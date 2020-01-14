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Вторник, 14.01.2020
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С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)

Смотрите фото (6)
С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
19:49 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С такими людьми очень сложно создать здоровые отношения. Итак, вот 5 мужских типов, которых вам следует избегать.

  • 1

    Многие женщины совершают одну и ту же ошибку. Боясь одиночества, они стараются побыстрее вступить в новые отношения, оказываясь рядом совсем не с тем человеком. Психологи выделяют несколько типов мужчин, близкое общение с которыми не обещает ничего хорошего.

    Рыцарь печального образа

    Такой мужчина пытается с вашей помощью залечить свои прошлые раны, поэтому вам придется смириться с ролью "вечной жилетки". Вы готовы поднимать его низкую самооценку? Сердце таким мужчинам разбивают не только любовные романы, но и сложные жизненные обстоятельства. Поэтому в каждых новых отношениях они будут снова и снова убегать от проблем.

    Мнение психолога

    Важно заранее выяснить, как ваш потенциальный партнер реагирует на расставание или жизненные трудности. Если он пытается разобраться в своих ошибках, то отношения с ним возможны. Если же мужчина обвиняет в своих проблемах только других людей или обстоятельства, то, скорее всего, и к новой партнерше он будет относиться исключительно потребительски.

  • 2

    Виртуоз хвалебных од

    Любой женщине приятно, когда ее мужчина мастерски делает комплименты. Но если он не знает в этом никакой меры, то вам следует насторожиться. Возможно, под таким поведением скрывается желание как можно быстрее перейти к более тесному знакомству. За нарочитой театральностью может также стоять неуверенность в себе. Скорее всего, такой мужчина еще не готов к отношениям и просто отрабатывает на вас свои навыки общения.

    Мнение психолога

    Если комплименты ограничиваются шаблонными фразами, то, скорее всего, мужчина скрывает свои истинные чувства. Позже вы можете сильно удивиться, узнав, какой он на самом деле.

  • 3

    Поклонник на расстоянии

    Этот мужчина никогда не позволяет себе проявлений эмоциональной близости. Он часто рассказывает о том, что просто пока не встретил свою родственную душу. Не верьте! В вас он ее тоже искать не станет!

    С вами он также будет всячески избегать любых проявлений страсти и заботы, стараясь не показывать на людях, что вы пара. А это значит, что он действительно не собирается ни с кем сближаться. И это исключительно его психологическая проблема, которая не должна вас заботить!

    Мнение психолога

    Возможно, у вашего потенциального партнера интимофобия -- особое психологическое состояние, заставляющее человека избегать длительных близких отношений. Создать с ним долгосрочный союз вы сможете только в том случае, если согласитесь на гостевой брак. Расстояние в ваших отношениях будет всегда!

  • 4

    Мастер трагедии

    Такой мужчина -- настоящий накопитель множества нерешенных проблем, которыми умудрился обрасти в течение жизни. С экс-женой он так не нашел общего языка, приличной собственностью до сих пор не обзавелся, а на работе постоянно находится в эпицентре бесконечных конфликтов... Вы будете жить с таким партнером как на вулкане. Вас это устраивает?

    Мнение психолога

    Если одни и те же проблемы мужчины воспроизводятся с завидной регулярностью, то перспектив у отношений с ним практически нет. Попробуйте оценить не само количество проблем, а способность решать их. Если ваш потенциальный партнер не бездействует, а его поступки не противоречат вашим жизненным установкам и ценностям, возможно, у вас с ним все получится!

  • 5

    Маменькин сынок

    Такой мужчина до сих пор так и не разорвал материнскую пуповину, поэтому просто не в состоянии принимать решения самостоятельно. Он часто остается без денег и работы, поэтому через некоторое время вам придется полностью взять его жизнь под свой постоянный контроль. Вы готовы стать его мамочкой?

    Мнение психолога

    Если вы готовы стать главой семьи, возможно, вам вполне подойдет этот типаж. Но лишь при условии, что его мамуля уже отпустила своего сынка!

    Почти у всех взрослых людей есть опыт неудачных отношений. В душе каждого из нас скрывается множество застарелых травм. Но только немногие люди способны говорить о них, а это -- показатель настоящего доверия. Если мужчина готов обсуждать с вами свои проблемы, возможно, вам стоит довериться интуиции и помочь ему преодолеть временные трудности. Только так вы сможете оценить настоящий характер вашего партнера!

Были знакомы еще в прошлой жизни: как понять, что вы встретили родственную душу (Фото)

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Отношения, Парень, Типы мужчин, Без отношения.
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