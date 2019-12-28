От миллионера-плейбоя до бедного благотворителя: история Мацци Думато (Фото)

Однажды 38-летний Мацци попал в автокатастрофу с участием пяти машин на своей новенькой Ferrari за 150 тысяч долларов, а потом и вовсе оказался в тюрьме. После этого он решил оставить образ жизни плейбоя и тусовщика и отправиться в путешествие.
Вскоре бывший плейбой, заработавший состояние на веб-дизайне, маркетинге и недвижимости в Дубае, встретил свою будущую жену Милену и потратил около 3 миллионов долларов, оплачивая медицинские счета своей семьи и отдавая деньги на благотворительность.
Сейчас Думато с женой живут в Южной Америке либо в трейлере, либо в своем небольшом ресторанчике и магазине.
Мацци вспоминает, что именно встреча с Миленой стала отправной точкой его новой жизни. Он рассказывает, как попал в аварию: "Я помню, что купил Ferrari и еще подумал, что вот, я достиг всего, чего хотел. Я тусовался две недели подряд перед тем, как сесть за руль в тот день. Я заснул и врезался в пикап".
"В то утро я проснулся в тюрьме и первым человеком, которого я увидел, оказался отец моего друга детства. Я восхищался им, ведь у него было пять машин и бизнес в Дубае. Он принес мне подушку и матрас. Помню, тогда я подумал: "Вот все, что у меня сейчас есть. У меня забрали свободу, и у меня есть только матрас с подушкой, как и у всех в этом месте"".
"Через год после того, как я уехал из Дубая, в одном из клубов Бразилии я случайно услышал женщину, которая говорила об Африке. Она вызвалась поехать волонтером в Конго, хотя сама недавно вышла из больницы, где лечилась от лейкимии. Она хотела помогать людям и все-таки поехала в Африку, хотя у нее в любой момент могла случиться ремиссия. Через год она вернулась и стала моей женой".
Когда у Милены обнаружили рак груди и ей пришлось делать двойную мастэктомию и трансплантацию костного мозга, Мацци потратил около 700 тысяч долларов на лечение любимой. И пока Милена проходила курс реабилитации, супруги решили основать во Флорианополисе, Бразилия, лечебно-профилактический центр для онкологических больных с местом для проживания их семей.
На это и ушли последние деньги бывшего миллионера.
"Наш лечебно-профилактический центр уже работает. Мы купили дом неподалеку от того места, где Милена проходила лечение от лейкимии. В доме мы поставили 32 кровати и будем предоставлять завтрак, обед и ужин для родственников пациентов".
Думато считает, что каждому должна быть предоставлена бесплатная медицинская помощь, и старается помочь как можно большему количеству человек.