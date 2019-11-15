Как разительно меняется внешность мужчины, избавившегося от лысины (Фото)

К счастью для лысеющих парней и мужчин, современное развитие науки и технологий предлагает разные способы решения этой проблемы. И одно из них - то, что делает Фил Ринг (Phil Ring), специализирующийся на "возмещении" волос (что, по факту, является наклеиванием индивидуально подобранного парика), и его нехирургические процедуры имеют огромное значение для многих молодых мужчин.