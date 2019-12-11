Прерванная жизнь Джона Кэнди: почему популярный актер умер в 43 года (Фото)

1 Этот канадский актёр был поистине всенародным любимцем, он умел даже эпизодическую роль сделать значимой и запоминающейся. Не только на экране, но и в жизни Джон Кэнди производил впечатление настоящего добряка и весельчака. Но о том, что происходило в его душе на самом деле иногда не знали даже самые близкие ему люди. Мальчик, который умел смеяться над собой Джон Кэнди (справа) со старшим братом Он появился на свет в Ньюмаркете в Онтарио в последний день октября 1950 года и был младшим ребёнком в семье Сидни Джеймса Кэнди и Евангелины Акер. Он ещё не окончил школу, когда отца не стало, и Джону, едва он немного подрос, пришлось взять на себя часть забот об их семье. Он всегда весил несколько больше, чем его сверстники, и с каждым годом эта разница становилась всё значительнее. К удивлению, Кэнди не стал объектом для издевательств и насмешек со стороны сверстников. Напротив, он первым высмеивал свои недостатки, да ещё потешно пародировал самого себя. Одноклассники и соседи полюбили этого добродушного толстяка, не обижавшегося на шутки. Но при этом никто не знал, да и не интересовался никогда, что чувствует подросток, в жизни которого есть только школа и работа в аптеке, позволявшая ему иметь карманные деньги. Джон Кэнди Когда ему исполнилось 16 лет и 8 месяцев, Джон получил права и купил свой первый автомобиль. Он гордился собой и по воскресеньям возил маму и старшего брата на службу в церковь. Это был его первый настоящий триумф: его хвалили, а Джон радостно и чуть смущённо улыбался в ответ. Уже в детстве он понял, что смех заставляет окружающих смотреть на него по-другому и решил: его призвание смешить людей. Среднее образование Джон Кэнди получил в католической школе, после изучал журналистику в Centennial Community College, а в Университет Макмастера поступил уже на театральное отделение.

2 Первые шаги к славе Джон Кэнди и труппа "Second City", 1976 год Он привык обеспечивать себя сам, поэтому и в студенческие годы постоянно работал. Когда Джон Кэнди работал продавцом в галантерейном отделе универмага, судьба подарила ему встречу с артистическим агентом Кэтрин Макартни (Catherine Macartney), которую называли одной из лучших в Канаде. Покупательница задала ему вопрос о том, каким одеколоном пропитаны гигиенические салфетки, а в ответ продавец вдруг приосанился и прочёл отрывок из "Гамлета" о тлетворном соке полночных трав… Она рассмеялась, но менеджеру, находившемуся рядом, шутка Кэнди не понравилась и Джона тут же уволили. Джон Кэнди Узнав о том, что Джон учится на театральном, Кэтрин решила ему помочь. Она лично занялась его карьерой. Поначалу устраивала парню съёмки в рекламных роликах, потом он сыграл небольшую роль в телесериале, а затем его отобрали для участия в субботнем шоу. Шоу с участием Джона Кэнди неожиданно побило все рейтинги, и парень стал популярен. Тогда Кэтрин посоветовала юноше отправиться в Голливуд. Именно там, по мнению Кэтрин, он мог найти себя и стать всемирно известным актёром. Джон Кэнди Кэтрин помогла Джону найти хорошего агента в США, и Кэнди начал сниматься в Голливуде. После он приезжал в Канаду, встречался со своим первым агентом, но Макартни признавалась: это был уже другой человек.

3 Уютный дом Джон Кэнди Карьера Джона Кэнди развивалась довольно быстро, он стал одним из самых известных актёров, но в душе оставался всё тем же застенчивым и не слишком уверенным в себе парнем. Ему, как и каждому человеку, хотелось любить и быть любимым, но знакомиться с девушками он не решался. Впрочем, уже в то время в Америке можно было сходить на свидание вслепую, чем и воспользовался Джон. Именно так он познакомился со своей будущей женой. Джон Кэнди и Розмари Маргарет Хобор Розмари Маргарет Хобор понравилась Джону практически с первого взгляда. Молодые люди общались, но молодому человеку показалось, что девушка сразу после свидания развернётся и уйдёт, не дав ему ни единого шанса. Тогда он попросил Розмари помочь ему напечатать сценарий. Поначалу их отношения можно было назвать чисто деловыми, но Кэнди уже твёрдо решил, что Розмари должна стать его женой и матерью его детей. Он умел очаровывать и добиваться своего. В 1979 году он стал счастливым мужем. Когда же появились на свет Джен и затем Крис, Джон почувствовал себя настоящим главой семьи. Джон и Розмари Кэнди с детьми По воспоминаниям детей Кэнди, актёр и в жизни был похож на своих героев. Или, наоборот, в каждом экранном персонаже Джона была часть его самого. Он безумно любил свою семью, обожал животных и всю жизнь занимался благотворительностью. И при этом отчаянно хотел, чтобы его любили. Не за то, что он популярный актёр, а просто потому, что он – человек. Джон Кэнди с женой Лучше всего он себя чувствовал в кругу семьи, а дети и супруга считали его самым лучшим отцом и мужем. Они не видели в нём недостатков и, возможно, именно это сыграло в жизни актёра роковую роль. Рождество в Лос-Анджелесе 1991 года Когда его вес достиг критической массы, ему нужно было заняться собой. Но друзья, намекавшие Джону о сложностях, которые влечёт за собой его лишний вес, сразу же ощущали прохладное к себе отношение. Супруга же была ещё более категорична: когда Лорн Фромен, давний приятель актёра, посоветовал Розмари помочь Джону сбросить хотя бы 20 кг, он был отлучён от дома. Вскоре у актёра появились проблемы со здоровьем. Лишний вес, напряжённый график съёмок, постоянные стрессы и переживания, – сердце Джона Кэнди не выдерживало больших нагрузок.