Снимки легенд рок-музыки из серии "Тогда и сейчас" (Фото)

Билли Джо Армстронг - американский музыкант, певец, автор песен и актёр, наиболее известный как лид-вокалист и гитарист панк-рок группы Green Day. Он также является гитаристом в группах Pinhead Gunpowder, The Network, Foxboro Hot Tubs, Rancid и The Longshot.

Дэймон Албарн - британский музыкант, известный прежде всего как фронтмен группы Blur, а также как основоположник и один из основных участников проектов Gorillaz и The Good, the Bad and the Queen.