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Хочу, чтобы он был хорошим отцом: из каких мужчин получаются такие

Хочу, чтобы он был хорошим отцом: из каких мужчин получаются такие
11:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хотите, чтобы из спутника жизни получился хороший отец для ребенка, не ищите мужчин-"мачо".

Чем больше тестостерона у мужчины, тем меньше его интересует даже собственное потомство.

О том, что гормоны влияют на поведение мужчин, ставших отцами, на страницах этого издания заявили американские исследователи из Университета Нотр-Дам в США. Согласно их заключению, чем ниже у мужчины уровень полового гормона тестостерона, тем лучше он справляется с обязанностями родителя.

В исследовании ученых из США приняли участие 300 мужчин, только что ставших отцами (среди них были как те, кто стал отцом впервые, так и те, у кого уже имелись дети). Специалисты установили: чаще всего брали новорожденного ребенка на руках и больше о нем заботились те мужчины, в крови которых было зафиксировано особенно большое количество стрессового гормона кортизола и крайне низкое – тестостерона. Эта закономерность сохранялась по меньшей мере в течение трех месяцев после рождения малышей.

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По словам специалистов, слишком высокий уровень тестостерона не дает мужчине поступать в период заботы о новорожденном «по-женски», то есть, опекать чадо, возиться с ним, держать на руках. Кортизол, будучи гормоном стресса, наоборот, побуждает тревожиться за потомство. Ученые отмечают, что это первое исследование, когда наука изучает гормональную перестройку именно у мужчин после появления на свет детей – обычно исследователей интересуют гормоны беременных и матерей.

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Мужчины, Отец, Мачо, Хороший отец.
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