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Суббота, 04.01.2020
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Девочки, задумайтесь: каких дам замуж не берут

Девочки, задумайтесь: каких дам замуж не берут
15:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Типы девушек, которых редко берут замуж.

В наше время достаточно сложно найти стабильные и нормальные отношения, в которых ты будешь уверена на сто процентов. Но время неумолимо идет вперед, родители наседают с расспросами о внуках, а подружки одна за одной выскакивают замуж. В такие моменты кажется, что в тебе что-то не так. А может быть, действительно? 

"Не хочу ничего решать!"

Эта девушка взваливает все на плечи своего мужчины, будто бы она настолько беспомощна, что и дня без него не протянет. В самом начале отношений это может показаться милым, но потом парню это может сильно надоесть. Конечно, не подумаешь ни о каком замужестве, когда ты и курьер, и психолог, и личный водитель в одном лице, да и мало того совмещаешь это с основой работой.

Вряд ли его надолго хватит. Скорее всего такие отношения не приведут ни к чему хорошему.

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Помешанная на браке

Кажется, главная цель ее жизнь — скорее выйти замуж. Такое ощущение, что этой девушке абсолютно все равно, кто станет ее избранником. Конечно, такой настрой пугает мужчин. Также это очень опасно, потому что можно сделать неправильный выбор.

Равнодушная

А это полная противоположность предыдущему типу. Она делает вид, что ей все равно, ведет себя отвлеченно, не заводит разговоры о развитии отношений. Парень просто не видит инициативы от такой девушки, ему кажется, что ей действительно не нужны эти отношения. Тогда они довольно быстро заканчиваются.

Перечитавшая сказок

Эта девушка хочет любовь как в старых фильмах и принца с обложек детских сказок. Ее требования очень завышены, она ждет от молодого человека именно то, что придумала в своей голове. И никаких отступлений от плана! Ее мечта — жизнь как в диснеевской сказке. Поэтому она часто разочаровывается в парнях, а те не выдерживают количества ее "стандартов".

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Опытная

Эта девушка насмотрелась на подруг, которые не очень счастливы в браке, и теперь думает, что это не для нее. Но вот проблема в другом — твой брак будет таким, каким ты его сделаешь вместе со своим партнером.

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Девушки, Женщины, Отношения, Замуж.
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