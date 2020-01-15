"Вот, что значит быть мной": непростая судьба сына Тома Хэнкса (Фото)

1 Его отец - легенда Голливуда, обладатель "Оскаров" и кумир миллионов. Честер Хэнкс - рэпер с буйным характером далек от своей образцовой семьи. Молодой человек не раз оказывался в центре скандальных историй и неоднократно проходил реабилитацию от наркозависимости. Узнайте, что вытворял Чет Хэнкс, из нашего материала. Честер Хэнкс признает себя "паршивой овцой" в звездной семье. Он боролся с наркозависимостью и несколько раз проходил лечение в реабилитационном центре. Сейчас 29-летний актер и рэпер полностью здоров. Он увлекается мотоциклами и оружием, постит в Инстаграме свои фотографии с обнаженным торсом, демонстрируя татуировки на теле. Музыкант выступает в составе группы Somewhere Out West. У Чета есть трехлетняя дочь Микайя. Скандальное поведение молодого человека не раз становилось предметом жарких обсуждений и критики. В 2015 году актер вызвал бурю споров в Инстаграме из-за своего высказывания, что может использовать слово "негр" там, где захочет.

2 Чет далек от традиционной актерской карьеры, которой посвятили себя его родители, Том Хэнкс и Рита Уилсон, а также старший брат Колин. А его сестра Элизабет стала известной писательницей. Бесшабашная жизнь Честера сделала его настоящей белой вороной в семье. Во время речи после вручения "Золотого глобуса" Том Хэнкс вспомнил своих детей, сказав, что они "мудрее и сильнее, чем их старик". Тем не менее, раньше знаменитый актер признал, что его младшие отпрыски получили совсем не такое воспитание, как старшие.

3 42-летний Колин и 37-летняя Элизабет - дети Тома Хэнкса от первого брака с Самантой Льюис. Сыновья Честер и 24-летний Труман родились от второй супруги актера, Риты Уилсон. Обладатель "Оскара" говорит, что старшие дети росли в пору, когда он был еще никому никому не известным и бедным. Младшие появились на свет, когда актер получил мировое признание, поэтому их детство кардинально отличалось от старших.

4 Чет и Труман выросли в голливудском особняке, в окружении богатства и друзей-звезд. Они отдыхали в лучших уголках планеты и ни в чем себе не отказывали. Тем не менее, пока родители блистали на экране и получали "Оскары", Честер не ступал на актерскую тропу до 17-летнего возраста, пока не исполнил небольшую роль в комедии "Братц" (2007).

5 Молодой человек говорит, что очень любит своих родителей и благодарен за воспитание, которое они ему дали.

6 Несмотря на то что Чет сыграл несколько эпизодических ролей в подростковом возрасте в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и "Ларри Краун", он всегда мечтал о карьере рэпера. Во время учебы в колледже в 2011 году он получил прозвище Чет Хэйз. Парень сделал кавер White and Purple на песню Уиза Халифы Black and Yellow.

7 В 16-летнем возрасте юноша страдал от наркозависимости - в больших количествах употреблял кокаин. После окончания колледжа о нем пошла дурная слава. В ноябре 2014 года Чет признался в зависимости, которая длилась 8 лет, и прошел 50-дневную реабилитацию.

8 Но на этом его дружба с дурманящими веществами не закончилась. В феврале 2015 года водитель подал в суд на знаменитых родителей Честера, утверждая, что тот был "под кайфом", когда врезался в его автомобиль. Тем не менее, парня не арестовали. В июле 2015 года Чет разгромил номер в отеле аэропорта Гатвик после бурной попойки в одном из лондонских клубов. Ущерб составил 1200 фунтов (около 96 000 рублей). Хулиган сорвал со стены телевизор и швырнул его на пол.

9 В том же месяце сын Хэнкса загрузил в Инстаграм фотографию, для которой позировал с двумя пистолетами. Снимок вызвал негативную реакцию в соцсети, как и его трек Juice, где он употребляет слово "негр".

10 Вскоре после скандальных публикаций на страницах Чета в соцсетях воцарилось молчание. Поговаривали даже, что его выкрали, но в октябре 2015 года молодой человек сделал откровенное признание своим подписчикам. Он рассказал, что снова проходил реабилитацию от наркозависимости, и сейчас наконец чувствует себя отлично.

11 Рэпер начал активно заниматься в спортзале и кататься на мотоциклах. Честер появился еще в нескольких фильмах, включая второстепенные роли в сериалах "Бесстыжие" и "Империя", для которых он написал саундтрек How Ya Luv That.

12 Родители поддержали сына во время борьбы с зависимостью, а появление дочери Микайи в апреле 2016 года изменило его жизнь.

13 Малышку родила Тиффани Майлз - девушка Чета.

14 В 2018 году Честер Хэнкс наконец извинился за употребление слова "негр", оправдываясь тем, что сидел тогда на наркотиках и всячески хотел вызвать интерес к своей персоне.