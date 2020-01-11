Дерзкие и опасные: архивные снимки британских преступников 1930-х годов (Фото)

Эта серия снимков преступников из графства Тайн-энд-Уир, занимавшихся своими грязными делишками в 1930-х, была недавно найдена в архивах полиции и раскрашена фотографом Томом Маршаллом.
"Глава шайки воров и темная личность" — именно так охарактеризован шахтер Джон Доджсон в полицейском досье. Помимо того, он был также известен грабежами и мошенничеством, а на его руках было множество татуировок.
"Взлом и проникновение": Чарльз Ормстон, рабочий ростом 162 сантиметра, имел репутацию взломщика магазинов, частных домов, пабов и складов. Он проникал в здания, разбивая окна, выходящие во двор.
Джордж Колсон, чей рост был 160 сантиметров, совершал грабежи, взлом магазинов, офисов и частных домов. Джордж использовал разные методы проникновения, а между указательным и большим пальцами у него была "синяя точка".
Джеймс Лоури — рабочий, родившийся в 1892 году. Джеймс значится в досье как эксперт по карманничеству, также известный грабежами. У него был шрам на задней части правой руки.
Альберт Дик — рабочий, рост 177 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые, родился в 1911 году. Альберт был вором широкого профиля, "гастролером" и "медвежатником". Он действовал совместно с ворами всех мастей.
Ухмыляющийся Майкл Лэйвери обладал репутацией магазинного вора, а опознать его можно было по шраму на груди.
Джон Уильям Арчибольд, уличный торговец, грабил магазины и пабы. Он работал в одиночку, разбивая окна, чтобы попасть в здания.
"Кепка": 155-сантиметровый Джеймс Бойд Поттер обладал не только досадной кличкой Толстяк Поттер, но и длинным шрамом на правой стороне шеи. Он был известен взломами пабов, магазинов и складов.
Родившийся в 1896 году уличный торговец, обладавший русыми волосами и ростом 173 сантиметра, был грабителем, взламывавшим дома и склады. Он также работал с ворами всех мастей.
"Каменное лицо": Бенедикт Фредерик Мьюр, рабочий с русыми волосами, родившийся в 1908 году, взламывал пабы, магазины и склады.
"Опытный преступник": Фредерик Робертсон Стюарт, кладовщик, родившийся в 1904 году, использовал разные методы проникновения в частные дома, пабы и склады. Обычно он также взламывал сейфы.