Самые привлекательные мужчины мира в 2019 по версии британского Glamour (Фото)

1 Нo в слyчaе с мужчинами, стального тоpса и уxоженного внешнего вида может оказаться недостаточно для попадания в рейтинг: всё решают обаяние и умение подкрепить привлекательную внешность некой изюминкой. Так кто же они, самые красивые мужчины этого года? Для этого мы решили обратиться к британской версии журнала Glamour, посмотрим какие мужчины привлекают женщин туманного Альбиона. Алфи Дейс (1993) Бpитaнский видеoблогер, писатель. Прославился благодаря трём каналам на YouTube и активности в социальныx сетях. Сотрyдничает со многими интернет-персонами, посещая радиоэфиры, телепрограммы и устраивая благотворительные акции. В 2014 году выпустил первую книгу "The Pointless Book", а через год её продолжение. Встречается с коллегой Зои Сагг.

2 Джаред Лето (1971) Американский музыкант, актёр, художник и продюсер. Наиболее известен, как фронтмен группы "Thirty Seconds to Mars", где состоит и его брат, а также как исполнитель ролей в фильмах: "Реквием по мечте", "Александр", "Глава 27", "Господин никто", "Отряд самоубийц", "Далласский клуб покупателей". За последние годы получил "Оскар" и "Золотой глобус". Любит тату, убежденный вегетарианец. О нем мы нередко пишем на most-beauty.ru. Его имя есть в нашей статье про самых красивых бородатых мужчин мира, а также в рейтинге самых красивых актеров мира.

3 Джеймс Макэвой (1979) Шотландский актёр. Знаковыми для него стали фильмы: "Грязь", "Особо опасен", "…А в душе я танцую" и роль профессора Ксавьера в новом витке франшизы "Люди Икс". В конце весны 2016 года развёлся с актрисой Энн-Мэри Дафф после 10 лет брака, пара продолжает совместно воспитывать сына, сохранив дружеские отношения.

4 Иэн Сомерхолдер (1978) Американский актёр, модель. Считает, что стартом карьеры обязан фильму "Правила секса", хотя всемирную известность ему принесли роли в сериалах "Дневники вампира" и "Остаться в живых". Учредил собственный именной благотворительный фонд, сотрудничает с ООН по вопросам защиты окружающей среды. Год назад женился на актрисе Никки Рид. Входит в число самых красивых актеров планеты.

5 Джонни Депп (1963) Американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, музыкант. Прославился благодаря ролям в картинах: "Плакса", "Аризонская мечта", "Донни Браско", "Кокаин" и других. Теперь же ассоциируется в первую очередь с Джеком Воробьём из "Пиратов Карибского моря". Имеет двоих детей от фактического брака с Ванессой Паради. Находится в процессе развода с актрисой Эмбер Хёрд. Читайте также: ТОП-15 лучших фильмов с неотразимым Джонни Деппом.

6 Лиам Пейн (1993) Английский певец из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Со школьной поры увлекается спортом: в разное время занимался бегом, баскетболом и боксом. Встречается с певицей и моделью Шерил Коул.

7 Дэвид Ганди (1980) Британская модель. Начал карьеру с участия в телевизионном шоу, где одержал победу. На постоянной основе сотрудничает с Dolce&Gabbana. Заставил их и представителей других мировых брендов пересмотреть подход к выбору мужчин-моделей в пользу более накачанных представителей профессии. Филантроп. На постоянной основе ведёт колонку для отечественного Vogue.

8 Пол Уэсли (1982) Американский актёр, продюсер. Начинал с небольших ролей в сериалах, но после успеха "Дневников вампира", где сыграл ключевого персонажа, стал более заметной фигурой медийного пространства. Его родители — выходцы из Польши. Прекрасно говорит на родном языке семьи. На протяжении 3-х лет состоит в отношениях с актрисой Фиби Тонкин.

9 Томас Дейли (1994) Британский прыгун в воду. Его специализация — прыжки с 10-метровой вышки. Двукратный бронзовый призёр Олимпиады. Двукратный чемпион мира. Четырёхкратный чемпион Европы (самый юный победитель за всю историю соревнований). Открытый гей. Помолвлен с американским сценаристом, режиссёром и продюсером Дастином Лэнсом Блэком.

10 Джейми Кэмпбелл Бауэр (1988) Английский актёр и певец. Участвовал в больших проектах, вроде "Гарри Поттера", "Рок-н-рольщика" и "Сумерек", но играл там преимущественно маленькие роли. Популярность пришла после съёмок в ленте "Орудия смерти: Город костей". Солист группы "Counterfeit". Снялся в клипе "Florence + The Machine". Занят в мюзикле, поставленном по фильму "Играй как Бекхэм".

11 Дэвид Теннант (1970) Шотландский актёр, начавший карьеру в кино в середине 90-х. Засветился в ряде крупных проектов, вроде "Гарри Поттера", но настоящую славу ему принесло телевидение. Наиболее известен по ролям в сериалах "Доктор Кто", "Бродчерч" и "Джессика Джонс". Примерный семьянин, воспитывающий с супругой Джорджией Моффет четверых детей.

12 Идрис Эльба (1972) Британский актёр, музыкант и диджей. Снимался в нескольких успешных блокбастерах последних лет: "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Тор". На протяжении четырёх сезонов играет главную роль в детективном сериале "Лютер". Большой фанат футбола, в частности, болеет за лондонский "Арсенал". По слухам, претендент на роль нового Джеймса Бонда.

13 Крис Прэтт (1979) Американский актёр, чья карьера стартовала в 2000-ом, но настоящая популярность пришла лишь спустя 11 лет после роли в фильме "Человек, который изменил всё". Статус звезды ему принесли киноленты "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода". Был 8 лет женат на Анне Фэрис — актрисе-комедиантке, с которой воспитывает сына. В настоящее время встречается с дочкой знаменитого "Терминатора" — Кэтрин Шварценеггер.

14 Тео Джеймс (1984) Британский актёр. Если бы не актёрская карьера, то выбрал бы стезю музыканта. На телевидении появлялся в сериале "Аббатство Даунтон", а после играл флагманскую роль в "Везунчике". В кино самым заметным его проектом можно считать франшизу "Дивергент". Имеет разносторонние интересы в спорте, увлекается дайвингом и прыжками в воду.

15 Бенедикт Камбербэтч (1976) Британский актёр. Принимал участие в театральных постановках. Всемирную славу ему принесла роль Шерлока Холмса в сериале канала BBC. К самым успешным киноработам можно отнести "Пятую власть", "Игру в имитацию", а также озвучку дракона в трилогии "Хоббит". Год назад был награждён орденом Британской империи. Женат на актрисе Софи Хантер, воспитывает сына.

16 Джим Чапман (1987) Британский видеоблогер, модель. В своих видеодневниках рассказывает обо всём самом интересном, личной жизни и придерживается по большей части развлекательной тематики. У него более 2,5 миллионом подписчиков и активные страницы во всех социальных сетях. В 2015 году сыграл свадьбу с коллегой по YouTube Таней Барр.

17 Луи Томлинсон (1991) Английский певец из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Большой фанат футбола: был заявлен игроком команды "Донкастер Роверс", а позднее выкупил контрольный пакет акций клуба. В 2015 году стал отцом.

18 Ричард Армитидж (1971) Британский актёр. Главенствующую роль в успехе своей карьеры отдаёт театру, хотя мировую славу ему принесло большое кино, а именно персонаж Торин Дубощит из трилогии "Хоббит". В работе использует метод Ли Страсберга, помогающий лучше вжиться в образ. Самым большим увлечением называет лыжные виды спорта.

19 Найл Хоран (1993) Ирландский певец из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Фанат разных музыкальных направлений, среди личных кумиров называет Эда Ширана, Eagles, Фрэнка Синатру и других. Ориентиры в плане успеха — Бейонсе и Джастин Бибер.

20 Люк Эванс (1979) Британский актёр, на заре карьеры занимавшийся вокалом, но сделавший выбор в пользу кино. Самые крупные проекты с его участием: трилогия "Хоббит", "Форсаж 7", "Дракула", "Красавица и чудовище". Активно пробует себя в роли ведущего, в том числе на премии BAFTA в 2014 году. Личная жизнь, как и ориентация, окутаны тайной. Кстати, о десяти звездах, сделавших каминг-аут, читайте на нашем сайте.

21 Принц Гарри (1984) Пятый в очереди наследников престола Великобритании. Несмотря на титулы, полученные при рождении, имеет противоречивую репутацию из-за ряда спорных выходок, однако в последние годы взялся за ум. Проходил службу в Афганистане, выполняя боевые задачи, получил звание капитана Армейского воздушного корпуса. 22 Мэтт Бомер (1977) Американский актёр, получивший звёздный статус и заслуженное признание благодаря сериалам "Белый воротничок", "Американская история ужасов", а также фильмам "Супер Майк" и "Обычное сердце", за роль в последнем награждён "Золотым глобусом". Открытый гей, состоит в браке с публицистом Саймоном Холлсом, воспитывает троих детей.

22 Роберт Паттинсон (1986) Британский актёр, модель, музыкант. Прославился благодаря роли Эдварда Каллена в "Сумерках", а также сыграл Седрика Диггори в экранизации одной из книг про приключения Гарри Поттера. В последние годы пробуется себя в авторском и фестивальном кино. После громкого и скандально закончившегося романа с Кристен Стюарт, предпочитает не выносить подробности личной жизни на публику.

23 Джастин Бибер (1994) Канадский певец, автор песен, музыкант, актёр. Был открыт благодаря роликам на YouTube, выложенным в сеть его матерью. На данный момент продано более 19 миллионов копий его альбомов. Сотрудничает со многими топ-артистами современности. Выступает в жанрах поп и R&B. Постоянно увеличивает количество тату на своём теле.

24 Гарри Стайлс (1994) Британский начинающий актёр, более известный, как певец и из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Его первой пробой в большом кино стал фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк", основанный на реальных событиях, имевших место быть в период Второй Мировой.

25 Зейн Малик (1993) Британский певец и композитор, смешанного пакистано-английского происхождения, экс-участник группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп, данс-поп и поп-рок. В марте 2016 выпустил дебютный альбом. Имеет несколько туту (в том числе с именем деда на арабском), экспериментирует с образами.

26 Генри Кавилл (1983) Английский актёр. Знаковые работы: "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л." и другие. Является активным участником различных движений и борцом за защиту окружающей среды. Мог сыграть роль Эдварда Каллена, но внешность Супермена, помешала вжиться в образ подростка-вампира.

27 Том Хиддлстон (1981) Британский актёр, успевший проявить себя на театральной сцене, в кино, на телевидении и в озвучании. Славу ему принесли роли в лентах "Тор", "Полночь в Париже", "Мстители", "Багровый пик" и других. На телевидении одной из самых заметных работ стал сериал "Ночной администратор". В данный момент встречается с певицей Тейлор Свифт.

28 Джеми Дорнан (1982) Британский актёр, модель, музыкант. В качестве модели сотрудничал с брендами и лейблами, вроде Calvin Klein, Dior и Armani. На ТВ появлялся в сериалах "Крах" и "Однажды в сказке". Прорывом в кино стала роль Кристиана Грея в фильме "Пятьдесят оттенков серого". Три года назад женился на Амелии Уорнер, пара воспитывает двоих детей.