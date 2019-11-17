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Факты о Нейтане Филлионе: почему известного актера называют "киллером сериалов" (Фото)

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Факты о Нейтане Филлионе: почему известного актера называют "киллером сериалов" (Фото)
11:57 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Тем, кто еще не знаком с ролями Нейтана Филлиона и не подпал под власть его обаяния, можно лишь позавидовать.

  • 1

    Нейтан Филлион умудряется сразу расположить к себе зрителя, несмотря на то, что на героя в классическом смысле как-то не очень похож. Больше того, актер получил прозвище "киллера сериалов" - так уж получалось, что многие из проектов закрывались после того, как к ним присоединялся Филлион – что, правда, не испортило карьеру актера, а скорее добавило забавный штрих к его биографии.

    Американский канадец Нейтан Филлион

    "Убивать сериалы" Нейтан Филлион начал после переезда в США, вырос он в Канаде. Родился Натан 27 марта 1971 года в городе Эдмонтон, у Джун (Куки) и Боба Филлионов, всю жизнь проработавших учителями. По их стопам пошел и старший их сын Джефф, а вот младший, отучившись в католической гимназии Альбертского колледжа, а затем в Альбертском университете, подался в актеры.

    Нейтан с родителями

  • 2

    В 1994 году Нейтан приехал в Нью-Йорк, где стал частью актерского состава мыльной оперы под названием "Одна жизнь, чтобы жить" - идущей к тому времени на экранах уже в течение четверти века. Дебют был успешным, Филлион получил спустя два года номинацию на "Эмми" в категории "Выдающийся молодой актер", и пусть победа тогда обошла его стороной, для карьерного взлета этого признания оказалось достаточно. Нейтан понял, что нашел свое призвание.

    Он переехал в Лос-Анджелес, где продолжал играть в сериалах и эпизодических ролях в полнометражном кино, в том числе снявшись у Стивена Спилберга в фильме "Спасти рядового Райана".

    Из сериала "Одна жизнь, чтобы жить"

    Нейтан Филлион в начале карьеры

  • 3

    Звездный час Нейтана Филлиона пришел к нему в 2002 году после начала съемок в телесериале "Светлячок", ставшем, как и другие успешные саги о космосе, культовым. О работе над "Светлячком" сам актер отзывается как о "самом веселом времени". Роль капитана Малькольма Рейнолдса была первой из многочисленных потом главных ролей в телесериалах. В 2005 году было снято продолжение космического вестерна – кинофильм "Миссия "Серенити".

    Из телесериала "Светлячок"

  • 4

    То странное совпадение, связанное с закрытием проектов после включения в актерский состав Нейтана Филлиона, срабатывало и с "Баффи – истребительницей вампиров", и с телесериалом "Гонка", и со "Свахой". Правда, сказать, чтобы это как-то негативно отразилось на карьере канадца, трудно - он продолжал получать приглашения и снялся в итоге в нескольких проектах, которые принесли ему мировую популярность.

    Из сериала "Два парня и девушка"

  • 5

    "Мое резюме – длинный список отмененных сериалов"

    В 2009 году состоялся запуск сериала "Касл", где Филлион исполнял роль писателя - автора бестселлеров, вместе с сотрудниками полицейского участка Нью-Йорка участвующего в расследовании убийств. Главная женская роль досталась канадской актрисе Стане Катич. И зрители, и критики признавали – с первого же эпизода между героями – Риком Каслом и Кейт Беккет отчетливо ощущалась "химия", что пусть и укладывалось в концепцию сериала, все же казалось излишне динамичным развитием событий. Сам Филлион галантно отмечал: "Стана может сыграть "химию" даже с мокрым бумажным пакетом. Так что мне остается лишь правдоподобно изображать пакет".

    С партнершей по сериалу "Касл" Станой Катич

    На самом деле, конечно, заслуг актера в завоевании зрительских симпатий отрицать невозможно, а потому и в теплые чувства героини к Рику Каслу поверить легко. "Крутой парень, который почти всегда ошибается" - так описывает Филлион своего персонажа. Стоит добавить, что Касл располагает к себе благодаря тем качествам, которыми можно охарактеризовать и самого актера – его обходительность в сочетании со склонностью к почти детскому озорству, его прекрасное чувство юмора, его неуклюжесть и одновременно умение владеть собой в сложных ситуациях.

    Из сериала "Касл"

    Этот сериал "убить" не довелось – он снимался до 2016 года, включал восемь сезонов и получил большое количество наград и номинаций. Правда, от девятого сезона создатели "Касла" отказались после ухода из проекта Станы Катич и Тамалы Джонс – Филлион же на тот момент был готов продолжать съемки.

  • 6

    Нейтан Филлион - заядлый игрок

    Но без работы канадский актер не остается, он много снимается и много работает в озвучке – голос Филлиона можно услышать в анимационных фильмах по мотивам комиксов и в компьютерных видеоиграх: дело в том, что он – их большой фанат. Дома у Нейтана Филлиона хранится коллекция комиксов, а сам он – постоянный участник Комик Конов, фестивалей, посвященных этому виду искусства и близких к нему элементов поп-культуры.

  • 7

    "Ходячий кризис среднего возраста" или лекарство от депрессии

    В сентябре 2018 года вышел очередной телесериал, где главная роль была написана специально для Филлиона – "Новобранец". Это рассказ о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который, оставив за спиной двадцать лет строительного бизнеса и разрушенный брак, решил начать новую жизнь и после обучения в полицейской академии приступает к службе. Комедией "Новобранца" не назовешь, драматизма в сериале предостаточно. И все-таки с первых же минут герою удается завоевать симпатии зрителей - настолько понятно и близко то состояние, в котором он оказывается. "Ходячий кризис среднего возраста" - такой ярлык получает герой, и дальше уже не так важно, где происходят события сериала, Нолан, а вместе с ним и Филлион, становятся воплощением общего, понятного всем стремления к мечте и к призванию.

    Из сериала "Новобранец"

    Создатель сериала Алекси Хоули был в свое время продюсером и "Касла", с Филлионом его связывали долгие рабочие отношения, а потому на роль актер согласился даже не прочитав сценарий. Зато в подборе актеров он принимал непосредственное участие.

  • 8

    У Нейтана Филлиона уникальное в своем роде амплуа – этакого своего в доску парня, обаятельного и располагающего к себе, но при этом прекрасно выглядящего – в свои сорок восемь он может похвастаться отличной физической формой.

    С братом Джеффом и кузеном

    Своим обаянием Нейтан Филлион славится не только на экране, но и в жизни. При этом по голливудским меркам жизнь его достаточно скромна. Во всяком случае, ни в каких скандалах, привычных для лос-анджелесских кинозвезд, он замечен не был. Наоборот, среди друзей актера значится ни много ни мало канадский премьер-министр Джастин Трюдо. И о личной жизни Филлиона информации совсем немного, зато известно о его детище – благотворительном проекте совместно с писателем Пи-Джеем Хаарсма, целью этого начинания стало повышение доступности книг для детей из малообеспеченных семей.

    Нейтан Филлион

    В другой жизни, как признается Нейтан Филлион, он предпочел бы учить актерскому мастерству, продолжив семейное дело – преподавание.

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