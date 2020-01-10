Были знакомы еще в прошлой жизни: как понять, что вы встретили родственную душу (Фото)

Такие мысли возникают не с проста и свидетельствуют о том, что с таким человеком вы, скорее всего, были знакомы ещё в прошлой жизни.
Простые совпадения происходят в наших жизнях лишь в очень редких исключениях. Чаще всего в таких моментах замешаны высшие силы. Особенно это касается всего, что исходят из глубины нашей души.
Но как же определить, действительно ли мы были знакомы в прошлой жизни с этим человеком? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, вам нужно усвоить 4 главных правила, по которым это легко можно определить.
Вы не замечаете с этим человеком течение времени
Скажите, у вас же бывало такое, что вы только познакомились с человеком, а уже готовы проводить с ним целые часы напролёт? Если это так — высока вероятность того, что вы встретили старого знакомого из прошлой жизни.
С первой минуты встречи вы знаете его "как свои пять пальцев"
Если на жизненном пути вам повстречался человек, которого вы видите насквозь и даже можете договаривать за ним фразы (это должно быть взаимно!), то можете быть уверенны, что перед вами стоит друг "из прошлого". Подсознание оставило в памяти повадки и характер ваших старых знакомых.
Возникает ощущение, будто бы вы встретили давно потерянного друга
При встрече с незнакомцем у вас может возникнуть чувство воссоединение с давно утраченным товарищем. Такие чувства очень редки и вызвать их у нас просто так невозможно. Когда они всплывают на поверхность, значить есть повод прислушаться к подсознанию, которое явно указывает на то, что перед вами старый знакомый из прошлой жизни.
Вам трудно что-либо от него скрыть
Человек с целей самозащиты с самого детства учится скрывать свои чувства от окружающих. Это обусловлено тем, что другие люди часто могут воспользоваться нашими слабостями, так что мы не подпускаем их к сокровенным эмоциям. Однако, когда на вашем пути попадается человек, от которого скрыть чувства попросту невозможно — можете быть уверенны, вы знали его в прошлой жизни.