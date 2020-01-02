Знаменитые актеры и певцы, которые оказались геями (Фото)

1 Как мы знаем из песни, на десять девчонок по статистике приходится девять ребят. По официальным данным, девять с половиной, но все равно не хватает. И это без учета гомосексуальных наклонностей некоторых представителей сильной половины человечества. А ведь эта напасть выкашивает многих весьма привлекательных мужчин. Рики Мартин У пуэрто-риканского певца двое детей, но это ничего не значит, их родила суррогатная мать. Слухи о том, что Мартин не такой, как все, поползли еще в начале его карьеры, однако каминг-аут был невозможен. Подобное откровение испортило бы образ чувственного мачо, как случилось, например, с Джорджем Майклом. Ну а сейчас артист уже не стесняется: "Я — гомосексуалист. И я счастлив, мне хорошо. Много лет я считал себя бисексуалом. Возможно, заблуждался".

2 Ксавье Долан Имя Ксавье Долана уже много лет на устах европейских поклонников артхаусного кино. Режиссеру еще нет 30 лет, а за его спиной уже множество статусных наград различных кинофестивалей. И никого особенно не смущает, что в центре сюжета многих картин проблемы ЛГБТ-сообщества. Самая яркая из них — лента Это всего лишь конец света" о взаимоотношениях молодого гея с родственниками, взявшая приз в Каннах.

3 Кевин Спейси Про Кевина Спейси вы, конечно, слышали. 2017 год для него не задался. Поклонницам он разбил сердце дважды. Сначала он сообщил, что женщины его не очень-то привлекают, а потом всплыли сразу несколько неприятных историй о сексуальных домогательствах.

4 Люк Эванс Знакомый широкой общественности по фильмам "Дракула" и Хоббит" актер объявил о своих нетрадиционных пристрастиях еще до того, как стал получать большие роли. Никого это особенно не заботило, и тут вдруг Эванса уличили в романе с жаркой красоткой. Дело было лет пять назад. Оказалось, проделки пиар-менеджера.

5 Джим Парсонс Актеру, сыгравшему чудаковатого физика Шелдона Купера в Теории большого взрыва", 44 года. Удивлены? А вот гомосексуальность Парсонса — не новость. В 2013 году он совершил каминг-аут, рассказав, что уже много лет счастлив со своим партнером Тоддом Спиваком. В прошлом году они заключили брак по иудейским религиозным канонам.

6 Вентворт Миллер Несгибаемый атлет с супербрутальными татуировками и каменным взглядом — по звезде сериала Побег" сохли миллионы женщин. И, наверное, продолжили сохнуть даже после того, как в 2013 году Миллер открыто признался, что его интересуют мужчины. Так актер отреагировал на запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России и отказался ехать на кинофестиваль в Петербург. В молодости Миллер даже пытался наложить на себя руки, столкнувшись с нетерпимостью к геям в родной Англии.

7 Бен Уишоу Британец прославился ролью в экранизации романа Патрика Зюскинда "Парфюмер". Несмотря на то что его герой был довольно безнравственным товарищем, сердца женщин по всему миру растаяли от красоты и таланта Уишоу. Правда, молодой актер оказался открытым геем. Так что неудивительно, что он активно снимается у братьев (сестер) Вачовски.

8 Нил Патрик Харрис Неугомонный дамский угодник ситкома "Как я встретил вашу маму" в реальной жизни — верный муж и заботливый отец. Уже больше десяти лет Патрик Харрис живет с актером Дэвидом Барткой. Несколько лет назад они по примеру другой звезды, сэра Элтона Джона, воспользовались услугами суррогатной матери и стали родителями двоих детей.

9 Мэтт Бомер В 2012 году американский актер получил награду на ежегодной гуманитарной церемонии имени Стива Чейса. В своей речи он поблагодарил мужа, публициста Саймона Холлса, и троих приемных детей за то, что научили его бескорыстной любви. "Я и не думал, что мое признание вызовет такой резонанс", — рассказывал Мэтт позже в интервью гей-журналу Out.