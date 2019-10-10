Деревенские красавчики: ирландские фермеры устроили фотосессию для календаря

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Не за горами 2020 год, а это значит, что скоро нам понадобятся новые календарики. Ирландские фермеры уже подсуетились и устроили жаркую фотосессию для очередного календаря. Как и в прошлый раз, они оголили свой торс и снялись в компании деревенских животных. Получилось забавно и очень колоритно. По традиции все вырученные деньги отправляются на благотворительность, а фермерам достаётся хорошее настроение и известность. Старт продаж намечен на 14 октября, а пока можно взглянуть на этих деревенских красавцев!

Январь