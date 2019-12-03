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Как борода полностью меняет человека (Фото)
Удивительно, как наличие бороды меняет внешность, добавляя -всегда- несколько лет. Конечно, кому хочется выглядеть старше и брутальнее, то борода - это находка для изменения образа.
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