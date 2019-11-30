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Как сложилась судьба Киану Ривза: трагедии, которые ему удалось пережить

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Как сложилась судьба Киану Ривза: трагедии, которые ему удалось пережить
21:17 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:За Киану Ривзом давно закрепился статус самого грустного актера Голливуда. Однако мало кто знает истинную причину его затяжной депрессии.

В свое время трагические обстоятельства буквально разрушили жизнь звезды. О том, как развивались события, читай в нашей статье.

Знакомство 

Карьера Дженнифер Сайм началась, после того как она устроилась ассистенткой режиссера Дэвида Линча. Благодаря кинематографисту она смогла получить первые роли в кино.

После участия в нескольких серьезных проектах для нее открылись двери на актерские вечеринки, где всегда кипели страсти, рождались идеи для новых фильмов и происходили судьбоносные встречи.

На одной из таких тусовок в 1998 году Джен и познакомилась с Ривзом. Сайм была не из тех девушек, которые сразу же бросаются в объятия первого попавшегося парня. Природная скромность начинающей актрисы мгновенно покорила Киану. Ривз стал ухаживать за Дженнифер, и вскоре она ответила взаимностью.

Казалось, хеппи-энд

Отношения Сайм и Ривза развивались стремительно. Влюбленные быстро начали жить вместе, а уже спустя год после знакомства девушка забеременела.

Знаменитости стали активно готовиться к рождению дочери. Малышка должна была появиться на свет 8 января 2000 года. Киану обустраивал детскую, покупал вещи для дочери. Однако вскоре радостное ожидание сменилось трауром.

Первый удар

Счастье Киану Ривза и Дженнифер Сайм разрушилось в декабре 1999 года. На очередном УЗИ выяснилось, что малышка Ава Арчер Сайм-Ривз умерла в утробе матери из-за тромба в пуповине.

Для Дженнифер это известие стало настоящей трагедией. Она была подавлена и должна была пройти лечение. Чтобы ничего не напоминало возлюбленной о случившемся, Киану раздал детские вещи нуждающимся. 

Пережив смерть ребенка, Киану и Дженнифер и не смогли быть вместе. Они приняли решение расстаться, и каждый остался наедине со своей болью.

Позднее Дженнифер устроилась на работу в студию звукозаписи, стала в больших количествах употреблять алкоголь и наркотики, что сыграло с ней злую шутку.

Разбитое сердце

Окончательно сердце Киану разбилось 1 апреля 2001 года. После вечеринки, устроенной Мэрлином Мэнсоном, Дженнифер Сайм села за руль в нетрезвом виде и не пристегнулась. По дороге она врезалась на своем джипе в три стоявших на стоянке автомобиля и в ту же секунду вылетела на проезжую часть через лобовое стекло.

Утром ее нашли мертвой возле груды покореженного железа. Эта трагедия нанесла сокрушительный удар по Киану. Он окончательно замкнулся в себе, долгое время не давал никаких комментариев на этот счет и не хотел, чтобы его жалели. Ривз похоронил возлюбленную рядом с дочерью и долгие 18 лет не решался заводить серьезных отношений.

Жизнь после

После смерти дочери и любимой девушки у Ривза началась серьезная депрессия. Актер, состояние которого на тот момент превышало 350 миллионов долларов, жил в недорогом по голливудским меркам доме, не давал интервью и большую часть времени проводил в одиночестве.

Несмотря на все несчастья, Киану не озлобился на весь мир. Все, кто знаком с актером, описывают его его как самого скромного и доброго человека, которого они встречали. На ресурсе Reddit даже есть целый раздел про хорошие поступки Ривза.

И пусть у него него нет роскошного особняка, он не следит за модой и ездит на работу на метро, зато у него огромное сердце. 

Недавно у Киану снова появился повод улыбаться. 4 ноября 2019 года он появился на красной дорожке благотворительного вечера LACMA Art + Film Gala, держа за руку художницу Александру Грант. Ранее их уже замечали вместе папарацци, но теперь знаменитости впервые появились на официальном мероприятии как пара.

СМИ: Киану Ривз тайно обручился со своей любимой

Актер и художница не делали официальных заявлений по поводу своих отношений, но поклонники пары и так все поняли. На прошлой неделе в Сети появилась еще одна радостная новость: оказывается, Ривз сделал возлюбленной предложение, и они готовятся к свадьбе. Хочется верить, что совсем скоро «самый грустный актер Голливуда» наконец обретет счастье, ведь он его по‑настоящему заслуживает.

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Депрессия, Личная Жизнь, Киану Ривз, Судьба, Трагедии, Потеря ребенка, Трудности в жизни, Смерть близких людей.
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