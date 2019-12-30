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От шевелюры до лысины: знаменитые актеры со своей "изюминкой" (Фото)

Смотрите фото (9)
От шевелюры до лысины: знаменитые актеры со своей "изюминкой" (Фото)
14:42 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Хотите посмотреть, как выглядели известные актеры, которые когда то были молодыми и волосатыми? Мы подготовили для вас подборку соответствующих фотографий.

  • 1

    Дмитрий Нагиев

    Известный актер из сериала "Кухня" раньше носил довольно длинные волосы и даже экспериментировал с различными укладками. Сейчас актера уже сложно представить с шевелюрой!

  • 2

    Гоша Куценко

    Еще один популярный лысый актер Гоша Куценко. На фотографии слева видно, что у Гоши когда-то были довольно жесткие, редкие светлые волосы. Уверены, что с новой "прической" мужчина чувствует себя гораздо комфортнее.

  • 3

    Вин Дизель

    Начиная со своей самой первой роли Вин Дизель появлялся на экранах уже с завидной блестящей лысиной. Но к счастью, интернет помнит все! Судя по фотографиям, когда-то у Дизеля тоже была шевелюра.

  • 4

    Терри Крюс

    Звезда рекламы Old Spice Терри Крюс сейчас может похвастаться идеальной лысиной. Но когда-то и у него были пышные волосы, которые, к слову, выглядели весьма неплохо.

  • 5

    Сэмюэл Л. Джексон

    Сэмюэл Л. Джексон умудрился сняться более чем в ста фильмах, телепередачах и других проектах, и практически во всех них он сверкает блестящей лысиной. Если по роли у актера и были волосы, то он использовал парик. А ведь когда-то Сэмюэл обходился и без него, так как имел богатую афро-шевелюру. Но как это часто бывает у мужчин, после 35 лет она постепенно начал лысеть.

  • 6

    Вуди Харрельсон

    Кто бы мог подумать, что когда-то Вуди выглядел так, как на фото слева. Как и многих других, актера постигло облысение, но лично нам кажется, что это только пошло ему на пользу.

  • 7

    Брюс Уиллис

    На заре своей карьеры "крепкий орешек" носил густую шевелюру, но со временем она становилась все реже и реже. Когда посреди его головы образовалось "озеро", Брюс Уиллис решил избавиться от волос, и кажется, поступил правильно.

  • 8

    Дуэйн Джонсон

    Еще во времена своего участия в рестлинге Дуэйн "Скала" Джонсон носил пышную шевелюру. Сейчас актер абсолютно лысый, и нужно сказать, что стал выглядеть гораздо брутальнее.

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