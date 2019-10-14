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Понедельник, 14.10.2019
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Непростительные мужские ошибки, которые толкают женщин на измены (Фото)

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Непростительные мужские ошибки, которые толкают женщин на измены (Фото)
19:32 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие мужчины теряют возлюбленных и даже не подозревают, что во всем виноваты они сами. Какие же ошибки сильного пола подталкивают женщин уходить из отношений?

  • 1

    Неспособность сочувствовать

    Многих раздражают женские слезы. А вы когда-нибудь пытались разобраться, почему именно она плачет? Не интересно? Ну тогда ее проблемы могут стать интересными кому-нибудь другому.

  • 2

    Мягкотелость

    Вы ничего не можете сделать без совета своей дамы сердца и все заботы перекладываете на ее хрупкие плечи? Тогда уж не обессудьте, ей придется либо самой стать мужиком, либо найти того, рядом с которым она будет чувствовать себя женщиной.

  • 3

    Отсутствие интереса к ее мнению

    Решать все в одиночку, не ставя ее в известность, – такой же ложный путь, как и позволить решать все.

  • 4

    Вечные жалобы

    Делиться личными переживаниями – это одно, а нытье и сопли – совершенно другое. Женщинам нужен сильный и уверенный в себе мужчина, а не "нюня".

  • 5

    Неопрятный вид

    Ну давайте уж честно: как выглядит большинство мужчин, которым немного за 30? Лишний вес, постоянная небритость, мятая одежда. А о плохом запахе изо рта и говорить нечего. Мужчины, следите, пожалуйста, за собой!

  • 6

    Бесцельность

    Мужчина, который ни к чему не стремится, быстро наскучит любой женщине.

  • 7

    Эгоизм в интимной жизни

    Эта свойственно многим мужчинам, но всегда надо помнить: ваша партнерша легко может найти себе более чуткого любовника и друга.

  • 8

    Тотальный контроль и ревность

    Некоторые мужчины вообразили себя не пойми кем и запрещают своей женщине даже говорить с другими. Они проверяют ее почту, читают смс, залезают в соцсети. Такого контроля не потерпит ни одна уважающая себя леди.

  • 9

    Отсутствие интереса к жизни женщины

    А зачем? Для обсуждения ее мелких проблем ведь есть подруги. Но такое самоустранение точно ни к чему хорошему не приведет.

  • 10

    Состояние амебы

    Зачем готовить сюрпризы и водить девушку в рестораны? Гораздо проще валяться на диване после работы и ни к чему не стремиться. Такого безынициативного мужчину женщина, может быть, и потерпит. Вот только недолго.

Таких мужчин лучше избегать: типы парней, с которыми не построишь будущее

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Мужчины, Измена, Ошибки.
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