Беззубые любимчики, которые безумно нравятся женщинам (Фото)

1 Белозубая улыбка, голливудский стандарт, непременный атрибут богатых-красивых-сексуальных… Ха! На самом деле вовсе не обязательно сверкать стоматологическим набором из тридцати двух виниров, чтобы поражать сексуальным зарядом с расстояния в пару километров. Брутальные, харизматичные, притягательные - этим мужчинам плевать на идеальные зубы, они и без того доводят женщин до полного умопомрачения! Александр Овечкин Разумеется, знаменитый обладатель Марианской впадины на самом видном месте - это первый, кто приходит на ум. Впрочем, Овечкин - хоккеист, что многое объясняет в его непростых отношениях с собственными зубами. Как-то не до них было, пока он в поте лица строил свою карьеру в этом суровом спорте, став первым в мире хоккеистом с контрактом более чем на 100 миллионов долларов. Его спортивные достижения впечатляют - как и бьющая наповал брутальность. Перед беззубым мачо с клюшкой не смогли устоять даже самые разборчивые светские красотки - даже избалованная вниманием певица Ферги, по слухам, не могла сказать Овечкину "нет". Сам спортсмен объясняет свое нежелание вставить зуб тем, что его могут снова выбить во время бурной схватки за шайбу. Однако на тот случай, когда время суровых битв на льду подойдет для Александра к концу, мы хотим дать ему совет: "Саша, оставь как есть!"

2 Майкл Тайсон За звание самого известного "беззубика" современности поспорить с Овечкиным запросто может Майкл Тайсон. Дикая, почти звериная харизма и животная сексуальность - есть! А вот зубов - нет. Между передними зияет такая щель, что в ней можно вырастить тридцать третий зуб. А Майк, не желая идти на поводу у гламурных стандартов (да и зачем они боксеру?), довольно долго носил металлические фиксы прямо рядом с ней. Поражать - так уж наверняка! Женщины сходили с ума от одного только вида боксера: актрисы, модели, певицы - спортсмен известен не только победами на ринге и откусыванием ушей, но и крайне бурной сексуальной жизнью. Хотя с возрастом Тайсон несколько снизил свои стандарты - и сменил фиксы на белую керамику. Но щель между зубами не сдалась, продолжая доводить до экстаза его поклонниц и до тахикардии - его личного стоматолога.

3 Джонни Депп Забудем о Джеке Воробье и попристальнее всмотримся в физиономию признанного секс-символа, у которого такая орда фанаток, что он мог бы завоевать себе отдельную галактику. О да, следы разгульного образа жизни, которому актер с удовольствием предается с ранней молодости и до сих пор, видны невооруженным взглядом - увы, зубы Джонни далеки от идеала. Но кого это останавливает? Желтоватые да кривоватые, зато сколько обаяния в этой улыбке! К тому же сам Депп ничуть этого не стесняется: он то расхаживает с металлическими накладками на зубы, которые оставил на память о своей суперзвездной роли Джека Воробья, то сверкает золотыми гриллзами. В конце концов, кому есть дело до цвета и количества зубов, когда тысячи женщин готовы на все и сразу, едва увидев фирменную усмешку Деппа?

4 Эд Хэлмс Суровые обстоятельства заставили красавца-актера временно лишиться одного из своих прекрасных зубов… Ах, нет: зуб у него был уже не свой. Во время съемок фильма "Мальчишник в Вегасе" перед актером стояла задача сыграть персонажа, который накачался выпивкой до того, что она выплескивалась из ушей при ходьбе, и под влиянием зеленого змия выдрал себе зуб. Увы, гримеры никак не могли справиться с задачей и "обеззубить" Эда так, чтоб это выглядело натурально. Тогда актер выложил козырь из рукава и… отважно снял коронку с импланта! Фильм в итоге разошелся на цитаты, а Хэлмс вошел в историю, как самый сексуально-беззубый и совершенно безумный мужчина. А безумие заводит, даже если вырванный зуб был ненастоящий!

5 Николас Кейдж Николас "Я-Играю-Во-Всем-Подряд" Кейдж на заре своей карьеры тоже отличился. В фильме "Птаха" он предстал перед зрителями с забинтованным лицом и без двух зубов. Чтобы достоверно изобразить жертву превратностей войны, Николас решительно вырвал два зуба сразу! Без анестезии! Прямо на съемочной площадке! Хорошо хоть не собственноручно. Актер завоевал себе репутацию человека, который ради роли пойдет на все, что весьма высоко ценится в Голливуде. Да и говоря откровенно, отсутствие пары зубов ничуть не ухудшило улыбку Кейджа - его внешность и без того была далека от модельной.

6 Шайя ЛаБаф "Такой молодой - а уже беззубый", - вздыхали поклонницы актера после его роли танкиста в фильме "Ярость". Но ЛаБаф знал, на что шел: он удалил себе здоровый зуб, чтобы лучше прочувствовать персонажа и глубже войти в роль. Достоверность его героя укрепила пошатнувшуюся репутацию актера, который известен своими безумными выходками и любовью к сомнительным перфомансам. Однако это не мешает его фанаткам любить его трепетной, беззаветной любовью, невзирая на то, сколько зубов осталось во рту у их кумира.

7 Стивен Тайлер Жизнь рок-звезды жестока и беспощадна. Стивен Тайлер, конечно, признанный секс-символ от рок-н-ролла, только старенький уже. Да-да, возраст неизбежно берет свое, и основатель группы "Aerosmith" почувствовал это на собственной челюсти, когда лихо навернулся в ванной, да так, что ловким ударом об пол вышиб себе два зуба. Дело было в Парагвае, и вероятно, фанаты певца встретили бы его приветственным ревом вне зависимости от количества оставшихся в строю зубов. Но все-таки их отсутствие сказывается на дикции, потому Стивен все же отправился к стоматологу и вернул все как было. Впрочем, на сцене он появился, даже не подумав замазать синяки и порезы. Да чем они могут помешать истинной рок-звезде?!

8 Горшок (Михаил Горшенев) Но взглянем же и на героев отечественного производства. Солист культовой группы "Король и Шут", больше известный миру как Горшок - один из безусловных лидеров идейной беззубости. Еще в юности он легко обошел Стива Тайлера, одним ударом о турник выбив себе аж четыре зуба! Но Горшенева это ничуть не смутило: более десяти лет он пел вообще без верхних зубов спереди и плевал с высокой башни на эту вашу "зону улыбки". Поклонницы обожали его не за зубы! Да и зачем они нужны при такой-то бешеной харизме человеку, который написал "Ели мясо мужики", "Проклятый старый дом", "Танец злобного гения"?!

9 Шура (Александр Медведев) Немного разбавим наш хит-парад брутальности, дабы расслабиться и не вылететь в дальний космос под напором крутости. Загадочное явление российской эстрады, именуемое Шура, тоже не отличалось "зубастостью". Собственно говоря, весь его имидж как певца строился на отсутствии опять же верхних зубов. Увы, стать настоящим певцом, кумиром миллионов это Шуре не помогло. Сейчас мало кто в состоянии назвать хоть одну его песню, а если Александра и вспоминают, то в основном с мыслью "Что это было?". Он, однако, не унывает: вставил зубы, победил рак и наркозависимость, принимает участие в шоу на ТВ.