Когда мужчина не хочет второго ребенка: советы психологов (Фото)

1 Финансовая сторона вопроса Один из самых главных страхов мужчин заключается именно в финансах, они просто боятся, что не потянут еще одного ребенка. От женщин часто можно услышать жалобу: "Хочу второго ребенка, а муж против!". Особенно остро это касается тех семей, где благосостояние не на достаточном уровне и появление малыша может создать немалую дыру в бюджете. С одной стороны, здесь все можно понять. В мире нестабильная экономическая ситуация, финансовый кризис, безработица и так далее. Также супруге в любом случае придется отправиться в декретный отпуск, а значит, финансовый вопрос полностью ложится на плечи вашего мужчины. Не исключено, что ему придется найти вторую работу или как минимум подработку. Ваша задача теперь заключается в том, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. Если вы адекватно понимаете, что вытянуть все семейные вопросы будет сложно, забудьте на время про свою идею хотя бы до тех пор, пока ситуация, касающаяся денежных вопросов, не наладится. Учитывайте еще такой момент, как жилплощадь. Если у вас однокомнатная или двухкомнатная квартира, то вчетвером в таком помещении жить будет тесновато. Как отмечают специалисты, рожать второго, а то и третьего-четвертого ребенка, когда муж с женой еле сводят концы с концами – самый настоящий эгоизм со стороны родителей. Помните, что дети – это не только цветы жизни, но и достаточно дорогое удовольствие, поэтому принятие решения должно быть основано не только на слове «хочу», но и оценено со стороны возможностей. Ваша обязанность заключается в том, чтобы обеспечить ребенку счастливое детство.

2 Мужа все устраивает? Почему муж не хочет второго ребенка? Возможен и такой вариант развития событий: первый ребенок отнял как у вас, так и у мужа достаточное количество сил как моральных, так и физических. Возможно, он был очень беспокойным, имел какие-либо проблемы со здоровьем и редко давал высыпаться по ночам. Не исключено, что ваш супруг просто хочет некоторое время пожить в тишине и спокойствии, пополнить свой энергетический баланс, проводить больше времени с вами, а не думать постоянно о том, как успокоить плачущего малыша. Не вините его в этом, такую позицию вполне можно понять и принять. Возможно, и вам нужно отдохнуть и расслабиться по мере взросления первого ребенка. Скорее всего, ваш супруг только начал понимать счастье отцовства и не стоит обламывать любимому кайф вторым малышом, лучше повременить. Если это и есть ваша проблема, то единственное, что поможет вам сделать шаг на пути разрешения ситуации, – это пообещать своему мужчине, что не будете ограничивать его и не станете привлекать его к вопросам заботе о ребенке сверх меры. Может, он и согласится на такие условия. Но перед тем как дать такое обещание, тысячу раз подумайте: а готовы ли вы возложить на свои хрупкие плечи такую ответственность. Сможете ли вы в одиночку справиться с младенцем, ведением быта и первым ребенком? Если у вас есть поддержка в виде мамы или свекрови, то справиться со всем круговоротом дел будет гораздо проще. Если ваш материнский инстинкт берет верх над страхом трудностей, то причин отказываться нет. Единственное, что вы должны понимать, что жаловаться на супруга у вас права не будет. Это был ваш выбор.

3 Муж считает, что достаточно иметь одного ребенка? У многих людей, а ваш муж может входить в их число, существуют четкие понятия и сложившиеся моральные устои, которые могут касаться и того, что в семье может быть один ребенок. Это мнение может быть подкреплено тем, что так проще жить, строить планы на будущее, это меньшая ответственность и большее количество свободного времени, которое можно потратить на себя. Особенно такая позиция присуща тем семьям, где мужчина был первым и единственным ребенком в семье. Люди, которые не имели братьев и сестер, просто не могут понять, как это прекрасно, когда ребенку есть с кем поиграть, когда у детей есть опора и поддержка не только в лице родителей, но и в лице друг друга. Большая крепкая семья – это всегда здорово. С другой стороны, здесь есть другая сторона медали. Ваш мужчина мог расти в слишком большой семье, где младшие донашивали за старшими, с финансами было туго, родительского внимания на всех детишек не хватало, а отношения в семье не ладились. С тех пор ваш супруг твердо решил, что в его семье такого не повторится.

4 Ребенок – это обуза Еще одна распространенная причина, почему мужчина не хочет обзавестись вторым малышом, может крыться в том, что он просто остыл к своей жене, а первенец превратился в самую настоящую обузу. Единственное, что можно предпринять в сложившейся ситуации, – это начать кропотливую работу над собственными отношениями, аккуратно работать над своими и его жизненными принципами. Если ваша проблема кроется именно в этой причине, то лучше обратиться за помощью к специалисту, который поможет вам справиться с проблемой, найти общие интересы, точки соприкосновения, а также поможет мужу изменить отношение к детям в принципе.

5 Муж не хочет второго ребенка. Советы психолога Самое первое, что вы должны сделать – это поговорить с мужем. Спокойно, рассудительно, адекватно. Постарайтесь сделать это без криков, не ставьте ультиматумов, не устраивайте истерик и так далее. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Адекватно оцените ситуацию, взвесьте все за и против. Подготовьте супруга к разговору, и вы сможете изменить многое, ведь сила – в слове. Тут уже зависит от вас, поменяет ли муж свое мнение или категорически откажется от второго ребенка. Муж не хочет второго ребенка, что делать? Не забудьте сказать ему о том, что малыш не появится через час после того, как вы примите решение, для этого нужно время. Почему-то многие мужчины совершенно не принимают во внимание тот факт, что 9 месяцев – это немало, и за этот срок можно ко всему подготовиться, в том числе и морально.

6 Какими аргументами можно убедить мужа? Вы беременны вторым, а муж не хочет ребенка? Попробуйте убедить его следующими аргументами. Так как у вас уже есть ребенок, наверняка большинство вещей от него остались и они отлично подойдут для новорожденного, так что одну статью расходов можно отменить. Вряд ли же вы выбросили коляску, кроватку, ванночку, игрушки и прочие вещи, необходимые маленьким деткам. Не забудьте сказать об этом супругу, ведь наличие таких важных вещей сразу уменьшит ваши финансовые затраты для новорожденного. Если финансовая часть вопроса вам не страшна, убедите его в том, что вы не станете любить его меньше после рождения ребенка. Нередко мужчины просто боятся стать ненужными и лишними в своей же семье. Ваша задача заключается в том, чтобы преодолеть все трудности вместе и поддерживать друг друга в трудную минуту. С первенцем же как-то справились? Если все еще муж не хочет второго ребенка, что делать, подскажут следующие советы.

7 Что делать дальше? Муж не хочет второго ребенка? Советы не помогают? Да, не исключено, что никакие уговоры, аргументы, психологи и так далее не помогут вам разрешить ситуацию. Ваше желание останется прежним, а муж не пойдет ни на какие уступки. Что делать? Можно прибегнуть к определенным женским хитростям, но не забывайте о том, что здесь ответственность ложится только на ваши плечи. Не стоит ныть всем подряд: "Постоянно плачу, муж не хочет второго ребенка", лучше от слез приступать к действиям.

8 Муж не уверен в вас Одна из самых важных причин - это неуверенность в собственной даме сердца. В таком случае рождение второго ребенка может восприниматься супругом как способ, которым женщина хочет только сильнее привязать его к себе. Поэтому, если вы слышите категоричный отказ, попробуйте провести анализ ваших с ним отношений. Если вы адекватно понимаете, что все идет не так, как нужно, то вам придется доказать своему избраннику, что на вас можно положиться, что вам можно доверять.

9 Неуверенность из-за плохого опыта других пар Нередко мы обращаем внимание на неудачные примеры других семей и проецируем их опыт на себя. Может быть, кто-то из ваших друзей развелся после рождения второго ребенка и ваш муж просто переживает, что подобная история произойдет и с вами. Особенно мужчины боятся этого, если в других парах после разрыва мужу стало сложно полноценно проводить время с детьми. Какой бы критичной ни казалась ситуация другой семьи, попробуйте донести вашему супругу, что судьба вашей семьи никак не связана с другими людьми и не имеет ничего общего с тем, что происходит у других. Ведь именно вы кузнецы своего счастья.

10 Может, дело в здоровье? Думали ли вы когда-нибудь о такой причине, как медицинские показания? Если обратиться к статистике, можно увидеть, что сейчас рождается немалое количество больных детей. Возможно, ваш муж считает, что ваша пара рискует родить неполноценного ребенка, особенно если у вас в семье уже были подобные случаи. В такой ситуации рекомендуется пройти с супругом обследование и обратиться за помощью к психологу.