Неоднозначная личность: кем на самом деле был прокуратор Понтий Пилат

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Жестокий воин, хитрый карьерист, человек блестящего ума и мудрый государственный деятель. Он обрёл мировую известность и дурную славу, приговорив к смертной казни Иисуса Христа. Так каким же человеком он был, пятый прокуратор Иудеи, Пилат Понтийский?

Понтий Пилат был назначен на должность управляющего иудейской провинцией в 26 году н.э. римским императором Тиберием. Пилат принадлежал к привилегированному сословию всадников, второму сословию в государстве после сенаторского. В своей жажде власти он не останавливался ни перед чем: будь то кровавое подавление восстаний иудеев или трата священных денег из сокровищницы храма на строительство водопровода. Пилат был весьма умелым управляющим по римским меркам. Несмотря на ненависть иудеев к нему как к оккупанту, нельзя отрицать того, что на своей должности префект сделал для города Давида очень много.

В 1894 году британскими археологами была обнаружена древняя аллея. Согласно их словам, две тысячи лет назад эта аллея была вымощена по приказу римского префекта Понтия Пилата. На протяжении шести лет исследователи вели археологические раскопки. Дорога или путь пилигрима ведёт к Силоамскому тоннелю и Храмовой горе. Оба этих объекта имеют огромное значение для последователей иудаизма и христианства. Согласно преданию, когда строили дорогу, Иисус сумел исцелить слепого человека, отправив его искупаться в бассейн Силоама.

Город Давида ночью

Путь пилигрима

При раскопках под булыжниками дороги было обнаружено более 100 монет, датирующихся от 17 до 31 годов нашей эры, а это доказывает, что работы по строительству улицы начались и закончились в то время, когда Иудеей управлял именно Понтий Пилат. Вот слова израильского учёного Дональда Ариэля: "Если монета с такой датой найдена под улицей, улица должна была быть построена в том же году или после того, как эта монета была отчеканена", - говорит он. Ещё он добавил: "Статистически, монеты, отчеканенные около 10 лет спустя, являются наиболее распространенными монетами в Иерусалиме, поэтому отсутствие их под улицей означает, что улица была построена до их появления, другими словами, только во времена Пилата".

Всего улица имеет 600 метров в длину и 8 метров в ширину, вымощена крупными каменными плитами, как это было принято в Римской империи. При строительстве были использованы порядка 10 тысяч тонн известняка. Огромные булыжники были найдены под обломками - в 70 году нашей эры римляне захватили и разрушили город. На обломках исследователи обнаружили детали оружия, наконечники от стрел.

Нахшон Зентон, один из руководителей раскопками со снарядом катапульты

Исследователи полагают, что Понтий Пилат решил создать дорогу посреди древнего города, чтобы увековечить свое имя с помощью масштабного строительного проекта. Но, к сожалению, увековечил он себя в истории человечества как чиновник, руководивший судом над Иисусом Христом и лично приказавший его распять.

Суд над Иисусом

Неоднозначное сложное дело, казавшееся таким простым на первый взгляд, чуть не стоило на тот момент Пилату должности. Иудеи хотели смерти Иисуса. С одной стороны, уступить им - это проявить слабость, а проявить твёрдость значило нарваться на очередную жалобу императору, который безжалостно расправлялся с плохими управляющими. Положение было весьма затруднительным.

Пилат попытался передать дело Ироду Антипе, правителю Галилеи, потому что Иисус был оттуда родом. Не удалось. Тогда прокуратор предложил иудеям освободить Иисуса в честь Пасхи – это было традицией. И это тоже не удалось. Толпа потребовала освобождения Вараввы, который был мятежником и разбойником, и распятия Христа. Как не старался Пилат поступить правильно, но он также очень старался спасти себя и угодить толпе. И, хотя и считал обвинения против Иисуса надуманными, потребовал принести воды, вымыл руки и объявил себя невиновным в его смерти.

Что есть истина?

Последний достоверно известный эпизод в карьере Пилата был также связан с кровавым событием. По словам Флавия, много вооруженных самаритян собралось у горы Гаризим в надежде отыскать священные сосуды, которые якобы зарыл там Моисей. В дело вмешался Пилат, его отряды устроили настоящую бойню. Самаритяне пожаловались Луцию Вителлию, римскому легату в Сирии. Счёл ли тот, что Пилат зашел слишком далеко, не известно. Но он приказал Пилату ехать в Рим, чтобы тот ответил перед императором за свои действия. Однако, прежде чем Пилат прибыл в столицу, Тиберий умер.

Пилат с женой Клавдией Прокулой

"С этого момента из исторической личности Пилат превращается в легенду" - говорится в одном известном журнале. Однако многие пытаются восполнить недостающие детали. Есть мнение, что Пилат стал христианином и погиб во время гонений на Церковь. Другие исследователи полагают, что он покончил жизнь самоубийством подобно Иуде. Есть мнения, что он был казнён императором. Однако всё это лишь догадки.

Понтий Пилат

Пилат был упрямым, своевольным и жестоким человеком, но оставался в должности управляющего десять лет - дольше, чем большинство других прокураторов. Отношение к нему всегда было неоднозначным. Одни считают Пилата трусливым и малодушным, ведь защищая свои интересы, он подверг невинного человека (о чём знал) мучениям и распятию. Другие возражают, говоря, что обязанностью Пилата было не столько утверждать справедливость, сколько поддерживать общественное спокойствие и защищать интересы Римской Империи. Но, посмотрим правде в глаза, несмотря на все заслуги пятого прокуратора и его неудачи, если бы не встреча с Иисусом, имя Понтия Пилата никто бы и не вспомнил, как и имена четырёх предыдущих римских наместников провинции Иудея.