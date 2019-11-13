Снимки легенд рок-музыки из серии "Тогда и сейчас" (Фото)

1

Миллениум принес нам "тысячелетних" знаменитостей вместе с новыми музыкальными жанрами, но старая добрая рок-музыка по-прежнему остается одной из любимых в мире. Хотя всегда есть новая рок-музыка для прослушивания, давайте не будем забывать о рок-звездах, которые были известны в начале 2000-х.

Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers.

Энтони Кидис - американский музыкант, певец, автор песен, рэпер и актёр, наиболее известный как лид-вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers.