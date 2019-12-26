Известные мужчины, останки которых были похищены неизвестными

1 Иногда воры отваживаются на похищение содержимого могил. Причин тому может быть немало: порой поклонники не прекращают преследование своих кумиров даже после их смерти, кто-то пытается заработать на прахе знаменитостей, другие хотят спасти останки от уничтожения. Святой Марк Чаще всего в истории воровали мощи святых. Так случилось и в Венеции, покровителем которой является святой Марк Евангелист, чей символ, как и символ города, — это лев. Сегодня мощи святого хранятся в главном алтаре собора Святого Марка на центральной площади Венеции. Но в самом городе Марк никогда не был, Венеция была основана намного позже его смерти. Существует легенда, что, когда святой Марк возвращался из Аквилеи в Равенну, корабль, на котором он плыл, остановился на неком острове, где святому во сне явился ангел и сказал, что именно здесь Марк обретет последний покой. Предсказание сбылось, когда венецианские купцы Буоно и Рустико тайно вывезли мощи святого из Александрии, где он был похоронен. Причем они спрятали тело Марка среди бочек со свининой, к которой, как известно, мусульмане не могут притронуться. История этого легендарного похищения сегодня увековечена на фресках собора.

2 Ярослав Мудрый Останки Великого князя Ярослава Мудрого не найдены и по сей день. Известно лишь, что они исчезли из Софийского собора в Киеве в XX веке. Вообще, по документам саркофаг князя вскрывали не единожды. Первый раз — в 1936 году, затем в 1939-м и в 1964 годах. Четвертое вскрытие произошло в 2009-м. Вместе с останками ученые обнаружили газеты "Правда" и "Известия", датированные 1964 годом. Спустя два года, в 2011-м, появились результаты генетической экспертизы. Выяснилось, что в саркофаге находились останки двух женщин. Причем одни относятся ко времени самого Ярослава, а другие — на тысячу лет старше (скифские поселения). А вот судьба праха князя до сих пор остается невыясненной. По одной из версий, прах Ярослава Мудрого могли вывезти из Софийского собора представители УГКЦ, прихватив их вместе с иконой Николы Мокрого в 1943 году. Икону, кстати, нашли в 1973 году в Свято-Троицком храме, расположенном в Нью-Йорке.

3 Данте Алигьери Запоздалое обнаружение пропажи случилось и с прахом итальянского поэта Данте Алигьери. При жизни он был признан еретиком и изгнан из Флоренции, поэтому после смерти был захоронен в одной из церквей в Равенне. Как и к большинству гениев, признание к Данте пришло только после смерти. Тогда было принято решение о торжественном перезахоронении поэта на родной земле. И каково же было удивление участников церемонии, когда после вскрытия гроба тот оказался пуст. По одной из версий, останки Алигьери были заранее спрятаны монахами-францисканцами, которые старались уберечь тело поэта от гнева папы, мечтавшего о сожжении еретика. К счастью, прах Данте был найден. Произошло это случайно, во время восстановительных работ в церкви Сан-Франческо, где изначально и был захоронен великий поэт. В стене был обнаружен ящик с табличкой, из которой было ясно, что останки Данте были помещены туда в 1677 году Антонио Санти.

4 Николай Васильевич Гоголь Правильно говорят, от гениальности до безумия один шаг. Известный нам всем со школьной скамьи Николай Васильевич Гоголь еще при жизни был "со странностями". У него часто случались припадки, сопровождавшиеся депрессией в такой степени, что однажды он сказал: "Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение". Как известно, писатель страшно боялся быть похороненным заживо, в так называемом летаргическом сне: "Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения". Странности продолжились и после смерти, когда во время перезахоронения Гоголя в 1931 году в гробу не обнаружили черепа писателя! Сегодня существует много разных версий о том, кто же все-таки покусился на прах Гоголя, но голова Николая Васильевича так и пребывает в неведомом месте. Литературоведы полагают, что история с черепом Гоголя нашла свое отражение в произведении Булгакова "Мастер и Маргарита" в сцене с гибелью Берлиоза.

5 Чарли Чаплин В 1978 году два злоумышленника решили, что можно хорошо нажиться, потребовав денег за выкуп останков Чарли Чаплина. И 1 марта они сумели выкрасть его гроб, находящийся в крохотной швейцарской деревушке Корсье-сюр-Вевей (там актер прожил четверть века). Вдове предъявили требования в виде 650 тысяч долларов, что по тем временам являлось фантастической суммой. У вдовы таких денег, конечно же, не было. Поэтому она ответила отказом, заявив, что "Чарли посчитал бы это смехотворным". А заодно женщина обратилась в полицию. Похитителей поймали довольно быстро. Ими оказались выходцы из Болгарии и Польши. Они признались, что спрятали останки Чарли Чаплина в 15 километрах от кладбища. Вскоре их вернули на прежнее место. А чтобы никто больше не попытался их украсть, могилу актера "спрятали" в бетонный кокон.

6 Курт Кобейн В 2008 году в калифорнийском доме актрисы и певицы Кортни Лав произошло ограбление. Помимо ценных вещей и драгоценностей, грабители прихватили локон волос и останки ее мужа — лидера знаменитой группы Nirvana Курта Кобейна. Безутешная вдова заявила прессе, что была тогда на грани самоубийства: "Это было все, что осталось у меня от мужа. Я брала останки с собой повсюду, чтобы чувствовать, что Курт по-прежнему со мной. Теперь у меня такое чувство, что я потеряла его во второй раз". Прах Кобейна был найден спустя несколько месяцев у немецкой художницы Натальи Штелльмах, которая заявила, что приобрела останки Курта, дабы скурить их на закрытии своей художественной выставки и освободить душу музыканта от "информационного цирка".