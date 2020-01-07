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"Мастер и Маргарита": актеры, которые погибли после съемок сериала по роману Булгакова

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"Мастер и Маргарита": актеры, которые погибли после съемок сериала по роману Булгакова
12:54 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:10 актеров, погибших после съемок сериала по роману "Мастер и Маргарита".

  • 1

    Впервые за экранизацию "бесовского" романа в России взялся Юрий Кара в 1993 году, но из-за ссоры с продюсерами по поводу длительности фильма готовая работа пролежала на полке 17 лет. Сокращенная версия вышла в кино только в 2011 году. А вот сериал Владимира Бортко не пылился на студии и вышел в срок — в 2005 году. В следующие семь лет один за другим трагически ушли из жизни 10 актеров проекта.

    5 смертей актеров подряд

    2 октября 2005 года, незадолго до премьеры сериала, ушел из жизни 47-летний Александр Чабан. Актер играл следователя, который вел розыск Воланда. Тело артиста нашли в его квартире, и обстоятельства смерти остались невыясненными. В сентябре 2006 года умер еще один актер эпизода — Павел Комаров, сыгравший вора на пристани.

    В том же году от сердечного приступа скончался Станислав Ландграф, он играл критика Латунского. 27 апреля 2007 года от лейкемии умер Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата. В этот же день умер еще один эпизодический актер Евгений Меркурьев. Он провалился под лед во время рыбалки.

  • 2

    Александра Абдулова не стало через два года после премьеры

    Александр Абдулов сыграл Коровьева — демона из свиты Воланды. Спустя два года после премьеры актер впервые стал отцом: в марте 2007 года юристка Юлия Мешина родила дочь Женю. А спустя еще пять месяцев Абдулов перенес экстренную операцию по поводу прободной язвы, после чего у него начались проблемы с сердцем.

    Состояние актера ухудшалось, а в сентябре 2007 года актеру диагностировали четвертую стадию рака легкого. Абдулов умер 3 января 2008 года, не дожив трех месяцев до первого дня рождения своей единственной дочери.

  • 3

    Потеря и смерть Валерия Золотухина

    В 2007 году Золотухин, исполнивший в сериале роль Никанора Босого, потерял сына. Солист рок-группы "Мертвые дельфины" Сергей Золотухин повесился у себя дома. Спустя 5 лет не стало самого артиста: он умер в 71 год от рака головного мозга.

  • 4

    Смерть Андрея Толубеева, актера озвучания

    7 апреля 2008 года от рака поджелудочной железы умер Андрей Толубеев — ему было 63 года. Актер озвучил персонажа Алоизия Могарыча — журналиста, написавшего донос на Мастера.

  • 5

    Гибель Владислава Галкина

    Галкин, сыгравший поэта Ивана Бездомного, умер в 2010 году в 38 лет от остановки сердца. Медики, занимавшиеся вскрытием тела, сделали однозначный вывод: организм Галкина был изношен из-за нервного истощения и злоупотребления алкоголем.

  • 6

    Смерть Ильи Олейникова

    11 ноября 2012 года от рака легкого скончался Илья Олейников, который сыграл финдиректора Варьете Григория Римского. Актеру было 65 лет.

Известные мужчины, останки которых были похищены неизвестными

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Мужчины, Актеры, Знаменитости, Смерть, Мастер и Маргарита.
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