От несостоявшегося футболиста до профессионального шеф-повара: история Гордона Рамзи

1 Он ещё в детстве решил стать известным, правда, он видел себя не меньше, чем вторым Пеле. У Гордона Рамзи на самом деле были шансы стать знаменитым футболистом, но досадная случайность перечеркнула все планы Гордона. Тем не менее он не собирался отказываться от своей мечты прославиться. Его путь к высокой кухне не был усеян розами, а методы, которыми пользовались его учителя, Гордон Рамзи позже продемонстрировал всему миру в своих кулинарных шоу. На пути к мечте Гордон Рамзи Он появился на свет в 1966 году в Джонстоне в Шотландии и вырос в Стратфорде-на-Эйвоне, Англия. Гордон Рамзи с детства мечтал стать знаменитым футболистом. Уже в 12-летнем возрасте он стал членом юношеской сборной команды Уорикшира, а спустя 7 лет получил приглашение в "Рейнджер". У него были все шансы добиться успехов в спорте, если бы не травмы, которые он получил на поле. После разрыва мениска стало понятно: на футбольной карьере можно ставить крест. Он никогда не сможет восстановить форму, а нога может подвести его в самый неподходящий момент. Гордон Рамзи В тот момент ему казалось, что жизнь его закончена. Его план, амбициозный и расписанный на десятилетие вперёд, рухнул, а ничего, кроме футбола он делать не умел. Посокрушавшись две недели над своей неудавшейся судьбой, Гордон Рамзи поступил в технический колледж Северного Оксфордшира, чтобы изучить управление гостиницей. Это был шаг отчаяния, ибо, по сути, он ничего не умел делать. Сам Рамзи описывает свое решение поступить в колледж общественного питания как "несчастный случай". Гордон Рамзи. Работа в ресторане посудомойщиком была нелёгкой, зарплата очень скромной, но молодой человек, ещё недавно гонявший по полю мяч, вдруг понял, что его привлекает кухня. Ему нравилось, как ловко повар управляется со всем скородами-кастрюлями, колдует над соусами и делает воздушные десерты. А все работники, у каждого из которых своя роль, являются участниками завораживающего процесса приготовления еды. Гордон Рамзи Кажется, именно тогда Гордон Рамзи решил: если ему не суждено было стать великим форвардом, он станет величайшим поваром. От решения до мечты его отделяло полное неумение готовить. Если же он хотел стать лучшим, то и учиться ему нужно было у настоящих мастеров, а не у заурядных владельцев средних ресторанов. История умалчивает о том, как ему было трудно сдерживаться, выслушивая ругательства в свой адрес, какое количество продуктов он отправил в мусорное ведро и сколько тарелок с неудачными блюдами оказалось у него на голове. Кухня стала главным увлечением и самой большой страстью Гордона Рамзи.

2 Первые звёзды Мишлена Гордон Рамзи Он успел поработать шеф-поваром в отеле, позже управляющим кухней и столовой, но по-настоящему вдохновился, когда ему пришлось служить у весьма темпераментного и жёсткого Марко Пьера Уайта в ресторане "Harveys". Именно его Гордон Рамзи считает своим наставником и первым настоящим учителем. Гордон Рамзи Гордон Рамзи почти три года служил в "Harveys", после этого работал с Альбером Ру в ресторане "Le Gavroche" и в отеле "Diva" на горнолыжном курорте во Французских Альпах, позже изучал азы мастерства в Париже у Гая Савы и Жоэля Робюшона. Он вернулся в Лондон в 1993 году, а спустя пять лет уже открыл свой первый ресторан в Челси. С момента открытия "Gordon Ramsay" прошло всего три года, а он уже получил три звезды Мишлена, сделавших его владельца первым шотландцем, получившим столь престижную награду. Гордон Рамзи с женой и детьми К тому времени он уже был женат на Кайетане Элизабет Хатчесон. Тана была младше Гордона на шесть лет, однако стала для повара настоящей путеводной звездой. Они вместе уже почти четверть века и воспитывают пятерых детей, младший из которых, Оскар, появился на свет в апреле 2019 года. Однако в то время, когда Гордон Рамзи только начинал свою карьеру, Тана мирилась и с частыми отсутствиями мужа дома, и даже с тем, что он опоздал к ней в роддом, занятый приготовлением новогоднего ужина.