг Татум Американский актер, продюсер и модель. Ченнинг Тейтум - (так правильно произносится его фамилия) в детстве мечтал стать футболистом и даже вступил в школьную футбольную команду, но так и не стал профессиональным спортсменом. Как-то на улице его заметил менеджер по подбору моделей и пригласил привлекательного парня на кастинг. Так началась сначала модельная, а потом и актерская деятельность Ченнинга Татума.

20 Марк Руффало Марк очень талантливый актер итальянского происхождения, прошел очень трудный путь к своей профессии. Но, несмотря на жизненные перипетии, Марк Руффало смог справиться с проблемами, взял себя в руки, и теперь он на волне популярности. А его семья стала для него надежной опорой.

21 Брэд Питт Американский актер, продюсер. Этот красавец вскружил голову не только телезрительницам всего земного шара, он смог завоевать сердце самой красивой и желанной женщины планеты - Анджелины Джоли. Его мужественность и миловидность прекрасно сочетаются с гениальностью талантливого актера. Кстати, сейчас он холост.