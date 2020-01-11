Дерзкие и опасные: архивные снимки британских преступников 1930-х годов (Фото)

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Эта серия снимков преступников из графства Тайн-энд-Уир, занимавшихся своими грязными делишками в 1930-х, была недавно найдена в архивах полиции и раскрашена фотографом Томом Маршаллом.

"Глава шайки воров и темная личность" — именно так охарактеризован шахтер Джон Доджсон в полицейском досье. Помимо того, он был также известен грабежами и мошенничеством, а на его руках было множество татуировок.