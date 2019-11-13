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Снимки легенд рок-музыки из серии "Тогда и сейчас" (Фото)

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Снимки легенд рок-музыки из серии "Тогда и сейчас" (Фото)
15:24 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Популярные рок-звезды начали проявлять незначительные признаки старения, но это не значит, что они перестали качать наш мир.

  • 1

    Миллениум принес нам "тысячелетних" знаменитостей вместе с новыми музыкальными жанрами, но старая добрая рок-музыка по-прежнему остается одной из любимых в мире. Хотя всегда есть новая рок-музыка для прослушивания, давайте не будем забывать о рок-звездах, которые были известны в начале 2000-х.

    Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers.

    Энтони Кидис - американский музыкант, певец, автор песен, рэпер и актёр, наиболее известный как лид-вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers.

  • 2

    Билли Джо Армстронг из Green Day.

    Билли Джо Армстронг - американский музыкант, певец, автор песен и актёр, наиболее известный как лид-вокалист и гитарист панк-рок группы Green Day. Он также является гитаристом в группах Pinhead Gunpowder, The Network, Foxboro Hot Tubs, Rancid и The Longshot.

  • 3

    Чед Крюгер из Nickelback.

    Чед Роберт Крюгер - главный вокалист и гитарист рок-группы Nickelback. Кроме своей работы в Nickelback, Крюгер записывает песни для фильмов и других артистов.

  • 4

    Мэтт Беллами из Muse.

    Мэттью Джеймс Беллами - британский вокалист, гитарист, клавишник и композитор, фронтмен группы Muse.

  • 5

    Деймон Албарн из Gorillaz.

    Дэймон Албарн - британский музыкант, известный прежде всего как фронтмен группы Blur, а также как основоположник и один из основных участников проектов Gorillaz и The Good, the Bad and the Queen.

  • 6

    Дейв Грол из Foo Fighters.

    Дэвид (Дэйв) Эрик Грол - американский рок-музыкант и автор песен. Наиболее известен как барабанщик рок-группы Nirvana c 1990 года до её распада в 1994 году и как гитарист-вокалист собственной группы Foo Fighters, которая к 2014 году выпустила восемь коммерчески успешных альбомов.

  • 7

    Брэндон Флауэрс из The Killers.

    Брэндон Флауэрс - вокалист, клавишник и автор большинства текстов группы The Killers.

  • 8

    Марк Хоппус из Blink-182.

    Марк Аллан Хоппус - американский панк-рок музыкант и композитор, наибольшую известность получил как бас-гитарист и вокалист группы Blink-182. Также является одним из основателей группы +44 и одним из участников супергруппы Simple Creatures.

  • 9

    Фред Дерст из Limp Bizkit.

    Уильям Фредерик "Фред" Дёрст - американский певец и режиссёр, наиболее известен как основатель и вокалист ню-метал-группы Limp Bizkit. В 2007 году Фред Дёрст занял 71-е место в списке "Топ-100 метал-вокалистов всех времён" по версии американского музыкального журнала Hit Parader.

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Рок, Знаменитости, Музыканты, Тогда и сейчас, Рок-музыканты.
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