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"Пятий битл": трагедия в судьбе Стюарта Сатклиффа (Фото)

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"Пятий битл": трагедия в судьбе Стюарта Сатклиффа (Фото)
14:45 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Стюарт Фергюссон Виктор Сатклифф - британский художник и музыкант, также известный как бывший бас-гитарист группы The Beatles.

  • 1

    1961 год. Стюарт Сатклифф позирует для портрета в Ливерпуле, Англия.

    Именно в колледже он познакомился с однокурсником Джона Леннона, который стал его соседом. После того как Сатклифф продал одну из своих картин за громадные по тем временам 65 фунтов стерлингов, Джон убедил его купить бас-гитару - несмотря на то, что парень едва мог играть - и присоединиться к группе Леннона, созданной им с друзьями Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном.

  • 2

    1960 год. Ранняя версия The Beatles, сфотографированная Джоном Ленноном: менеджер Аллан Уильямс, его жена Берил, бизнес-партнер Лорд Вудбайн, Стюарт Сатклифф, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Пит Бест.

    Название группы уже менялось много раз. После присоединения Сатклифф и Леннон предложили имя Beetles ("Жуки"), по аналогии с группой Crickets ("Сверчки") на подпевках у Бадди Холли (Buddy Holly). В течение нескольких месяцев это название превратилось сначала в Silver Beetles, затем в Silver Beatles и в конце концов - в Beatles.

  • 3

    1960 год. The Silver Beatles - Стюарт Сатклифф, Джон Леннон, Пол Маккартни, барабанщик Джонни Хатч и Джордж Харрисон - выступает в Ливерпуле.

    "Он не был в действительности очень хорошим музыкантом. На самом деле он не был музыкантом вообще, пока мы не заговорили с ним о покупке бас-гитары. Он подобрал несколько вещей, и он немного занимался. Это было немного глупо, но это было не важно в то время, потому что он выглядел так здорово" (Джордж Харрисон).

  • 4

    1961 год. Сатклифф играет на бас-гитаре с The Beatles в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

  • 5

    1961 год.

  • 6

    1961 год.

    Вместе с наспех отобранным барабанщиком Питом Бестом Сатклифф и The Beatles отправились в Гамбург выступать в клубах и набираться опыта.

  • 7

    Сатклифф на сцене с The Beatles в клубе в Гамбурге.

  • 8

  • 9

    1960 год. Сатклифф выступает с The Beatles в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

    Там Сатклифф влюбился в фотографа Астрид Кирхгерр (Astrid Kirchherr), которая через два месяца стала его невестой. Именно она придумала ему стрижку, которую впоследствии переняли остальные члены группы.

  • 10

    1961 год. Астрид Кирхгерр и Стюарт Сатклифф позируют вместе в Гамбурге.

  • 11

    1961 год.

    Однако взаимоотношения внутри группы накалялись. Пол Маккартни хотел, чтобы парень покинул группу, ведь тогда он сам стал бы бас-гитаристом. Однажды конфликт даже вылился в настоящую драку на сцене Top Ten Club.

  • 12

    Сатклифф играет на бас-гитаре сзади Джона Леннона и Джорджа Харрисона в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

  • 13

    1961 год. Джон Леннон поет и играет на гитаре со Стюартом Сатклиффом и Джорджом Харрисоном в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

    В 1961 году Сатклифф покинул The Beatles, чтобы сосредоточиться на живописи и жизни с Астрид. Он выиграл стипендию для аспирантов Гамбургского колледжа искусств, мечтая учиться у скульптора Эдуардо Паолоцци.

  • 14

    1961 год. Сатклифф играет сзади Джорджа Харрисона.

    Однако его карьера была прервана, когда 10 апреля 1962 года, в 21-летнем возрасте, после серии сильных головных болей он умер от кровоизлияния в мозг.

  • 15

    1961 год.

    Лицо Сатклиффа все еще можно увидеть на дальней левой стороне обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

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The Beatles, Стюарт Сатклифф, Британского музыканта.
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