Были знакомы еще в прошлой жизни: как понять, что вы встретили родственную душу (Фото)

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Такие мысли возникают не с проста и свидетельствуют о том, что с таким человеком вы, скорее всего, были знакомы ещё в прошлой жизни.

Простые совпадения происходят в наших жизнях лишь в очень редких исключениях. Чаще всего в таких моментах замешаны высшие силы. Особенно это касается всего, что исходят из глубины нашей души.

Но как же определить, действительно ли мы были знакомы в прошлой жизни с этим человеком? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, вам нужно усвоить 4 главных правила, по которым это легко можно определить.

Вы не замечаете с этим человеком течение времени

Скажите, у вас же бывало такое, что вы только познакомились с человеком, а уже готовы проводить с ним целые часы напролёт? Если это так — высока вероятность того, что вы встретили старого знакомого из прошлой жизни.