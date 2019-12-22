Депрессия - это удел не только женщин: как выявить эту проблему у мужчины

Новости шоу бизнеса:Психологи поделились основными признаками мужской депрессии.

"Мужчины не плачут" — этот распространенный стереотип укоренен в сознании большинства представителей сильного пола в современном мире. К сожалению, подобная установка отнюдь не способствует сохранению мужского психоэмоционального здоровья: депрессия у мужчин с каждым годом становится все более глобальной проблемой, которая усугубляется социальными стереотипами.

Специально для тех мужчин, которые уверены, что их депрессия точно никогда не коснется, эксперты нашли 7 симптомов, выявление которых — лучший сигнал для визита к психологу.

Увеличивающаяся доза спиртного

Образ меланхолически настроенного мужчины неразрывно связан с бокалом, конечно же, наполовину пустым. Этот символ настолько универсален, что многим становится как-то не комильфо грустить без порции спиртного. Вопрос только в количестве выпитого и частоте "мероприятия", но тут в силу вступают индивидуальные особенности организма и привычки каждого. В любом случае, лучше обратить внимание на причину заглядывания на дно бутылки сразу, чем позже лечить депрессивный алкоголизм.

Злоупотребление отвлечением от реальности

Просмотр телевизионных программ и сериалов, "серфинг" сети, компьютерные игры и все прочее, чем можно разнообразить свой досуг, при неумеренном использовании свидетельствует о попытках уйти от реальности. При этом они изначально обречены на провал, ведь с увеличением времени эскапистских сеансов реальность никуда не пропадает, продолжая давить на подсознание. Кроме того, намеренная систематическая стимуляция выработки дофамина, например, при помощи частой мастурбации, с целью вызвать приятные ощущения может вызвать осложнения на гормональном уровне, усугубив депрессивное состояние.

Трудоголизм

Добровольное растягивание трудового дня вместо апатичного валяния на кровати — тоже не самый здоровый признак при диагностировании нарушений психического состояния. Обычно такой "трудоголизм" сопровождается смещением акцента с семьи, отношений, личной жизни и прочего. Некоторые же успехи, вызванные повышенным усердием, только сбивают с толка: ну, как можно заподозрить в себе что-то плохое, когда видишь, какие результаты приносят твои действия.

Неконтролируемая раздражительность

Депрессивное расстройство у большинства мужчин можно описать не как равномерное серое существование, а скорее как темные будни со вспышками цвета подавляемых эмоции, преимущественно, гнева. Обычно такой симптом на публике демонстрируется в виде вялотекущей раздраженности и неуемного цинизма.

Отчужденность

Попытки вести полноценную социальную жизнь у депрессирующего мужчины могут также сводиться к избеганию какого-либо участия в общественных делах. От таких людей обычно пользы меньше, чем от комнатного растения, ведь последнее хоть и так же молча занимает место, но хотя бы поглощает углекислый газ, а не наполняет атмосферу флюидами отчужденности и недовольства.

Снижение полового влечения

Снижение физической активности у людей с яркими симптомами депрессии приводит к тому, что уменьшается выработка тестостерона, от которой немало зависит и секреция дофаминов. В результате заметно снижается либидо, а секс переходит из разряда удовольствий в категорию лишних телодвижений.

Увлечение риском

Азартные игры, вождение автомобиля на больших скоростях и/или в состоянии алкогольного опьянения, участие в заведомо рискованных мероприятиях — вот лишь некоторые "безобидные" мужские способы взбодрить себя. На деле же оказывается, что это все лишь подсознательное стремление к смерти и попытки нащупать дно, на которое еще предстоит упасть.