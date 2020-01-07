"Мастер и Маргарита": актеры, которые погибли после съемок сериала по роману Булгакова

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Впервые за экранизацию "бесовского" романа в России взялся Юрий Кара в 1993 году, но из-за ссоры с продюсерами по поводу длительности фильма готовая работа пролежала на полке 17 лет. Сокращенная версия вышла в кино только в 2011 году. А вот сериал Владимира Бортко не пылился на студии и вышел в срок — в 2005 году. В следующие семь лет один за другим трагически ушли из жизни 10 актеров проекта.

5 смертей актеров подряд

2 октября 2005 года, незадолго до премьеры сериала, ушел из жизни 47-летний Александр Чабан. Актер играл следователя, который вел розыск Воланда. Тело артиста нашли в его квартире, и обстоятельства смерти остались невыясненными. В сентябре 2006 года умер еще один актер эпизода — Павел Комаров, сыгравший вора на пристани.

В том же году от сердечного приступа скончался Станислав Ландграф, он играл критика Латунского. 27 апреля 2007 года от лейкемии умер Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата. В этот же день умер еще один эпизодический актер Евгений Меркурьев. Он провалился под лед во время рыбалки.