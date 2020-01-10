Шпаргалочка для мужчин: эти простые правила сделают вашу девушку самой счастливой (Фото)

1 Как говорится, женщины – с Венеры, а мужчины – с Марса. Попробуем дать некоторые советы сильному полу для того, чтобы они лучше понимали своих прекрасных дам. Зовите свою любимую девушку по имени Многие парни готовы с этим спорить. Гораздо проще называть любимую ласкательно-уменьшительными прозвищами: киса, зайка, лапочка. Казалось бы, и мило, и приятно. Но не всегда. Во-первых, пары, которые находятся в начале построения отношений, как правило, не успели еще обзавестись личными прозвищами. А стандартные "малышки" и "заи" многих девушек попросту раздражают. Во-вторых, молодые люди часто маскируют за подобными милыми штучками тот факт, что они не могут вспомнить на втором свидании имени своей избранницы. Ну а это любую девушку приведет в бешенство и даст понять, что, возможно, она – не та единственная, а одна из многих барышень, с которыми общается ее кавалер. Психологи говорят о том, что обращение к девушке по имени подчеркивает ее важность в глазах мужчины. Однако тем, кто долго находится в отношениях и уже придумал любимой прозвище, не рекомендуем вдруг резко переходить на обращение по имени. В этом дамы могут усмотреть желание отгородиться от партнера или то, что отношения несколько охладели.

2 Не опаздывайте на свидания Существует, конечно же, тот тип женщин, которые готовы ждать своего любимого неограниченное количество времени, но большинство милых дам – не такие. А те, которые и сами постоянно опаздывают, могут оскорбиться больше других, особенно, если они пришли на встречу вовремя, совершив для себя усилие. То, что вы не позволяете себе опаздывать, говорит о серьезности намерений и, по словам психологов, создает для девушки ощущение стабильности и того, что она важна для вас.

3 Всегда держите обещания Красивые слова сами по себе ничего не значат без поступков. Отношения, которые построены на лжи, заведомо обречены. Причем даже мелкое вранье, ничего не значащее для мужчины, может стать сигналом для женщины. Ведь как мыслит женщина: "Если он соврал мне уже сейчас, в самом начале пути, по такой мелочи, то что же будет, когда мы поженимся? Скорее всего, будет врать всегда и уже на более серьезные темы". Чем объясняют такую реакцию специалисты по семейным отношениям? Женщины более разборчивы и более тщательно подбирают себе партнеров, нежели мужчины. Поэтому, оценивая кандидата в мужья, дамы будут придираться к мелочам, порой делая свои выводы из одного ничего не значащего поступка.

4 Услышьте свою женщину Здесь все предельно понятно. Мужчины любят, как говорится, глазами. Женщины любят ушами и зачастую не против поболтать. Иногда мужчинам кажется, что дама говорит пустое и не стоящее внимания. Однако часто бывает, что она хочет донести до своей второй половины нечто важное, хотя и выбирает для этого окольный путь. Всегда до конца выслушайте свою девушку, даже если вам кажется, что она несет полную чушь. Почему в этой сфере возникает недопонимание? Мышление молодых людей более абстрактно, нежели у девушек. А барышни в свою очередь внимательны к мельчайшим деталям, которые и кажутся мужчинам ненужными. Если постоянно отмахиваться от своей второй половины, она может обидеться и перестать рассказывать вам о своих переживаниях. Запомните: женщина не ищет у вас совета, иногда достаточно просто посочувствовать и погладить ее по голове. Если для сильной половины человечества помощь должна выражаться чем-то реальным и практичным, то женщина не ждет решения ее проблем. Для нее важнее будет то, что вы просто выслушаете и побудете рядом в эмоционально трудную минуту.