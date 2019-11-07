Подсознательные страхи: чего боится мужчина в отношениях с женщиной (Фото)

1 Слез Да, слезы – это одно из сильнейших женских средств. Но мужчины, видящие перед собой плачущую барышню – первым делом думают, что ими пытаются манипулировать. А это, безусловно, их пугает. А когда женщина еще и не спешит объяснить причину своих слез, то это пугает и озадачивает еще больше. Совет: если есть повод для слез – плакать можно и нужно, внятно объяснив причину вашего огорчения. Но не становитесь истеричками по любому поводу. Истеричек мужчины бросают.

2 Молчания Пока женщина молчит, мужчина пытается понять, что происходит в ее голове: обижена на него или неприятности на работе, хочет замуж или планирует расстаться и т.д.? Неизвестность всегда пугает. И в некоторых ситуациях может вывести из себя любого. Будут повторяться приступы молчания – мужчина просто уйдет. Совет: возможно, существуют мужчины-телепаты, но вряд ли вам достался именно такой экземпляр. Не молчите – дайте нужную информацию понятным для мужчины образом, и тогда ему не надо будет угадывать ваши желания.

3 Скандалов Скандалы пугают мужчин, потому что выяснение отношений на повышенных тонах выматывает, опустошает и разрушает, не привнося никакой пользы паре. Не стоит верить бессмыслице, что скандалы сделают жизнь и секс ярче. Совет: так как чаще скандалы инициируют женщины, т.е. истерички, нужно перестать истерить и научиться выяснять отношения спокойно. А милую, пусть и чуть обиженную, слабую женщину мужчина не боится, а будет стараться утешить и сберечь.

4 Собственного материального положения Да, в нашем обществе закрепился стереотип, что настоящий мужчина – добытчик и должен зарабатывать больше женщины. В противном случае у него начинают развиваться комплексы – это его пугает. Совет: ваша должность и ваш доход должны служить не поводом для комплексов, а мотивацией для развития. И вообще – сейчас в моде каждому платить по счету в ресторане.

5 Тотального контроля Мужчины - существа свободные. Ценят независимость во всех сферах. Поэтому "Где был?", "Почему не позвонил?", "Когда познакомишь меня с родителями?" и т.д. – выстраивает перспективу тотального контроля и отчета в будущем. Совет: признайте изначально право мужчины на собственную жизнь, не пытайтесь контролировать каждый его шаг. Тогда, может быть, он не захочет от вас сбежать, сверкая пятками.

6 Перемен во внешности Он видит, что стало с женами друзей за пять лет брака: растолстели, завели двойные подбородки и перестали за собой следить. Совет: оставайтесь тонкой и звонкой девчонкой, занимайтесь фитнесом, следите за питанием и меняйтесь только в лучшую сторону.

7 Совершенной красоты Это удивительная правда, что многие мужчины до жути боятся красивых женщин. Да, они ими восхищаются, возможно, даже тайно мечтают о такой жене или любовнице, но в реальной жизни им страшно вступать в отношения с красотками. Они просто боятся не соответствовать идеальной женщине и впадают в ступор даже при малейшем намеке на реальное общение. Совет: не стремитесь быть похожими на телевизионных красоток. Не поддавайтесь рекламам по наращиванию ресниц, бровей, ягодиц и пр. и пр. Это не является идеалом для нормального любящего мужчины.

8 Боятся, что женщины не смогут принять составляющие их жизни Мужчина может волноваться по поводу того, как вы воспримите его родителей, друзей, понравится ли вам его квартира и машина, его внешний вид, образ жизни и увлечения. Совет:столкнувшись с его жизнью, не стоит все критиковать или делать неприятно удивленное лицо. Лучше похвалить его квартиру, отнестись по-доброму к его родственникам и друзьям, проявить интерес к его увлечениям и т.д.

9 Боятся не понравиться женщине и быть отвергнутыми Для привлечения женского внимания мужчинам необходимо постоянно ухаживать, шутить, рассказывать интересные истории, хвастаться своими достижениями, дарить цветы и небольшие подарки, приглашать в ресторан, подавать руку, открывать дверь и многое другое. Порой у мужчины просто может пойти кругом голова. Совет: поощряйте мужчину своим вниманием, смейтесь над его шутками, удивляйтесь его рассказам, восхищайтесь подаренными им букетами. Пусть он увидит, что все это он делает не зря, что вам это очень нравится.