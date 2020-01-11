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Дерзкие и опасные: архивные снимки британских преступников 1930-х годов (Фото)

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Дерзкие и опасные: архивные снимки британских преступников 1930-х годов (Фото)
12:33 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Среди "героев" криминальной хроники тех лет - шахтер Джон Доджсон, известный своими грабежами и мошенничеством, и Чарльз Ормстон, рабочий, совершивший немалое количество вооруженных ограблений частных домов, пабов и складов.

  • 1

    Эта серия снимков преступников из графства Тайн-энд-Уир, занимавшихся своими грязными делишками в 1930-х, была недавно найдена в архивах полиции и раскрашена фотографом Томом Маршаллом.

    "Глава шайки воров и темная личность" — именно так охарактеризован шахтер Джон Доджсон в полицейском досье. Помимо того, он был также известен грабежами и мошенничеством, а на его руках было множество татуировок.

  • 2

    "Взлом и проникновение": Чарльз Ормстон, рабочий ростом 162 сантиметра, имел репутацию взломщика магазинов, частных домов, пабов и складов. Он проникал в здания, разбивая окна, выходящие во двор.

  • 3

    Джордж Колсон, чей рост был 160 сантиметров, совершал грабежи, взлом магазинов, офисов и частных домов. Джордж использовал разные методы проникновения, а между указательным и большим пальцами у него была "синяя точка".

  • 4

    Джеймс Лоури — рабочий, родившийся в 1892 году. Джеймс значится в досье как эксперт по карманничеству, также известный грабежами. У него был шрам на задней части правой руки.

  • 5

    Альберт Дик — рабочий, рост 177 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые, родился в 1911 году. Альберт был вором широкого профиля, "гастролером" и "медвежатником". Он действовал совместно с ворами всех мастей.

  • 6

    Ухмыляющийся Майкл Лэйвери обладал репутацией магазинного вора, а опознать его можно было по шраму на груди.

  • 7

    Джон Уильям Арчибольд, уличный торговец, грабил магазины и пабы. Он работал в одиночку, разбивая окна, чтобы попасть в здания.

  • 8

    "Кепка": 155-сантиметровый Джеймс Бойд Поттер обладал не только досадной кличкой Толстяк Поттер, но и длинным шрамом на правой стороне шеи. Он был известен взломами пабов, магазинов и складов.

  • 9

    Родившийся в 1896 году уличный торговец, обладавший русыми волосами и ростом 173 сантиметра, был грабителем, взламывавшим дома и склады. Он также работал с ворами всех мастей.

  • 10

    "Каменное лицо": Бенедикт Фредерик Мьюр, рабочий с русыми волосами, родившийся в 1908 году, взламывал пабы, магазины и склады.

  • 11

    "Опытный преступник": Фредерик Робертсон Стюарт, кладовщик, родившийся в 1904 году, использовал разные методы проникновения в частные дома, пабы и склады. Обычно он также взламывал сейфы.

Если не машина времени, то что? Известные мужчины-"путешественники во времени"

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Великобритания, Преступники, Скотленд-Ярд, Цветные снимки, Архивные фото, Том Маршалл.
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