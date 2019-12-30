От шевелюры до лысины: знаменитые актеры со своей "изюминкой" (Фото)

Дмитрий Нагиев
Известный актер из сериала "Кухня" раньше носил довольно длинные волосы и даже экспериментировал с различными укладками. Сейчас актера уже сложно представить с шевелюрой!
Гоша Куценко
Еще один популярный лысый актер Гоша Куценко. На фотографии слева видно, что у Гоши когда-то были довольно жесткие, редкие светлые волосы. Уверены, что с новой "прической" мужчина чувствует себя гораздо комфортнее.
Вин Дизель
Начиная со своей самой первой роли Вин Дизель появлялся на экранах уже с завидной блестящей лысиной. Но к счастью, интернет помнит все! Судя по фотографиям, когда-то у Дизеля тоже была шевелюра.
Терри Крюс
Звезда рекламы Old Spice Терри Крюс сейчас может похвастаться идеальной лысиной. Но когда-то и у него были пышные волосы, которые, к слову, выглядели весьма неплохо.
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон умудрился сняться более чем в ста фильмах, телепередачах и других проектах, и практически во всех них он сверкает блестящей лысиной. Если по роли у актера и были волосы, то он использовал парик. А ведь когда-то Сэмюэл обходился и без него, так как имел богатую афро-шевелюру. Но как это часто бывает у мужчин, после 35 лет она постепенно начал лысеть.
Вуди Харрельсон
Кто бы мог подумать, что когда-то Вуди выглядел так, как на фото слева. Как и многих других, актера постигло облысение, но лично нам кажется, что это только пошло ему на пользу.
Брюс Уиллис
На заре своей карьеры "крепкий орешек" носил густую шевелюру, но со временем она становилась все реже и реже. Когда посреди его головы образовалось "озеро", Брюс Уиллис решил избавиться от волос, и кажется, поступил правильно.
Дуэйн Джонсон
Еще во времена своего участия в рестлинге Дуэйн "Скала" Джонсон носил пышную шевелюру. Сейчас актер абсолютно лысый, и нужно сказать, что стал выглядеть гораздо брутальнее.