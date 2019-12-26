Скачать
Четверг, 26.12.2019
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
В Украине сократились запасы газа
В Украине сократились запасы газа
"Поверить не могу": Хирн готов подписать Чавеса-младшего
"Поверить не могу": Хирн готов подписать Чавеса-младшего
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

Известные мужчины, останки которых были похищены неизвестными

Смотрите фото (8)
Известные мужчины, останки которых были похищены неизвестными
12:04 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Вспомним самые громкие похищения великих людей после смерти. Тела многих так и не нашли.

  • 1

    Иногда воры отваживаются на похищение содержимого могил. Причин тому может быть немало: порой поклонники не прекращают преследование своих кумиров даже после их смерти, кто-то пытается заработать на прахе знаменитостей, другие хотят спасти останки от уничтожения.

    Святой Марк

    Чаще всего в истории воровали мощи святых. Так случилось и в Венеции, покровителем которой является святой Марк Евангелист, чей символ, как и символ города, — это лев. Сегодня мощи святого хранятся в главном алтаре собора Святого Марка на центральной площади Венеции. Но в самом городе Марк никогда не был, Венеция была основана намного позже его смерти.

    Существует легенда, что, когда святой Марк возвращался из Аквилеи в Равенну, корабль, на котором он плыл, остановился на неком острове, где святому во сне явился ангел и сказал, что именно здесь Марк обретет последний покой. Предсказание сбылось, когда венецианские купцы Буоно и Рустико тайно вывезли мощи святого из Александрии, где он был похоронен. Причем они спрятали тело Марка среди бочек со свининой, к которой, как известно, мусульмане не могут притронуться. История этого легендарного похищения сегодня увековечена на фресках собора.

  • 2

    Ярослав Мудрый

    Останки Великого князя Ярослава Мудрого не найдены и по сей день. Известно лишь, что они исчезли из Софийского собора в Киеве в XX веке. Вообще, по документам саркофаг князя вскрывали не единожды. Первый раз — в 1936 году, затем в 1939-м и в 1964 годах. Четвертое вскрытие произошло в 2009-м. Вместе с останками ученые обнаружили газеты "Правда" и "Известия", датированные 1964 годом. Спустя два года, в 2011-м, появились результаты генетической экспертизы. Выяснилось, что в саркофаге находились останки двух женщин. Причем одни относятся ко времени самого Ярослава, а другие — на тысячу лет старше (скифские поселения). А вот судьба праха князя до сих пор остается невыясненной.

    По одной из версий, прах Ярослава Мудрого могли вывезти из Софийского собора представители УГКЦ, прихватив их вместе с иконой Николы Мокрого в 1943 году. Икону, кстати, нашли в 1973 году в Свято-Троицком храме, расположенном в Нью-Йорке.

  • 3

    Данте Алигьери

    Запоздалое обнаружение пропажи случилось и с прахом итальянского поэта Данте Алигьери. При жизни он был признан еретиком и изгнан из Флоренции, поэтому после смерти был захоронен в одной из церквей в Равенне. Как и к большинству гениев, признание к Данте пришло только после смерти. Тогда было принято решение о торжественном перезахоронении поэта на родной земле. И каково же было удивление участников церемонии, когда после вскрытия гроба тот оказался пуст.

    По одной из версий, останки Алигьери были заранее спрятаны монахами-францисканцами, которые старались уберечь тело поэта от гнева папы, мечтавшего о сожжении еретика.

    К счастью, прах Данте был найден. Произошло это случайно, во время восстановительных работ в церкви Сан-Франческо, где изначально и был захоронен великий поэт. В стене был обнаружен ящик с табличкой, из которой было ясно, что останки Данте были помещены туда в 1677 году Антонио Санти.

  • 4

    Николай Васильевич Гоголь

    Правильно говорят, от гениальности до безумия один шаг. Известный нам всем со школьной скамьи Николай Васильевич Гоголь еще при жизни был "со странностями". У него часто случались припадки, сопровождавшиеся депрессией в такой степени, что однажды он сказал: "Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение".

    Как известно, писатель страшно боялся быть похороненным заживо, в так называемом летаргическом сне: "Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения". Странности продолжились и после смерти, когда во время перезахоронения Гоголя в 1931 году в гробу не обнаружили черепа писателя!

    Сегодня существует много разных версий о том, кто же все-таки покусился на прах Гоголя, но голова Николая Васильевича так и пребывает в неведомом месте. Литературоведы полагают, что история с черепом Гоголя нашла свое отражение в произведении Булгакова "Мастер и Маргарита" в сцене с гибелью Берлиоза.

  • 5

    Чарли Чаплин

    В 1978 году два злоумышленника решили, что можно хорошо нажиться, потребовав денег за выкуп останков Чарли Чаплина. И 1 марта они сумели выкрасть его гроб, находящийся в крохотной швейцарской деревушке Корсье-сюр-Вевей (там актер прожил четверть века). Вдове предъявили требования в виде 650 тысяч долларов, что по тем временам являлось фантастической суммой.

    У вдовы таких денег, конечно же, не было. Поэтому она ответила отказом, заявив, что "Чарли посчитал бы это смехотворным". А заодно женщина обратилась в полицию. Похитителей поймали довольно быстро. Ими оказались выходцы из Болгарии и Польши. Они признались, что спрятали останки Чарли Чаплина в 15 километрах от кладбища. Вскоре их вернули на прежнее место. А чтобы никто больше не попытался их украсть, могилу актера "спрятали" в бетонный кокон.

  • 6

    Курт Кобейн

    В 2008 году в калифорнийском доме актрисы и певицы Кортни Лав произошло ограбление. Помимо ценных вещей и драгоценностей, грабители прихватили локон волос и останки ее мужа — лидера знаменитой группы Nirvana Курта Кобейна. Безутешная вдова заявила прессе, что была тогда на грани самоубийства: "Это было все, что осталось у меня от мужа. Я брала останки с собой повсюду, чтобы чувствовать, что Курт по-прежнему со мной. Теперь у меня такое чувство, что я потеряла его во второй раз".

    Прах Кобейна был найден спустя несколько месяцев у немецкой художницы Натальи Штелльмах, которая заявила, что приобрела останки Курта, дабы скурить их на закрытии своей художественной выставки и освободить душу музыканта от "информационного цирка".

  • 7

    Зигмунд Фрейд

    Последнее громкое покушение на прах знаменитостей произошло с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014-го. На этот раз целью оказались останки основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Произошло это в лондонском крематории Golders Green, где хранится прах многих британских знаменитостей, в частности Брэма Стокера.

    Но преступников, очевидно, что-то испугало, и они поспешили скрыться с места преступления с пустыми руками, правда, изрядно повредив древнегреческую урну, где хранится прах Фрейда и его жены Марты. Преступление до сих пор остается нераскрытым.

Если не машина времени, то что? Известные мужчины-"путешественники во времени"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Останки, Известные мужчины, Похищенные останки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер назвал преимущества повышения курса гривни
Гончарук допустил пересмотр госбюджета-2020
Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные военнослужащим
Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные ВСУ
Пожар в Одесском колледже: эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших
Пожар в одесском колледже: установили личности всех жертв
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь