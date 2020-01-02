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Знаменитые актеры и певцы, которые оказались геями (Фото)

Смотрите фото (11)
Знаменитые актеры и певцы, которые оказались геями (Фото)
17:10 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:10 геев, которых обожают миллионы женщин.

  • 1

    Как мы знаем из песни, на десять девчонок по статистике приходится девять ребят. По официальным данным, девять с половиной, но все равно не хватает. И это без учета гомосексуальных наклонностей некоторых представителей сильной половины человечества. А ведь эта напасть выкашивает многих весьма привлекательных мужчин.

    Рики Мартин

    У пуэрто-риканского певца двое детей, но это ничего не значит, их родила суррогатная мать. Слухи о том, что Мартин не такой, как все, поползли еще в начале его карьеры, однако каминг-аут был невозможен. Подобное откровение испортило бы образ чувственного мачо, как случилось, например, с Джорджем Майклом. Ну а сейчас артист уже не стесняется: "Я — гомосексуалист. И я счастлив, мне хорошо. Много лет я считал себя бисексуалом. Возможно, заблуждался".

  • 2

    Ксавье Долан

    Имя Ксавье Долана уже много лет на устах европейских поклонников артхаусного кино. Режиссеру еще нет 30 лет, а за его спиной уже множество статусных наград различных кинофестивалей. И никого особенно не смущает, что в центре сюжета многих картин проблемы ЛГБТ-сообщества. Самая яркая из них — лента Это всего лишь конец света" о взаимоотношениях молодого гея с родственниками, взявшая приз в Каннах.

  • 3

    Кевин Спейси

    Про Кевина Спейси вы, конечно, слышали. 2017 год для него не задался. Поклонницам он разбил сердце дважды. Сначала он сообщил, что женщины его не очень-то привлекают, а потом всплыли сразу несколько неприятных историй о сексуальных домогательствах.

  • 4

    Люк Эванс

    Знакомый широкой общественности по фильмам "Дракула" и Хоббит" актер объявил о своих нетрадиционных пристрастиях еще до того, как стал получать большие роли. Никого это особенно не заботило, и тут вдруг Эванса уличили в романе с жаркой красоткой. Дело было лет пять назад. Оказалось, проделки пиар-менеджера.

  • 5

    Джим Парсонс

    Актеру, сыгравшему чудаковатого физика Шелдона Купера в Теории большого взрыва", 44 года. Удивлены? А вот гомосексуальность Парсонса — не новость. В 2013 году он совершил каминг-аут, рассказав, что уже много лет счастлив со своим партнером Тоддом Спиваком. В прошлом году они заключили брак по иудейским религиозным канонам.

  • 6

    Вентворт Миллер

    Несгибаемый атлет с супербрутальными татуировками и каменным взглядом — по звезде сериала Побег" сохли миллионы женщин. И, наверное, продолжили сохнуть даже после того, как в 2013 году Миллер открыто признался, что его интересуют мужчины. Так актер отреагировал на запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России и отказался ехать на кинофестиваль в Петербург. В молодости Миллер даже пытался наложить на себя руки, столкнувшись с нетерпимостью к геям в родной Англии.

  • 7

    Бен Уишоу

    Британец прославился ролью в экранизации романа Патрика Зюскинда "Парфюмер". Несмотря на то что его герой был довольно безнравственным товарищем, сердца женщин по всему миру растаяли от красоты и таланта Уишоу. Правда, молодой актер оказался открытым геем. Так что неудивительно, что он активно снимается у братьев (сестер) Вачовски.

  • 8

    Нил Патрик Харрис

    Неугомонный дамский угодник ситкома "Как я встретил вашу маму" в реальной жизни — верный муж и заботливый отец. Уже больше десяти лет Патрик Харрис живет с актером Дэвидом Барткой. Несколько лет назад они по примеру другой звезды, сэра Элтона Джона, воспользовались услугами суррогатной матери и стали родителями двоих детей.

  • 9

    Мэтт Бомер

    В 2012 году американский актер получил награду на ежегодной гуманитарной церемонии имени Стива Чейса. В своей речи он поблагодарил мужа, публициста Саймона Холлса, и троих приемных детей за то, что научили его бескорыстной любви. "Я и не думал, что мое признание вызовет такой резонанс", — рассказывал Мэтт позже в интервью гей-журналу Out.

  • 10

    Закари Куинто

    Насчет Куинто (капитан Спок в сериале "Звездный путь") сомнений быть не может. В 2015 году журнал Vogue признал актера и его партнера, манекенщика Майлза Макмиллана, влиятельной парой, чья позиция "важна для кино, искусства, моды и социальной жизни".

От шевелюры до лысины: знаменитые актеры со своей "изюминкой" (Фото)

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