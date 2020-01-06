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И все мужчины у твоих ног: как стать женщиной мечты

И все мужчины у твоих ног: как стать женщиной мечты
14:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Каждой женщине хочется нравиться, вдохновлять, пленить и будоражить мужчин. Но чтобы стать женщиной мечты, не всегда используются правильные методы и установки. Вашему вниманию – четыре простых пункта, которые помогут вам стать женщиной мечты любого мужчины.

1. Физическая привлекательность

О том, чтобы хорошо выглядеть, не стоит лишний раз говорить. Но важно уточнить, что дело тут не столько о том, чтобы женщина "тюнинговала" себя, сколько об уходе. Не нужно гнаться за кубиками на прессе, которые, к слову, не всем мужчинам нравятся, – достаточно иметь подтянутое тело. Не нужно наносить на себя тонны макияжа – достаточно больше уделить внимания уходу за кожей, и тогда вам понадобится минимум косметики. Ухоженная прическа и блестящие волосы, аккуратный маникюр и красивая улыбка способны свести с ума любого мужчину.

2. Забота

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Эгоистичные, беспощадные и черствые к другим людям женщины выглядят совсем не привлекательно. Важно уметь заботиться не только о себе, но и о других людях. Чувство эмпатии важно в отношениях. Когда мужчина видит, как женщина бережно и с уважением относится к своим близким, друзьям, как она умеет о них заботиться, сопереживать им и сочувствовать, тогда она выглядит в его глазах куда желаннее. Мужчина понимает, что и он может получить долю ее заботы, если будет рядом. Представители сильного пола ценят преданность и способность к сочувствию.

3. Интерес к мужчине

Любому мужчине приятно, когда женщина интересуется его желаниями, мыслями и планами. Спрашивайте, слушайте и доверяйте мужчинам – они просто без ума от этого. Ведь женщины больше любят говорить о себе, своих желаниях. И это вовсе не значит, что нужно перестать это делать. Просто позволяйте и мужчине высказывать свое мнение, проявляйте к нему искренний интерес.

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4. Эмоциональная стабильность

Мужчины разные, как и женщины, и у каждого свои вкусы. Но если вы ищете настоящего мужчину, то важно знать – такие не любят истеричек, женщин с постоянными перепадами настроения и пустышек, которые не могут поддержать разговор. Учитесь слушать, интересуйтесь серьезными темами, найдите хобби, развивайтесь. Умные и разносторонние женщины привлекают достойных мужчин.

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