Знаменитые любовники: как они покоряли женщин

1 Этим образам уже несколько сотен лет, и главной их тайной является то, что несмотря на явную негативную окраску, они являются не столько пугающими, сколько привлекательными. Не все из этих мужчин существовали на самом деле. Некоторые являются плодом воображения автора и были созданы лишь для назидания молодым девицам. Но, как и любой запретный плод, именно поэтому молодые девицы уже несколько сотен лет сходят по ним с ума, а самые яркие и талантливые актеры считают за честь воплотить приключения знаменитых покорителей на сцене или в кино. Дон Жуан Из великой троицы героев-любовников этот персонаж является самым древним. История относит нас еще к XIV веку, когда вся Севилья содрогалась от любовных похождений кастильского короля Педро I и его верного помощника дона Хуана Тенорио. Именно этого человека считают одним из прототипов великого соблазнителя, ставшего намного позднее одним из самых известных литературных персонажей. Последним преступлением дона Хуана стала история с дочерью дона Гонзало де Ульоа. Этот достойный гражданин был командором военного ордена Калатравы. Король-распутник вместе со своим помощником похитил его дочь, а самого командора при этом убили. Так как правосудие бездействовало, преданные рыцари решили сами отомстить за жизнь своего начальника и его поруганную честь. Дон Жуан и донья Анна на картине И. Е. Репина От имени молодой и красивой дворянки дону Хуану назначили свидание поздно ночью в церкви, где был похоронен командор. Далее мстители убили горе-любовника и распустили слух, что его низвергла в ад статуя командора. Неизвестно, удалось ли им при этом избежать наказания, но сама история превратилась постепенно в народную легенду. Позднее к образу дона Хуана был приплетен еще один любвеобильный дворянин дон Мигель де Манара, который, якобы, продал душу свою дьяволу, но после раскаялся и окончил свои дни в монастыре. Постепенно образ злодея-соблазнителя начал обрастать более человечными и привлекательными чертами. Певец Джованни Марио в образе дон Жуана в одноимённой опере Моцарта Первое литературное воплощение дон Жуан нашел около 1630 года, когда испанский драматург и богослов Тирсо де Молина написал поучительную пьесу "Севильский распутник и каменный гость". Основой сюжета послужила подлинная история Хуана Тенорио. Позднее к этой теме обращались многие известные поэты и писатели: Мольер, Гофман, Байрон, Мериме, Алексей Толстой, ну и, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня Дон Жуан считается одним из "вечных образов" в искусстве, а его имя стало нарицательным обозначением повесы и распутника. Современное переосмысление образа дона Жуана в исполнении Джонни Деппа (кадр из к/ф "Дон Жуан де Марко", 1995 г.)

2 Ловелас Сэр Роберт Ловелас (правильнее говорить Лавлейс) никогда не существовал на самом деле. Это вымышленный персонаж, главное действующее лицо эпистолярного романа Сэмюэла Ричардсона "Кларисса". В 1748 году весь читающий мир был покорен злоключениями несчастной добродетельной Клариссы, которую нагло обманул и обесчестил распутный красавец-аристократ. Этот роман в письмах стал настолько популярен, что имя автора, похоже, стало нарицательным почти так же, как фамилия его главного героя: "Она любила Ричардсона Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтоб Грандисона Она Ловласу предпочла; Но в старину княжна Алина, Ее московская кузина, Твердила часто ей об них..." Роберт Ловелас уговаривает Клариссу сбежать. Художник: Фрэнсис Хейман. Кстати, сам знаменитый родоначальник "чувствительной" литературы был немало поражен, как его злобное детище, - развратник Ловелас, неожиданно приглянулся барышням. Он сокрушался, что поклонников у него гораздо больше, чем у нежной и несчастной Клариссы. Наверное, тогда мир впервые столкнулся с этим феноменом – на самом деле "плохие парни" гораздо привлекательнее их добродетельных жертв. Сегодня Ловеласа называют "одним из самых великих персонажей в английской литературе": "Что принадлежит собственно до характеров, то Кларисса, добронравная, нежная, благодетельная и несчастная Кларисса, которую мы столько любим и столь сердечно оплакиваем, и Ловелас, в котором видим такое чудное, однако ж естественное, смешение добрых и злых качеств, - Ловелас, иногда благородный и любезный, иногда чудовище - сии два характера, говорю я, будут удивлением всех читателей и всех времен и останутся вечными памятниками творческой силы Ричардсонова духа." (Н. Карамзин) Шон Бин в роли Ловеласа, кадр из к/ф "Кларисса", 1991 г.