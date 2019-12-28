От миллионера-плейбоя до бедного благотворителя: история Мацци Думато (Фото)

Однажды 38-летний Мацци попал в автокатастрофу с участием пяти машин на своей новенькой Ferrari за 150 тысяч долларов, а потом и вовсе оказался в тюрьме. После этого он решил оставить образ жизни плейбоя и тусовщика и отправиться в путешествие.

Вскоре бывший плейбой, заработавший состояние на веб-дизайне, маркетинге и недвижимости в Дубае, встретил свою будущую жену Милену и потратил около 3 миллионов долларов, оплачивая медицинские счета своей семьи и отдавая деньги на благотворительность.

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Сейчас Думато с женой живут в Южной Америке либо в трейлере, либо в своем небольшом ресторанчике и магазине.

Мацци вспоминает, что именно встреча с Миленой стала отправной точкой его новой жизни. Он рассказывает, как попал в аварию: "Я помню, что купил Ferrari и еще подумал, что вот, я достиг всего, чего хотел. Я тусовался две недели подряд перед тем, как сесть за руль в тот день. Я заснул и врезался в пикап".

"В то утро я проснулся в тюрьме и первым человеком, которого я увидел, оказался отец моего друга детства. Я восхищался им, ведь у него было пять машин и бизнес в Дубае. Он принес мне подушку и матрас. Помню, тогда я подумал: "Вот все, что у меня сейчас есть. У меня забрали свободу, и у меня есть только матрас с подушкой, как и у всех в этом месте"".