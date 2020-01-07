"Мастер и Маргарита": актеры, которые погибли после съемок сериала по роману Булгакова

Впервые за экранизацию "бесовского" романа в России взялся Юрий Кара в 1993 году, но из-за ссоры с продюсерами по поводу длительности фильма готовая работа пролежала на полке 17 лет. Сокращенная версия вышла в кино только в 2011 году. А вот сериал Владимира Бортко не пылился на студии и вышел в срок — в 2005 году. В следующие семь лет один за другим трагически ушли из жизни 10 актеров проекта.
5 смертей актеров подряд
2 октября 2005 года, незадолго до премьеры сериала, ушел из жизни 47-летний Александр Чабан. Актер играл следователя, который вел розыск Воланда. Тело артиста нашли в его квартире, и обстоятельства смерти остались невыясненными. В сентябре 2006 года умер еще один актер эпизода — Павел Комаров, сыгравший вора на пристани.
В том же году от сердечного приступа скончался Станислав Ландграф, он играл критика Латунского. 27 апреля 2007 года от лейкемии умер Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата. В этот же день умер еще один эпизодический актер Евгений Меркурьев. Он провалился под лед во время рыбалки.
Александра Абдулова не стало через два года после премьеры
Александр Абдулов сыграл Коровьева — демона из свиты Воланды. Спустя два года после премьеры актер впервые стал отцом: в марте 2007 года юристка Юлия Мешина родила дочь Женю. А спустя еще пять месяцев Абдулов перенес экстренную операцию по поводу прободной язвы, после чего у него начались проблемы с сердцем.
Состояние актера ухудшалось, а в сентябре 2007 года актеру диагностировали четвертую стадию рака легкого. Абдулов умер 3 января 2008 года, не дожив трех месяцев до первого дня рождения своей единственной дочери.
Потеря и смерть Валерия Золотухина
В 2007 году Золотухин, исполнивший в сериале роль Никанора Босого, потерял сына. Солист рок-группы "Мертвые дельфины" Сергей Золотухин повесился у себя дома. Спустя 5 лет не стало самого артиста: он умер в 71 год от рака головного мозга.
Смерть Андрея Толубеева, актера озвучания
7 апреля 2008 года от рака поджелудочной железы умер Андрей Толубеев — ему было 63 года. Актер озвучил персонажа Алоизия Могарыча — журналиста, написавшего донос на Мастера.
Гибель Владислава Галкина
Галкин, сыгравший поэта Ивана Бездомного, умер в 2010 году в 38 лет от остановки сердца. Медики, занимавшиеся вскрытием тела, сделали однозначный вывод: организм Галкина был изношен из-за нервного истощения и злоупотребления алкоголем.
Смерть Ильи Олейникова
11 ноября 2012 года от рака легкого скончался Илья Олейников, который сыграл финдиректора Варьете Григория Римского. Актеру было 65 лет.