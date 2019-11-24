С его уходом завершилась целая эпоха рок-музыки: немного о Фредди Меркьюри

1 На тот момент ему было всего 45 лет. С его уходом завершилась целая эпоха рок-музыки ХХ в.Это общеизвестные факты. Но были в его биографии и такие моменты, о которых сам он предпочитал не рассказывать… О том, что Фредди Меркьюри – это псевдоним, известно всем поклонникам музыканта. Сам он этого не скрывал, хотя и выходил из себя, когда его называли настоящим именем – Фаррух Булсара. О своей родине и детских годах певец рассказывал редко – он не стыдился своего прошлого, но предпочитал жить настоящим и не вспоминать о том, что было когда-то.

2 Он родился 5 сентября 1946 г. на острове Занзибар. Его родители были по национальности парсами – это народность иранского происхождения, представители которой исповедуют зороастризм. Имя Фаррух у них тогда было очень распространенным, в переводе с фарси оно означало «счастливый», «удачливый», «прекрасный». Свою первую победу он одержал в возрасте 1 года, когда его фото завоевало титул «Фото года» на местном конкурсе. А когда Фаррух стал звездой мирового масштаба, он любил повторять: «За исключением моих торчащих зубов, я – само совершенство!»

3 Родители растили сына и дочь в национальных традициях, и с юности они посещали зороастрийский храм и участвовали во всех обрядах и торжествах огнепоклонников, первым из которых стала церемония посвящения в зороастрийскую веру. Уже тогда у Фарруха проявился музыкальный талант. Его мать рассказывала: «Мы посещали церемонии и праздники, и он всегда пел… И он был так горд, что умел делать всех счастливыми, даже в таком возрасте». Родители хотели дать ему хорошее образование, но на Занзибаре не видели такой возможности, и когда Фарруху было 8 лет, его отправили учиться в Индию.

4 Это была элитная англоязычная школа в городе Панчгани. Именно там одноклассники начали называть его на английский манер Фредди, и это имя ему пришлось по душе. О школьных годах он рассказывал немного: «Я был в интернате девять лет, так что я не слишком часто видел родителей. Этот опыт очень помог мне, потому что научил меня стоять за себя». Рождение звезды Фредди Меркьюри было связано не только с появлением нового имени: учитель музыки обратил внимание на его способность воспроизводить на фортепиано любую мелодию, услышанную по радио, и посоветовал заниматься музыкой. Вскоре Фредди начал выступать на школьной сцене вместе со своей первой группой – «The Hectics». А в 12 лет он был награжден кубком «за всестороннюю одаренность».

5 Уже во время первых концертов проявилась его особенность до неузнаваемости преображаться на сцене. В повседневной жизни Фредди был очень застенчивым, тихим, замкнутым и скрытным, а в ходе выступления он демонстрировал бурный темперамент и невероятный артистизм.

6 В 1964 г., когда на острове Занзибар начались вооруженные столкновения, семья Фредди переехала вместе с ним в Англию, где юноша продолжил обучение в колледже Илинг. Там он, помимо музыки, занимался дизайном и живописью, в чем тоже демонстрировал успехи. Вместе с другими студентами колледжа Фредди стал участником музыкальной группы «Smile». Позже ее переименовали в «Queen», а Фредди взял себе псевдоним Меркьюри.

7 Словами, которые Фредди Меркьюри чаще всего повторял в интервью, наверное, были такие фразы: «Мне нравится, что после концерта «Queen» публика расходится как после приятного времяпровождения, испытывая чувство наполненности увиденным. Думаю, наши песни – это чистейшее бегство от реальности, как хороший фильм, посмотрев который, зрители говорят: «Как было здорово», а потом возвращаются к своим проблемам»; «На сцене я дьявол, но не бунтарь. Меня вряд ли можно считать революционером. Я не стремлюсь изменить мир с помощью нашей музыки… Мне нравится сочинять песни для развлечения, для потребления, в современном духе. Публика может выкинуть их, как использованные салфетки. Послушал, понравилось, выбросил, потом взял следующую…».

8 Своей главной задачей он считал дарить радость и удовольствие зрителям на своих концертах. Тем не менее, после выхода «Богемской рапсодии» имя Фредди Меркьюри стало синонимом музыкальной революции.

9 Фредди Меркьюри не любил давать интервью и избегал разговоров о своей личной жизни. Он признавался: «У меня было больше любовников, чем у Элизабет Тейлор!» Но на этом его откровения и заканчивались. На дальнейшие расспросы о его сексуальных предпочтениях певец отвечал: «Я это делаю с теми, кого люблю, моя личная жизнь никого не касается, а единственное, что меня интересует в жизни, – это музыка».

10 Единственной женщиной, с которой певец состоял в длительных отношениях (на протяжении 7 лет), была его юношеская любовь Мэри Остин. Их союз распался после того, как Фредди признался избраннице в своей бисексуальности, но и после расставания паре удалось сохранить теплые дружеские чувства на всю жизнь. Именно Мэри стала его самым преданным другом, а после его ухода – главной наследницей рок-идола.

11 О том, что певец болен СПИДом, знали только самые близкие его друзья и музыканты его группы. В последние 2 года его жизни группа «Queen» прекратила концертную деятельность – Фредди хотел записать как можно больше новых песен перед своим уходом.

12 Клипы к последнему альбому снимали в черно-белом варианте, чтобы скрыть истощенное состояние певца. А сам альбом вышел уже после смерти Фредди.

13 До последнего момента он скрывал свой диагноз от широкой публики и официально заявил об этом только за день до своего ухода: «Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью».