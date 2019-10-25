Невероятные факты о мужчинах, которые они хотят скрыть

1 Мужчины лгут в 2 раза чаще женщин Опросы показали: среднестатистический мужчина врет 6 раз в день, в то время как женщина - всего 3 раза. При этом самым часто употребляемым лживым выражением оказалось "Все нормально, я в порядке".

2 Все мужчины когда-то были женщинами До восьмой недели беременности все эмбрионы в утробе матери развиваются как девочки. На 8-й неделе пробуждается Х-хромосома, которая побуждает организм к выработке тестостерона и формирует новые ткани.

3 Мужчинам снятся масштабные катастрофы Конечно, кошмары снятся и мужчинам, и женщинам. Однако результаты исследований ученых из Монреальского университета показали, что мужчины могут в ужасе просыпаться от снов, связанных с масштабными бедствиями: войнами, землетрясениями и концом света.

4 Мужчины предпочитают женщин со здоровым весом В результате исследования, проведенного в Университете Гренады, было доказано, что мужчины не любят крайности: чаще всего им не нравится ни болезненная худоба, ни явная полнота. Больше всего мужчин привлекают женщины со здоровым весом, у которых нормальное соотношение роста и веса.

5 Мужчины наклоняются, чтобы поднять предмет Женщина скорее элегантно присядет, чтобы поднять упавшие ключи от машины - это связано с тем, что именно женщины чаще носят неудобную одежду вроде узких юбок. У мужчин таких сложностей нет, они просто спокойно наклонятся за упавшим предметом.

6 Мужчине легко похудеть Мужчинам в целом легче сбросить вес, чем женщинам. Однако даже с учетом этого факта среди богатых людей больше полных мужчин, чем женщин (генетика генетикой, а социальный фактор никто не отменял).

7 Качество генетического материала зависит не от возраста, а от привычек 50-летний мужчина без вредных привычек способен произвести более здоровое потомство, чем 20-летний любитель алкоголя и запрещенных веществ. У женщин все точно наоборот: 20-летняя девушка с вредными привычками скорее родит здорового ребенка, чем 40-летняя с идеальным образом жизни.

8 Мужчины едят больше в компании женщин Это происходит на уровне древних инстинктов и является способом произвести впечатление.

9 Если мужчина держит большие пальцы на ремне, это признак симпатии Мужчина держится большими пальцами за ремень брюк? Так он демонстрирует женщине, которая ему нравится, свою силу и мужественность. Корни этого ритуала уходят в древние времена, когда самцу, чтобы завоевать самку, необходимо было указать на свою промежность.

10 Мужчины не хотят многого знать о себе Женщины любят нырять в глубины самоанализа, а вот мужчины не склонны копаться в себе. Они многого о себе не знают да и, в общем-то, не хотят знать. Других людей мужчинам тоже сложнее понять, чем женщинам.

11 Год своей жизни мужчина тратит на рассматривание женщин 43 минуты в день мужчина рассматривает других женщин. За это время "под прицелом" окажутся около 10 кандидаток. За год это уже 259 часов. А за всю жизнь - около 11 месяцев. Для сравнения: у женщин этот показатель ровно в 2 раза ниже.

12 Мужчины дружат по интересам Женщин могут объединять общие эмоции и необходимость в поддержке, а вот мужская дружба держится в основном на общих интересах. Это может быть что угодно: горные лыжи, совместные поездки на велосипедах, дача плюс шашлыки или вечера игры в покер.

13 Идеальный возраст для вступления в брак Большинство мужчин сходятся в том, что жениться нужно не раньше 25, а то и 30 лет. Однако при этом половина из них все равно свяжут себя узами брака раньше.