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Деревенские красавчики: ирландские фермеры устроили фотосессию для календаря

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Деревенские красавчики: ирландские фермеры устроили фотосессию для календаря
11:56 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот замечательный проект повторяется каждый год в течение 11 лет.

  • 1

    Не за горами 2020 год, а это значит, что скоро нам понадобятся новые календарики. Ирландские фермеры уже подсуетились и устроили жаркую фотосессию для очередного календаря. Как и в прошлый раз, они оголили свой торс и снялись в компании деревенских животных. Получилось забавно и очень колоритно. По традиции все вырученные деньги отправляются на благотворительность, а фермерам достаётся хорошее настроение и известность. Старт продаж намечен на 14 октября, а пока можно взглянуть на этих деревенских красавцев!

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Все по теме:

Животные, Фотосессия, Мужчина, Идеи, Календарь 2020, Ирландский фермер, Деревенские животные.
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